Nicușor Dan a dat cărțile pe față după ani buni. Primarul Bucureștiului a explicat de ce a ieșit din USR, partidul pe care l-a fondat.

Ruptura dintre Nicușor Dan și USR a surprins pe toată lumea, în 2017, când politicianul a hotărât să părăsească formațiunea „anti-sistem". Într-un interviu acordat în această săptămână, la un post TV, Dan a explicat motivul. Argumentul principal, diferențele ideologice dintre Dan și unii colegi, care au format o tabără mult mai numeroasă. Tema care i-a unit a fost anticorupția, dar cea care i-a despărțit a fost viziunea progresistă vs. cea conservatoare.

Nicușor Dan se declară adept al conservatorismului. În urmă cu ani de zile, el a susținut referendumul pentru familie, nu și alți colegi din partid precum Dan Barna.

„Chestiunea generală în politică este că trebuie să aduni majorități (...) În 2016/2017, ce s-a întâmplat... Am creat acest partid la nivel local (USB), iar apoi național, au venit oameni și era în spațiul public dezbaterea conservatori vs. progresiști. Se vedea că între cei care intră în USR erau mai mulți progresiști decât conservatori. Și conservatorii care intrau în USR ne întrebau dacă nu cumva vom și ușuiți. Eu le-am spus că trebuie să fim toți împreună, că eu sunt garantul. În momentul în care partidul acesta s-a dus spre progresism, eu nu mai puteam fi garantul. Cumva, garanția pe care le-am dat-o acestor oameni, nu mai funcționa. Așa că eu am ieșit din partid. Am plecat fără niciun fel de scandal. Le-am urat succes, am colaborat apoi", a declarat Nicușor Dan, la România TV.

Sondajele îl dau pe Nicușor Dan favorit pentru un nou mandat de primar

Deși a părăsit partidul pe care l-a fondat, USR este cel mai mare susținător al lui Nicușor Dan la PMB. De asemenea, și la alegerile precedente USR și-a declarat sprijinul pentru Dan.

Potrivit celor mai recente sondaje, Nicușor Dan este favorit să obțină un nou mandat, în fața lui Popescu Piedone și a Gabrielei Firea.

