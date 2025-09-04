Nicușor Dan își pune singur o notă, după 100 de zile de mandat la Cotroceni: "7 - 8, așa ceva". Care consideră că au fost marile provocări

Autor: Mihai Diac
Joi, 04 Septembrie 2025, ora 19:23
Președintele Nicușor Dan, ajuns la 100 de zile de mandat în funcția de șef al statului, consideră că ar merita, pentru activitatea lui în actuala funcție, o notă de "7 - 8, așa ceva".

Președintele Dan și-a făcut această evaluare într-o emisiune la postul Antena 1, în seara de 4 septembrie 2025, după ce moderatoarea l-a invitat să-și pună singur o notă.

Nicușor Dan a explicat că s-a preocupat, de când a devenit șef al statului, de trei mari probleme. "Am avut o provocare cu un guvern care să fie stabil", "o provocare cu deficitul, și până acum lucrurile sunt sub control", precum și provocarea legată de reprezentarea externă a României. La acest al treilea punct, Nicușor Dan a amintit că a avut o întâlnire cu președintele Turciei, Recep Erdogan (la data de 25 iunie, în contextul Summit-ului NATO de la Haga).

Pe de altă parte, moderatoarea l-a întrebat pe președintele României ce a discutat cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. "Comisia încearcă să ne ajute în discuțiile cu agențiile de rating și cu investitorii", a răspuns Dan.

Moderatoarea l-a întrebat pe șeful statului ce relație are cu premierul Ilie Bolojan și cum comentează informațiile conform cărora premierul ar putea demisiona. Nicușor Dan a răspuns că are o relație bună cu Bolojan și că, drept dovadă, chiar astăzi a avut o convorbire telefonică cu el. Despre posibilitatea unei demisii a premierului, șeful statului n-a avut niciun comentariu, dar a subliniat că, de când este el șef al statului, "avem o coaliție care funcționează și avem o relație președinte - guvern - parlament care n-a avut tensiuni".

