„Toți oamenii președintelui”. Cine sunt noii consilieri pe care i-a adus Nicușor Dan la Cotroceni

Administrația Prezidențială a prezentat luni, 6 octombrie, lista cu noii consilieri pe care președintele Nicușor Dan îi va avea alături la Palatul Cotroceni, Printr aceștia se numără foști diplomați de carieră, avocați și experți în domeniul financiar și al comunicării, precum și nume sonore precum Ludovic Orban, președintele Forța Dreptei și președintele PMP, Eugen Tomac.

De asemenea, în lista de noi consilier de la Cotroceni figurează și nume vehiculate anul acesta pentru preluarea șefiei serviciilor secrete.

Mulți dintre cei care fac parte din noua echipă a lui Nicușor Dan au făcut parte și din echipa sa de la Primăria Capitalei sau au colaborat cu acesta pe parcursul celor două mandate.

Numărul actual de consilieri numiți este 16, față de 11, în vechea configurație de la Cotroceni.

Marius Lăzărucă - consilier prezidențial pe politică externă începând cu 6 octombrie 2025.

Marius Lăzărucă este diplomat de carieră, ocupând funcția de ambasador al României în Mexic, din martie 2021, până la rechemarea sa în țară în septembrie 2025.

În trecut, Lăzărucă fost Reprezentant Permanent al României la Comisia Dunării (2016-2020), amabasador al României în Ungaria (2016-2020), ambasador în Republica Moldova (2010-2016) și la Sfântul Scaun și Ordinul Militar Suveran din Malta (2006-2010), conform Ministerului Afacerilor Externe.

Acesta este un apropiat al președintelui Nicușor Dan, cei doi cunoscându-se în perioada studiilor la Paris, la începutul anilor 90’. Lăzărucă a studiat Literatură comparată și, în același timp, Istorie-Antropologie, la Ecole Normale din Paris și Sorbona

Numele diplomatului a fost inițial vehiculat pentru preluarea funcției de director al Serviciului de Informații Externe.

Valentin Naumescu - consilier prezidențial pentru afaceri europene începând cu 1 noiembrie 2025.

Valentin Naumescu este profesor de relații internaționale la Facultatea de Studii Europene din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Totodată, Naumescu este președintele think tank-ului Inițiativa pentru Cultură Democratică Europeană (ICDE) și directorul Centrului EUXGLOB.

Noul consilier pentru afaceri europene a mai ocupat în trecut funcția de secretar de stat pentru diplomație publică, între 2005 și 2007, consilier diplomatic în Centrala MAE în Direcția Diplomație Publică (iunie 2007 – februarie 2008) și Consulul General al României la Toronto (martie 2008 – octombrie 2012), potrivit CV-ului său.

Din 2020 este membru al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare.

Acesta are un doctorat în științe politice obținut la UBB Cluj în 2000. Valentin Naumescu are studii de licență în Studii Europene (1994-1998) și Asistență Socială (1992-1996) la UBB Cluj, respectiv Medicină la UMF Cluj (1990-1996).

Numele lui Naumescu a fost vehiculat în luna august pentru funcția de director al SRI, însă acesta a ieșit public și a declarat că nu este interesat de funcție.

Ana-Maria Geană - consilier de stat pentru românii de pretutindeni începând cu 6 octombrie 2025.

Ana-Maria Geană a fost consilier personal al lui Nicușor Dan pe relația cu agenții economici în perioada în care acesta era primar al Bucureștiului.

A ocupat și funcția de consilier la Cancelaria Primului Ministru în perioada ianuarie 2021-iulie 2023.

E licențiată în Științe Politice la Universitatea din București. A obținut, de la aceeași Universitate, o diplomă de master în Relații Internaționale și Studii Europene.

Eugen Tomac - consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni începând cu 6 octombrie 2025.

Tomac conduce Partidul Mișcarea Populară (PMP), fondat de fostul președinte Traian Băsescu, formațiune și a fost un susținător al lui Nicușor Dan inclusiv în campania pentru alegerile prezidențiale.

