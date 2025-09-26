Ce spune Nicușor Dan despre căsătoria cu Mirabela Grădinaru, așteptată de soacra lui din 2016 VIDEO

Autor: Aniela Manolea
Vineri, 26 Septembrie 2025, ora 11:29
1547 citiri
Ce spune Nicușor Dan despre căsătoria cu Mirabela Grădinaru, așteptată de soacra lui din 2016 VIDEO
Președintele Nicușor Dan despre potențiala nuntă cu partenera sa, Mirabela Grădinaru FOTO Facebook/Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a răspuns din nou întrebărilor despre o posibilă căsătorie cu Mirabela Grădinaru, partenera sa timp de 20 de ani, cu care are doi copii. Șeful statului a declarat că nunta sa va fi clar un eveniment privat, care ar fi anunțat public abia după ce a avut loc.

Nicușor Dan a explicat că atunci când va avea loc nunta cu partenera sa Mirabela, evenimentul va fi privat pentru o vreme chiar și după ce s-a încheiat.

„Asta e o chestiune personală. Repet, când se va întâmpla asta va fi un spațiu de zile care va fi foarte, foarte personal. Da (întrebat dacă vom ști doar după ce s-a întâmplat, n.r.). Sunt foarte multe lucruri la care gândim la fel, nici nu trebuie să ne consultăm (întrebat dacă e o decizie pe care au luat-o amândoi, n.r.)”, a declarat Nicușor Dan în interviul de la Digi24 de joi, 25 septembrie (secvența se află la finalul interviului, în ultimul minut).

Șeful statului a subliniat și că această decizie a fost luată împreună cu Mirabela Grădinaru, iar cei doi au anunțat botezurile copiilor abia la ceva vreme după ce au avut loc.

„Soacra” președintelui, Liliana Grădinaru, nu este mulțumită de decizia celor doi și Nicușor Dan i-ar fi promis din 2016, înainte să devină deputat USR, că cei doi vor avea în curând și nunta la biserică.

„E adevărat că nu sunt mulțumită, dar asta este problema lor. Eu nu pot să forțez, eu cred că se va întâmpla, va fi într-o bună zi se va realiza și acest vis al meu pe care îl doresc”, a spus soacra lui Nicușor Dan înaintea alegerilor prezidențiale din luna mai 2025, câștigate de fostul primar al Capitalei.

„Îmi pare rău, am greșit poate, în fața lui Dumnezeu, nu în fața oamenilor, că nu am făcut acest pas. Dar nu o vom face pentru marketing sau pentru campanie sau pentru altceva. Nu vom face publică (nunta – n. red.), așa cum au fost și botezurile celor doi copii în familie. Ține totul de intimitate și dacă va fi, va fi ceva intim și o vom face pentru noi, pentru a răspunde cerinței divine, lui Dumnezeu”, a spus Mirabela Grădinaru.

Mirabela Grădinaru și Nicușor Dan s-au cunoscut în anul 2005, într-un club din București. Ea avea 21 de ani la acea vreme și de când s-au văzut, între ei a existat „chimie și atracție”. Astăzi, cei doi au împreună doi copii, însă amintirea întâlnirii de acum două decenii rămâne specială în inimile lor.

„Era sfârșit de sesiune și s-a întors o prietenă din Franța, a vrut să mergem în club. Am zis că nu, avem tren, m-am lăsat convinsă. Eram în club și la un moment dat m-a invitat la dans. Era Phoenix – În umbra marelui urs! Nu a fost dragoste la prima vedere, a fost chimie. (…) M-a invitat la un meci de hochei. De obicei eram invitată la teatru, la o cafea”, a spus Mirabela Grădinaru, în urmă cu ceva timp, pentru Libertatea.

Între Mirabela Grădinaru și președintele țării este o diferență de vârstă de 14 ani, însă acest lucru nu a împiedicat absolut deloc ca relația lor să decurgă perfect. În cadrul aceluiași interviu, șeful statului mărturisea că a sunat-o, după ce a cunoscut-o în club.

„Am luat numărul de telefon, am sunat-o. Eu eram matematician care lucra matematică și seara mergea în cluburi”, a adăugat Nicușor Dan, care pe atunci avea 35 de ani.

Solicitare pentru Dan și Bolojan. Drumurile cruciale pentru securitatea României, ce trebuie construite: „Infrastructura e cea mai mare vulnerabilitate”
Solicitare pentru Dan și Bolojan. Drumurile cruciale pentru securitatea României, ce trebuie construite: „Infrastructura e cea mai mare vulnerabilitate”
Securitatea României trebuie să prevadă, automat, și o infrastructură rutieră și feroviară bine dezvoltată, este de părere un fost secretar de stat de la Ministerul Transporturilor,...
Fostul arhitect-șef al Primăriei Capitalei, despre care Nicușor Dan declara că ar trebui să fie în pușcărie, pus sub acuzare de DNA. Ce spun procurorii
Fostul arhitect-șef al Primăriei Capitalei, despre care Nicușor Dan declara că ar trebui să fie în pușcărie, pus sub acuzare de DNA. Ce spun procurorii
Fostul arhitect șef al Primăriei Capitalei, Ștefan Călin Dumitrașcu, a fost pus sub acuzare de DNA pentru PUZ Primăverii, pentru abuz în serviciu. Acesta este acuzat că ar fi încălcat...
#Nicusor Dan, #nunta, #mirabela gradinaru, #soacra, #casatorie , #stiri Nicusor Dan
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
VIDEO Donald si Melania Trump, surprinsi in timp ce aveau o discutie aprinsa la bordul Marine One dupa vizita la ONU
a1.ro
Cine sunt concurentii Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
DigiSport.ro
Nu s-a ferit deloc! Femeia de 30 de ani surprinsa alaturi de Yamal a vorbit despre noua relatie a lui Lamine

Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Victor Negrescu, despre audierea Dianei Șoșoacă la Bruxelles: ”Este cu ușile închise, așa că nu știu unde va face show”
  2. Scandal marca Șoșoacă. Europarlamentara i-a răspuns procurorului Florența: „Vin cu tancul sovietic!”
  3. Ce spune Nicușor Dan despre căsătoria cu Mirabela Grădinaru, așteptată de soacra lui din 2016 VIDEO
  4. CTP, avertizează că soarta României depinde de alegerile din Moldova. „Există destule persoane cu discernământ foarte limitat, ca să nu spun imbecili” VIDEO
  5. Toamna a venit, ca în fiecare an. Guvernul Bolojan culege roadele pe care le-a semănat…
  6. Noi tensiuni UE - Rusia, pe tema alegerilor din Republica Moldova: „Moscova se amestecă profund în procesul electoral”
  7. Republica Moldova, în pericol de a reveni în orbita Rusiei, după alegerea celor 101 parlamentari, scrie The Guardian ANALIZĂ
  8. Moldovenii primesc „chemări la război”, înainte de alegerile cruciale de duminică. Precizările Ministerului Apărării de la Chișinău
  9. Președintele Nicușor Dan respinge ideea demisiei premierului pe baza unei decizii CCR: ”Dreptul nu este o știință, nu este chiar matematică”
  10. AUR-ul lui George Simion, singur pe partea suveranistă. „Are coridorul ideologic liber, iar benzina populistă e ieftină când economia scârțâie”