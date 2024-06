Anunț major după alegeri. Proiectul cu care Nicușor Dan neliniștește PSD+PNL: „Acum există niște mecanisme care mă împiedică să-mi fac treaba"

Nicușor Dan a făcut luni, 10 iunie, noi declarații, după alegerile de duminică, în cadrul cărora s-a impus categoric, pentru un nou mandat.

Șeful de la Primăria Generală pregătește „revoluție", o inițiativă care a început să deranjeze primarii PSD+PNL, care și-ar fi adjudecat cinci sectoare.

Duminică, Dan a anunțat că dorește să realizeze un referendum la nivel local, pentru reîmpărțirea banilor. Primarul general vrea să-și asume mai multe responsabilități, în armonie cu structura ierarhică.

„Cu aprobarea Consiliului General, voi declanşa un referendum local pentru cum se vor împărţi banii între Primăria Capitalei şi primăriile de sector. De ani de zile Bucureştiul are un deficit de dezvoltare, de ani de zile Primăria Capitalei este obligată să gândească mic, pentru că nu are bani să gândească mare. Banii abia ajung pentru întreţinerea infrastructurii pe care deja o avem.

Nu putem să ne gândim la extinderea transportului public, nu putem să ne gândim la noi corpuri de spitale, nu putem să ne gândim la noi corpuri pentru universităţile din Bucureşti, care ar putea să aducă zeci de mii de studenţi străini în Bucureşti şi să pună Bucureştiul pe harta academică. În schimb, avem borduri peste borduri, pavele care înlocuiesc alte pavele şi panseluţe care înlocuiesc alte panseluţe”, a declarat Dan.

„Cu aprobarea Consiliului General vom declanșa referendum să vedem în subordinea cui este urbanismul din București și cine răspunde de traficul din București”, a mai precizat Nicușor Dan, care a menționat că primarii de sector emit autorizații pentru construirea de blocuri, dar primarul general este apoi făcut vinovat pentru traficul auto.

Nicușor Dan: „Trebuie să-i dăm viitorului primar acele instrumente necesare pentru o dezvoltare urbană coerentă"

Luni, Nicușor Dan a venit cu noi precizări, pe marginea acestui subiect.

„Putem să ne mai amăgim 10-20 de ani. Dar noi avem un primar al PMB care are cel puțin o mână legată la spate. Nu are un buget pe măsura Bucureștiului. Indiferent cine va fi primar peste șapte-opt ani, trebuie să-i dăm viitorului primar acele instrumente necesare pentru o dezvoltare urbană coerentă. De aceea am venit cu această idee în fața cetățenilor. A fost o obligație de-a mea. Sunt niște mecanisme care mă împiedică să-mi fac treaba", a declarat primarul Bucureștiului, pentru Antena 3.