Tomac a fost expert responsabil pentru relațiile cu românii de pretutindeni în Administrația Prezidențială, în perioada lui Traian Băsescu și secretar de stat în Guvern pe Departamentul pentru Românii de Pretutindeni în perioada 2009-2012, potrivit CV-ului acestuia.

Din 2012 până în 2019 a fost deputat în Parlamentul României, iar din 2019 este deputat în Parlamentul European.

Tomac este decorat cu premiul „Vocația Spiritului Balcanic”, revista Balcanii și Europa, Ordinul „Sfântul Gheorghe, Purtătorul de Biruință” al Mitropoliei Basarabiei și cu medalia comemorativă „Dimitrie Cantemir”, Fundația Culturală „Magazin Istoric”.

Cosmin Soare-Filatov - consilier prezidențial pe probleme constituționale începând cu 1 noiembrie 2025.

Cosmin Soare este un alt apropiat de-al președintelui Nicușor Dan, acesta lucrând la Casa de avocatură Leaua Damcali Deaconu Paunescu – LDDP, care a asistat juridic Primăria București în timpul mandatelor de primar general al lui Nicușor Dan, potrivit G4Media.

Filatov este absolvent al Facultății de Drept din cadrul Universității București în 2012, are un master în Drept privat la aceeași facultate și un doctorat în domeniul Patrimoniu cultural la Universitatea București (2017-2020) și un altul în același domeniu la Universitatea din Lille (2019-2021).

Pe site-ul Biroului Electoral Central, Cosmin Soare Filatov apare ca reprezentant al Partidului România în Acțiune, care l-a susținut pe Mircea Geoană în alegerile prezidențiale din 2024.

Alexandru Ciurea - consilier prezidențial pe probleme juridice începând cu 6 octombrie 2025.

Ciurea a fost consilier juridic în mai multe litigii ale Primăriei Capitalei, în mandatul de primar al lui Nicușor Dan, potrivit HotNews.

Alexandru Ciurea este licenţiat în Drept la Universitatea din Bucureşti și a absolvit Programul de Master Profesional de Drept European şi Internaţional al Afacerilor, în limba franceză.

Andrei Popovici - consilier onorific pentru economie începând cu 6 octombrie 2025.

Popovici este fost CEO al Orange România Communications în perioada octombrie 2021 și martie 2024.

Noul consilier onorific de la Cotroceni are o experiență de 20 de ani în managementul companiilor de top în comunicații.

Andrei Popovici a făcut parte din conducerea Băncii Române de Credite și Investiții (BRCI), unde, în calitate de Chief Information and Operations Officer, a contribuit la implementarea unei game integrate de produse bancare și lansarea de la zero a unei noi organizații.

Acesta are o experiență importantă ca partener asociat al firmei McKinsey&Company, unde a consiliat clienți importanți din Europa Centrală și de Est.

Andrei Popovici este licențiat în informatică la T.U. Darmstadt, în Germania și are u doctorat în științe la ETH Zurich.

Ramona Dinu - consilier de stat pentru guvernanță corporativă și turism începând cu 6 octombrie 2025.

De profesie economist, Ramona Dinu a fost senator USR de Constanța în perioada 2016-2020 și ulterior consilier al lui Nicușor Dan în perioada în care era primar al Capitalei, pe probleme de guvernanţă corporativă, dizolvarea voluntară şi lichidarea, insolvenţa companiilor la care Municipiul Bucureşti este acţionar majoritar.

Din august 2023 și până în prezent a fost director executiv în Direcția Guvernanță Corporativă din cadrul Primăriei Capitalei, potrivit Info-Sud-Est.ro.

Este cadru didactic la Universitatea „Ovidius” din Constanța din anul 1998. Predă cursuri si seminarii în cadrul Catedrei de Economie Generală, Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea Ovidius din Constanţa, potrivit CV-ului.

În 2021 a fost administrator al Companiei Naţionale Administraţia Canalelor Navigabile S.A.

Doinița-Diana Iancu - consilier prezidențial pentru comunicare publică începând cu 6 octombrie 2025

Diana Iancu a fost director de presă la Primăria București, în timpul mandatului lui Nicușor Dan, fiind de profesie jurnalist. Aceasta a lucrat ca reporter pe domeniul politic la Antena 3.

