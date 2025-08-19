Nicușor Dan, surprins la o nuntă cu ștaif. Cu cine a ieșit pe ringul de dans președintele României

Nicușor Dan, alături de partenera Mirabela / FOTO: capturi video TikTok, N. Dan

Vacanța lui Nicușor Dan a început cu participarea la diverse manifestații culturale, a continuat cu drumeții și activități spirituale, iar weekendul trecut, oficialul de la Palatul Cotroceni a ajuns la o petrecere privată.

De curând, Nicușor Dan și-a făcut apariția la o nuntă care s-a desfășurat aproape de București, în satul Tâncăbești, comuna Snagov. El a fost însoțit de partenera de viață, Mirabela Grădinaru și de copii. Potrivit unor imagini publicate pe Mediafax, fostul primar al Bucureștiului a ieșit la dans cu cel mic, Antim, în vârstă de trei ani. Apoi, a făcut o mică horă împreună cu puștiul și cu iubita. Printre piesele pe care a dansat Nicușor Dan alături de familie s-a numărat „Banco”, a trupei franco-braziliene Kaoma.

Locația evenimentului a fost un „hambar” elegant. Ținuta lui Nicușor Dan a semănat cu cea de serviciu: costum bleumarin. Partenera de viață a președintelui și-a făcut apariția într-o rochie albastră, elegantă.

Ce a făcut Nicușor Dan în ultimele săptămâni

Cu câteva zile înainte, Nicușor Dan a participat la „Festivalul Lupilor”, din Republica Moldova. Pentru președinte au urmat drumeții, pelerinaje la Sâmbăta de Sus, în Brașov, alături de familie. De asemenea, oficialul de la Palatul Cotroceni a participat și la o slujbă, la mănăstirea lui Arsenie Boca, de la Valea Sâmbetei.

Marți, 19 august, Nicușor Dan a participat la o ședință online, alături de liderii europeni. Oficialii de la vârful UE - președintele Macron, cancelarul Scholz, premierul Meloni au prezentat raportul, în urma discuțiilor purtate cu președintele SUA, Donald Trump și cu Volodimir Zelenski, pe tema războiului din Ucraina. Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a fost cel care a convocat ședința.

