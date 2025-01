Nicușor Dan, tranșant în privința lui Crin Antonescu, după ce liberalul a anunțat suspendarea candidaturii. Edilul Capitalei așteaptă susținerea partidelor pentru prezidențiale

Nicușor Dan vine cu prima reacție după ce Crin Antonescu și-a suspendat candidatura la alegerile prezidențiale din anul acesta, numind decizia liberalului ca fiind una făcută pe grabă, menționând timpul scurt de la anunțarea acordului dintre Antonescu și liderii coaliției de la guvernare, PSD-PNL-UDMR.

Nicușor Dan susține că liderii partidelor de la guvernare nu au avut când să valideze candidatura lui Crin Antonescu, motiv pentru care sunt în situația actuală, iar reacția fostului lider PNL crede că a fost făcută pe repede înainte, fără să țină cont de șirul lung de evenimente care au avut loc în țara noastră.

„E nerezonabil. Organele de conducere ale partidelor sunt compuse din oameni, majoritatea implicați în administrație ca primari, președinți de consilii județene, miniștri. Toți au de încheiat situațiile de final de an, de făcut bugetele. Nu poți să le ceri acestor oameni să-ți valideze candidatura de la Crăciun și până la Revelion, e nerezonabil”, a declarat Nicușor Dan pentru G4Media.

Un lucru interesant în declarațiile lui Nicușor Dan, după anunțul suspendării candidaturii de către Crin Antonescu, este că, acum, primarul Capitalei a mai semnalat încă o dată că este deschis la colaborări și că acceptă să fie susținut de partidele pro-occidentale pentru funcția de președinte.

„Eu am făcut anunț de candidatură, am spus de atunci că mi-ar plăcea să am susținerea partidelor pro-occidentale, mai departe e decizia fiecărui partid. Eu o voi respecta”, a mai spus Nicușor Dan.

Crin Antonescu este alegerea coaliției de la guvernare, PSD-PNL-UDMR, ca și candidat la alegerile prezidențiale din România din primăvara aceasta, după ce primul tur a fost anulat de către CCR.

În primul tur de pe 24 noiembrie 2024, Călin Georgescu a fost favorit și a intrat în turul doi cu Elena Lasconi, eliminând PNL și PSD din cursa pentru funcția de președinte.

Ulterior, CCR a cerut renumărarea voturilor, după care a anulat definitiv alegerile prezidențiale pe motiv că au existat „intervenții străine” în procesul electoral.

