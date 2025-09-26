Ce spune Nicușor Dan despre căsătoria cu Mirabela Grădinaru, așteptată de soacra lui din 2016 VIDEO

Președintele Nicușor Dan a răspuns din nou întrebărilor despre o posibilă căsătorie cu Mirabela Grădinaru, partenera sa timp de 20 de ani, cu care are doi copii. Șeful statului a declarat că nunta sa va fi clar un eveniment privat, care ar fi anunțat public abia după ce a avut loc.

Nicușor Dan a explicat că atunci când va avea loc nunta cu partenera sa Mirabela, evenimentul va fi privat pentru o vreme chiar și după ce s-a încheiat.

„Asta e o chestiune personală. Repet, când se va întâmpla asta va fi un spațiu de zile care va fi foarte, foarte personal. Da (întrebat dacă vom ști doar după ce s-a întâmplat, n.r.). Sunt foarte multe lucruri la care gândim la fel, nici nu trebuie să ne consultăm (întrebat dacă e o decizie pe care au luat-o amândoi, n.r.)”, a declarat Nicușor Dan în interviul de la Digi24 de joi, 25 septembrie (secvența se află la finalul interviului, în ultimul minut).

Șeful statului a subliniat și că această decizie a fost luată împreună cu Mirabela Grădinaru, iar cei doi au anunțat botezurile copiilor abia la ceva vreme după ce au avut loc.

„Soacra” președintelui, Liliana Grădinaru, nu este mulțumită de decizia celor doi și Nicușor Dan i-ar fi promis din 2016, înainte să devină deputat USR, că cei doi vor avea în curând și nunta la biserică.

„E adevărat că nu sunt mulțumită, dar asta este problema lor. Eu nu pot să forțez, eu cred că se va întâmpla, va fi într-o bună zi se va realiza și acest vis al meu pe care îl doresc”, a spus soacra lui Nicușor Dan înaintea alegerilor prezidențiale din luna mai 2025, câștigate de fostul primar al Capitalei.

„Îmi pare rău, am greșit poate, în fața lui Dumnezeu, nu în fața oamenilor, că nu am făcut acest pas. Dar nu o vom face pentru marketing sau pentru campanie sau pentru altceva. Nu vom face publică (nunta – n. red.), așa cum au fost și botezurile celor doi copii în familie. Ține totul de intimitate și dacă va fi, va fi ceva intim și o vom face pentru noi, pentru a răspunde cerinței divine, lui Dumnezeu”, a spus Mirabela Grădinaru.

Mirabela Grădinaru și Nicușor Dan s-au cunoscut în anul 2005, într-un club din București. Ea avea 21 de ani la acea vreme și de când s-au văzut, între ei a existat „chimie și atracție”. Astăzi, cei doi au împreună doi copii, însă amintirea întâlnirii de acum două decenii rămâne specială în inimile lor.

„Era sfârșit de sesiune și s-a întors o prietenă din Franța, a vrut să mergem în club. Am zis că nu, avem tren, m-am lăsat convinsă. Eram în club și la un moment dat m-a invitat la dans. Era Phoenix – În umbra marelui urs! Nu a fost dragoste la prima vedere, a fost chimie. (…) M-a invitat la un meci de hochei. De obicei eram invitată la teatru, la o cafea”, a spus Mirabela Grădinaru, în urmă cu ceva timp, pentru Libertatea.

Între Mirabela Grădinaru și președintele țării este o diferență de vârstă de 14 ani, însă acest lucru nu a împiedicat absolut deloc ca relația lor să decurgă perfect. În cadrul aceluiași interviu, șeful statului mărturisea că a sunat-o, după ce a cunoscut-o în club.

„Am luat numărul de telefon, am sunat-o. Eu eram matematician care lucra matematică și seara mergea în cluburi”, a adăugat Nicușor Dan, care pe atunci avea 35 de ani.