Aceasta este o apropiată a președintelui Nicușor Dan, fiindu-i alături în cele două campanii din 2024, respectiv 2025, pentru Primăria București și alegerile pentru Președinția României.

Ludovic Orban - consilier prezidențial pentru politică internă începând cu 6 octombrie 2025.

Fostul lider al liberalilor și premier al României, actual președinte al partidului Forța Dreptei, a fost un susținător fidel al lui Nicușor Dan încă de la prima sa alegere în 2020.

Orban a dat direcția de susținere în partid pentru candidatura lui Nicușor Dan, alături de USR, pentru primul său mandat de primar. Susținerea pentru Dan a continuat și după plecarea lui Ludovic Orban din PNL, la alegerile pentru Primăria Capitalei din 2024 și la cele prezidențiale din 2025.

Orban este de profesie inginer și membru vechi al Partidului Național Liberal, până la plecarea sa.

A absolvit cursurile Facultății de Tehnologia Construcțiilor de Mașini din cadrul Universității din Brașov în 1988 și studii postuniversitare la Facultatea de Științe Politice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative în 1993.

A ocupat funcția de ministru al Transporturilor în guvernul Tăriceanu, din 2007 până în 2008 și a candidat de două ori la alegerile pentru Primăria Capitalei în 2008 și 2012, însă fără succes.

O a treia candidatură, în 2016, i-a fost curmată după ce DNA l-a pus sub acuzare pentru că și-ar fi folosit funcția și ar fi cerut 50.000 de euro de la omul de afaceri Tiberiu Urdăreanu ca să își susțină campania electorală.

În 2018 a fost achitat definitiv de către Înalta Curte de Casație și Justiție.

În 2017 a fost ales președinte al PNL, după ce mai candidase de două ori în 2002 și 2002 și 2009.

A fost premier al României din octombrie 2019 până în februarie 2020 și între martie 2020 și decembrie 2020.

În data decembrie 2020 a fost ales președinte al Camerei Deputaților, însă și-a depus mandatul după congresul PNL în care Florin Cîțu a fost ales președinte, acuzând încălcări grave ale normelor democratice, fapt care a și dus la plecarea sa din PNL.

Diana Punga - consilier de stat pentru relația cu societatea civilă începând cu 1 noiembrie 2025.

Diana Pungă este fost city manager al Bucureștiului și colaborator al lui Nicușor Dan în mandatul său de la primărie, aceasta făcând parte din Uniunea Salvați Bucureștiul.

A demisionat din PMB în 2024. La acel moment, Nicușor Dan a declarat atunci că aceasta pleacă pentru că a avut probleme în colaborarea cu mai multe instituții, cu Prefectul, cu ANFP-ul sau cu Inspectoratul.

Diana Pungă coordona direcțiile de Cultură, Presă, Resurse Umane, o parte dintre instituțiile subordonate primăriei, Proedus, ARCUB, ASPA și DGASMB. De asemenea, ea a lucrat la biroul parlamentar al lui Nicușor Dan când actualul primar al Capitalei era deputat, potrivit Libertatea.

Andreea Miu - consilier prezidențial, șefă a Secretariatului General al Administrației Prezidențiale începând cu 1 noiembrie 2025 și Ștefan Dragomirescu, consilier de stat pentru administrarea patrimoniului și logistică începând cu 6 octombrie 2025.

Ambii au făcut parte din echipa lui Nicușor Dan de la Primăria Capitalei. Andreea Miu a fost șefă de cabinet la Primăria București, iar Ștefan Dragomirescu a fost de serviciu în timpul mandatului actualului președinte.

Printre numele de consilieri pe care și i-a ales Nicușor Dan se mai numără și Raluca-Roxana Butnaru, consilier de stat la Cancelaria Ordinelor începând cu 1 noiembrie 2025, Ștefania-Georgiana Simion, consilier de stat pentru mediu începând cu 6 octombrie 2025, precum și Cristian Roșu, consilier de stat pentru relații publice începând cu 1 noiembrie 2025.

Astfel, președintele și-a ales 16 consilieri, cu 5 mai mulți decât erau în configurația anterioară a aparatului de la Cotroceni.

