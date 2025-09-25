Președintele Nicușor Dan temperează criticile la adresa Justiției: "Avem nevoie de magistrați. Dacă vrem să băgăm oameni în pușcărie, avem nevoie de procurori"

Președintele României, Nicușor Dan, a explicat, în seara de 25 septembrie 2025, că, în ciuda problemelor și a criticilor legate de pensiile speciale ale magistraților, statul român trebuie să se bazeze în continuare pe această categorie profesională.

"Avem nevoie de magistrați. Dacă vrem să băgăm oameni în pușcărie, avem nevoie de procurori", a spus șeful statului român, într-o emisiune la postul Digi 24.

Pe de altă parte, președintele Dan a subliniat că situația din România, unde pensiile magistraților puteau fi chiar mai mari decât salariile acestora, a fost o anomalie care exista doar în România și care fusese produsă de politicieni - prin actele normative pe care le adoptaseră. Situația este corectată însă prin legea elaborată de guvernul Bolojan, lege care modifică modul de calcul al pensiilor magistraților și crește vârsta de ieșire la pensie a acestora, a explicat șeful statului. Cu privire la pensia maximă a unui magistrat, ea ar urma să fie de 70 - 75 la sută din salariul acestuia, a explicat șeful statului.

Toate aceste modificări, prevăzute de noua lege, ar urma să intre în vigoare în "10 - 15 ani", a precizat Nicușor Dan.

După cum se știe însă, legea va putea intra în vigoare doar după ce CCR se va pronunța asupra sesizării de neconstituționalitate care a fost formulată de ICCJ. Legea va fi promulgată de președintele Nicușor Dan doar dacă CCR va respinge această sesizare. Curtea Constituțională a hotărât să amâne, până pe 8 octombrie, decizia de acceptare sau de respingere a sesizării depuse de ICCJ asupra acestei legi.

