Oamenii președintelui Nicușor Dan. Analist politic: „Palatul Cotroceni riscă să devină o mănăstire a meritocraților – luminoasă, dar izolată, admirată, dar ineficientă”

Autor: Monica Vasilescu
Luni, 06 Octombrie 2025, ora 11:51
Nicușor Dan, președintele României FOTO Facebook/Nicușor Dan

Administrația Prezidențială a publicat lista noului Cabinet al președintelui Nicușor Dan. După patru luni de la preluarea funcției, Nicușor Dan a numit noua garnitură de consilieri prezidențiali de la Palatul Cotroceni care va compune Administrația Prezidențială a noului președinte.

Analistul politic Alexandru Coita, consultant de strategie, expert în relații internaționale și afaceri europene, consideră că se marchează o schimbare de paradigmă la Cotroceni.

„Oamenii Președintelui Dan: rigoare morală vs. fragilitate politică - Administrația prezidențială a publicat lista noului Cabinet al președintelui Nicușor Dan. Un moment cheie nu doar pentru conturarea identității și direcției mandatului, ci și pentru definirea tipului de putere pe care președintele intenționează să o exercite: o putere a rațiunii, nu a instinctului; o putere a competenței, nu a rețelelor. La prima vedere, configurația consilierilor confirmă o opțiune deliberată pentru decență și competență. Fără vedete de televiziune, fără politruci reciclați, fără figuri care trăiesc din scandal. În locul lor, academici, diplomați, tehnocrați. Un „cabinet de oameni serioși” – ceea ce, în România anului 2025, pare aproape o „declarație de război” cultural. O președinție cu mintea limpede și vocea joasă Marius Lazurca la Externe, Valentin Naumescu la Afaceri Europene, Cosmin Soare la Constituțional, Diana Iancu la Comunicare. Poate fi perceput ca un mini-guvern meritocratic. O structură în care fiecare nume spune mai puțin despre cine țipă mai tare și mai mult despre cine gândește mai riguros și mai profund Lazurca aduce demnitatea diplomației clasice, a rafinamentului intelectual și a conectării la rețelele conservatoare internaționale. Naumescu este o busolă pro-occidentală consecventă, cu accente de militantism prea pronunțat uneori, dar cu pregătire academică incontestabilă. Soare și Ciurea, o gardă juridico-constituțională. Iancu, ethosul academic al profesionalismului. Iar Orban, ancora unui animal politic de cursă lungă într-o mare de tehnocrați. Totul pare, pe hârtie, impecabil. Dar într-un stat dominat de reflexe de clan, prea multă rigoare poate deveni o vulnerabilitate. România are un sistem care înghite oamenii serioși. Îi izolează, îi epuizează, îi face irelevanți. Dacă președintele nu își asumă rolul de lider activ și arbitru între aceste lumi, riscul este ca meritocrația să rămână o vitrină”, a scris Alexandru Coita pe Facebook.

Două Românii într-o singură echipă

Alexandru Coita mai spune că noul Cabinet reflectă „fractura României de azi”.

„Cabinetul Nicușor Dan reflectă perfect fractura României de azi: pe de o parte, România tehnocrată, academică, europeană – Lazurca, Naumescu, Iancu; pe de altă parte, România politică, pragmatică, cu nerv și instinct de supraviețuire – Orban, Tomac, Ramona Dinu. Prima categorie aduce credibilitate externă și integritate. A doua, acces la mecanismele de putere. Împreună pot genera echilibru. Dar dacă liniile nu sunt clar trasate, vor apărea inevitabil coliziuni între etică și strategie, între moralism și eficiență. Orban e un supraviețuitor politic, obișnuit cu instinctul luptei. Lazurca e un intelectual de salon, obișnuit cu rigoarea principiilor. Între acești doi poli se va juca, probabil, dinamica reală a administrației. O arhitectură de echilibru, nu de forță Niciun nume nu pare „omul sistemului”. Dar niciunul nu pare capabil să devină un adevărat „chief of staff” – acea figură care să impună ritm, disciplină și coerență unei instituții complexe. Echipa e compusă din minți sclipitoare, dar fără o coloană vertebrală executivă. Prea mulți gânditori, prea puțini operatori. Într-un stat unde decizia se fundamentează pe cultura compromisului, această formulă poate părea idealistă. Și totuși, e exact tipul de „idealism organizat” care definește liderii autentici. Nicușor Dan nu a ales un aparat de influență, ci un laborator de gândire. Rămâne de văzut dacă laboratorul va reuși să iasă din faza teoretică și să genereze impact real. Semnalul de fond: un Președinte al ordinii morale Privind ansamblul, se conturează clar intenția lui Nicușor Dan de a construi o președinție morală mai degrabă decât una politică/politizată. O instituție care funcționează ca etalon, nu ca actor partizan. Aceasta e forța, dar și fragilitatea lui: în România, moralitatea instituțională e o armă cu două tăișuri. Și multe întrebări: va fi respectat sau va fi izolat? Va fi apreciat de elite, sau contestat de mașinăriile de partid? Va fi perceput ca incoruptibil, sau ca actor detașat? Totul va depinde de capacitatea lui Nicușor Dan de a transforma integritatea în influență, nu doar în imagine. Verdict strategic: o echipă de conștiință Cabinetul Nicușor Dan nu e o echipă de putere. E o echipă de conștiință. Un cerc de oameni care pot reda Administrației Prezidențiale respectul pierdut, dar care au nevoie de protecție politică și direcție clară. Dacă va reuși să transforme această structură intelectuală într-un instrument activ de guvernare morală, Nicușor Dan poate rescrie regulile jocului prezidențial românesc. Dacă nu, Palatul Cotroceni riscă să devină o mănăstire a meritocraților – luminoasă, dar izolată, admirată, dar ineficientă”, a mai scris analistul Alexandru Coita.

