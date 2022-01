Nicușor Dan, piatră de moară politică pentru USR și PNL SURSE

De la mai bine de un an de zile după ce a fost ales primar al Capitalei ca urmare a unei alianțe dintre PNL și USR, Nicușor Dan devine din ce în ce mai izolat politic în timp ce ambele formațiuni ajung să plătească electoral, deși edilul nu e membru al niciunui partid.

După ce inițial alianța dintre PNL și USR la nivelul Capitalei promitea să-i asigure lui Nicușor Dan o majoritate stabilă în Consiliul General al Municipiului București (CGMB), edilul a avut mai multe probleme în privința hotărârilor importante precum bugetul. De altfel, acesta a picat de două ori la vot, mai întâi în aprilie iar apoi în decembrie.

Primele probleme pentru Nicușor Dan au apărut încă din luna aprilie, atunci când acesta a refuzat să-i ofere drept de semnătură pe deciziile administrative asupra spitalelor către viceprimarul care l-a înlocuit pe Vlad Voiculescu - Horia Tomescu. Ulterior, acesta din urmă i-a convins pe consilierii USR să nu voteze bugetul propus de primar.

În lunile următoare, relațiile dintre Nicușor Dan și USR au devenit din ce în ce mai rece, acesta fiind criticat inclusiv de către edilii partidului condus de Dacian Cioloș. La mijlocul lunii iulie, USR lansa primul atac oficial în spațiul public la adresa primarului Capitalei. Într-un comunicat lansat de către filiala din București, recent preluată la vremea respectivă de către Vlad Voiculescu, USR îl acuza pe Nicușor Dan că organizează concursuri cu dedicație pentru PNL și PMP asupra mai multor funcții din primărie.

Situația a continuat să se degradeze, iar surse politice declară pentru Ziare.com că relația lui Nicușor Dan cu consilierii USR din prezent este una foarte tensionată și că deocamdată nu există semne pentru o împăcare.

Nicușor Dan se îndepărtează și de PNL

Chiar dacă în prezent consilierii PNL sunt în continuare de partea lui Nicușor Dan, surse din administrație au explicat pentru Ziare.com că liberalii sunt nemulțumiți de faptul că există o criză de leadership la nivelul conducerii Capitalei și critică faptul că Nicușor Dan își îndepărtează aliații în loc să încerce să-i pună la aceeași masă și să-și asigure majoritatea în CGMB. Mai mult, există nemulțumiri atât din tabăra USR cât și din cea PNL pe motiv că edilul ia decizii fără să se consulte cu conducerile locale ale celor două partide.

Nicușor Dan a fost criticat inclusiv de edilul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, cel care încearcă să țină cu dinții de alianța PNL-USR de la nivelul Bucureștiului. Într-un interviu pe RFI din 31 decembrie, Ciucu spune despre primarul Capitalei că a cultivat o stare de tensiune și că nu încearcă să organizeze întâlniri cu edilii de sector.

„Avem multe probleme pe care le-am putea rezolva împreună, dacă ar exista măcar o întâlnire pe lună, nu mai zic de două. Deci această obligație legală nu se întâmplă, ca să fie foarte clar. (...) Toți consilierii generali, inclusiv cei ai PNL și cei ai USR sunt într-o stare permanentă de tensiune în relația cu Nicușor Dan, tot timpul sunt nemulțumiți, îi văd, îi simt. Îi tratează ca pe niște oameni care sunt acolo doar ca să ridice mâna când vrea el”, a afirmat Ciprian Ciucu.

Răsplată pentru Ludovic Orban

În același interviu, edilul sectorului 6 îi mai reproșează lui Nicușor Dan că este atent doar cu apropiații fostului președinte PNL Ludovic Orban, mulți dintre care i-a angajat în PMB.

„Nicușor Dan a fost foarte atent cu PNL-ul lui Ludovic Orban. Foarte mulți oameni de lângă Ludovic Orban sunt în PMB. Noi nu i-am cerut, eu, personal, să aducă oameni din afară și să-i angajeze, așa cum i-a angajat și încă mai angajează din zona lui Ludovic Orban (...). Văd doar o inabilitate politică de a purta un dialog și cu președintele PNL București, care te susține pe tine în CGMB și cu președintele USR PLUS București, care te susține pe tine în CGMB. Acest dialog nu există în acest moment și vă dau cuvântul meu de onoare, nu este vina mea”, a mai afirmat Ciprian Ciucu.

Surse politice au mai afirmat pentru Ziare.com că Ludovic Orban ar dori să-l atragă de partea sa pe Nicușor Dan și să-l convingă la următoarele alegeri din 2024 să candideze din partea formațiunii sale, „Forța Dreptei”, pentru a-și plăti polița de la alegerile locale din 2020.

Omul lui Firea trimis să-l vegheze pe Nicușor Dan

La începutul lunii decembrie, după mai multe zile de negocieri intense, coaliția PNL-PSR-UDMR a stabilit modul în care își va împărți funcțiile de prefect, urmând ca fotoliul din Capitală să fie rezervat social-democraților. Conform unor surse politice, fostul primar al Bucureștiului Gabriela Firea a insistat încă de la finalul lunii noiembrie ca funcția de prefect al Capitalei să fie ocupată de către Alexandru Hazem Kansou, actualul director al STB.

Kansou s-a făcut remarcat în februarie 2020, după ce a fost exclus din PNL, alături de un alt consilier general, de către președintele liberalilor din București de atunci, Violeta Alexandru, după ce cei doi au votat bugetul Capitalei propus de Gabriela Firea. Imediat după acel moment, fostul director STB Andrei Creci a primit o funcție de conducere în primăria Capitalei ca director general al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-Ilfov, în timp ce Kansou era răsplătit de Firea cu șefia STB.

Kansou s-a mai remarcat în ultimele luni prin numeroase elogii aduse senatoarei PSD Gabriela Firea, fost primar al Capitalei. Pe profilul personal de Facebook, mai bine de jumătate din fotografiile publicate de acesta sunt cu Gabriela Firea. De asemenea, viitorul prefect a lansat numeroase mesaje în care compară actuala adimistrație condusă de Nicușor Dan cu cea anterioară, pe care o pictează într-o lumină bună. Mai mult, Kansou lansează și numeroase atacuri la adresa actualului primar al Bucureștiului.

„Degringolada, haosul și reaua credință trebuie să înceteze. Acest individ trebuie izolat cât mai repede pentru binele locuitorilor capitalei. Orice zi in plus înseamnă un decalaj enorm cu acest primar confuz care nu are nici măcar acces în instituțiile publice. Bucureștiul este capitala României, nu putem lăsa decizia și soarta oamenilor în mâinile unui personaj infantil, iresponsabil, puturos și lipsit de empatie față de semenii săi”, Scrie Kantou într-un mesaj pe Facebook.

