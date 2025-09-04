Nicușor Dan își pune singur o notă, după 100 de zile de mandat la Cotroceni: "7 - 8, așa ceva". Care consideră că au fost marile provocări

Președintele Nicușor Dan, ajuns la 100 de zile de mandat în funcția de șef al statului, consideră că ar merita, pentru activitatea lui în actuala funcție, o notă de "7 - 8, așa ceva".

Președintele Dan și-a făcut această evaluare într-o emisiune la postul Antena 1, în seara de 4 septembrie 2025, după ce moderatoarea l-a invitat să-și pună singur o notă.

Nicușor Dan a explicat că s-a preocupat, de când a devenit șef al statului, de trei mari probleme. "Am avut o provocare cu un guvern care să fie stabil", "o provocare cu deficitul, și până acum lucrurile sunt sub control", precum și provocarea legată de reprezentarea externă a României. La acest al treilea punct, Nicușor Dan a amintit că a avut o întâlnire cu președintele Turciei, Recep Erdogan (la data de 25 iunie, în contextul Summit-ului NATO de la Haga).

Pe de altă parte, moderatoarea l-a întrebat pe președintele României ce a discutat cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. "Comisia încearcă să ne ajute în discuțiile cu agențiile de rating și cu investitorii", a răspuns Dan.

Moderatoarea l-a întrebat pe șeful statului ce relație are cu premierul Ilie Bolojan și cum comentează informațiile conform cărora premierul ar putea demisiona. Nicușor Dan a răspuns că are o relație bună cu Bolojan și că, drept dovadă, chiar astăzi a avut o convorbire telefonică cu el. Despre posibilitatea unei demisii a premierului, șeful statului n-a avut niciun comentariu, dar a subliniat că, de când este el șef al statului, "avem o coaliție care funcționează și avem o relație președinte - guvern - parlament care n-a avut tensiuni".

