Candidatul independent, susținut de Alianța Dreapta Unită, la primăria Capitalei, Nicușor Dan, a fost așteptat de susținători și colegi duminică seara, 9 iunie, cu aproximativ jumătate de oră înaintea primelor rezultate.

Actualul primar a fost aplaudat. El urmează să susțină și declarații de presă după aflarea primelor rezultate de la Exit-poll.

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, candidat pentru încă un mandat în această funcţie, afirmă, duminică, înainte de închiderea secţiilor de votare că este optimist.

”Sunt optimist. Aşteptăm după ora 22:00 rezultatul alegerilor în Parcul Cişmigiu”, a scris, duminică, pe Facebook, Nicuşor Dan.

El a fost întâmpinat cu aplauze îndelungate şi ovaţii de către susţinători.

”Să ne relaxăm, că este prea formal totul. Să ne mai relaxăm vreo 45 de minute”, a declarat Nicuşor Dan.

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a declarat duminică, la ieşirea de la urne, că a votat pentru "realism" şi "onestitate" în viaţa publică, dar şi împotriva "mafiei imobiliare".

"Am votat pentru onestitate în viaţa publică, am votat pentru realism în viaţa publică, pentru că e important ca oamenii politici să ne spună pe unde suntem şi ce putem realist să facem şi am votat împotriva mafiei imobiliare. Vreau să îndemn oamenii să iasă la vot, pentru că este un moment în care ei decid direcţia în care noi o să mergem", a spus edilul general.

El a menţionat că în cursul zilei se va afla la Primărie, iar ulterior va mai face declaraţii, în funcţie de informaţiile care apar.

La o remarcă legată de faptul că este una dintre cele mai călduroase zile în care s-au desfăşurat alegeri, edilul general a replicat râzând: "Da, asta este ceva ce nu este în atribuţiile mele".

Nicuşor Dan, candidat independent la funcţia de primar general al Capitalei, susţinut de Alianţa Dreapta Unită, a votat la Şcoala Gimnazială "Luceafărul".