Ce notă și-a dat Nicușor Dan după 100 de zile ca președinte. ”La olimpiade, când mă duceam, cam primele 45 de minute nu scriam nimic pe foaia de concurs"

Preşedintele Nicuşor Dan şi-a justificat autoevaluarea de „7-8” ca şef al statului, explicând că, asemenea participării sale la olimpiade, îşi construieşte strategia în timp şi contează mai ales rezultatul final. El a criticat, totodată, tendinţa politicii româneşti de a rămâne la suprafaţa problemelor, fără reflecţie şi colaborare reală.

”La olimpiade, când mă duceam, cam primele 45 de minute nu scriam nimic pe foaia de concurs. Mă gândeam simultan la toate problemele, vedeam care e mai grea şi făceam o strategie despre cum să abordez. Cel mai intens era la sfârşit când redactam ceea ce deja gândisem. Important este finalul”, a declarat Nicuşor Dan, luni seară, la Antena 3.

Şeful statului a subliniat că mulţi ani, în politica din România ”s-a mers la suprafaţa lucrurilor”, în detrimentul ”lucrurilor care contează”.

”Din nou, cred că mult timp, în politica din România s-a mers la suprafaţa lucrurilor şi am uitat să ne concentrăm pe lucrurile care contează şi care au nevoie de o anumită reflecţie, de colaborare între mulţi oameni, de instituţii care să aibă puncte de vedere. Ăsta ar trebui să fie parcursul pentru ca noi să ajungem la nişte rezultate altfel decât am fost până acum”, a declarat Nicuşor Dan.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, în data de 4 septembrie, într-un interviu acordat Antena 1, întrebat ce notă şi-ar da după primele 100 de zile de mandat, că este o persoană exigentă şi şi-ar da 7-8.

Ads