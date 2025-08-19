Nicușor Dan: „Pacea în Ucraina trebuie să fie justă și durabilă. Sancțiunile trebuie menținute și chiar intensificate până la atingerea unui acord”

Autor: Monica Vasilescu
Marti, 19 August 2025, ora 17:47
434 citiri
Nicușor Dan, președintele României FOTO X/Nicușor Dan

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj în urma videoconferințelor Coaliției de Voință și ale Consiliului European, organizate astăzi pentru a evalua rezultatele întâlnirilor cruciale desfășurate aseară la Washington privind securitatea Ucrainei.

Acesta a reiterat sprijinul României pentru integritatea și suveranitatea Ucrainei, subliniind câteva direcții esențiale pentru obținerea unei păci autentice și de durată în regiune.

„Videoconferințele Coaliției de Voință și ale Consiliului European de astăzi au abordat rezultatele discuțiilor importante de aseară de la Washington privind securitatea Ucrainei.

Principalele puncte pe care le-am subliniat:

Implicarea președintelui Trump într-un acord de pace pentru Ucraina este esențială — orice pace trebuie să fie justă și durabilă. Rolul Europei este, de asemenea, crucial”, a scris președintele Dan pe Facebook.

Președintele României a accentuat faptul că parteneriatul transatlantic rămâne principalul pilon al eforturilor de descurajare a agresiunii ruse.

„Coordonarea transatlantică rămâne cel mai puternic atu al nostru în descurajarea agresiunii Rusiei.

Rusia trebuie să înceteze uciderea civililor, dacă este cu adevărat angajată în obținerea păcii.

Sancțiunile trebuie menținute și, dacă este necesar, chiar intensificate până la atingerea unui acord de pace”, a mai scris Nicușor Dan.

Un punct sensibil abordat de președintele României a fost situația copiilor ucraineni răpiți de către forțele ruse. „Trebuie să asigurăm întoarcerea imediată a tuturor copiilor ucraineni răpiți — România va continua să sprijine acest efort.

România va contribui la garanții solide de securitate pentru Ucraina, care vor fi implementate prin cooperare strânsă între Europa și SUA — aceasta este o investiție în securitatea Europei, nu doar a Ucrainei.

O Ucraină pașnică și sigură consolidează securitatea României și aduce beneficii vecinului nostru, Republica Moldova”, a încheiat Nicușor Dan.

#Nicusor Dan, #Presedintele Romaniei, #pace Ucraina, #razboi, #sanctiuni Rusia , #stiri Nicusor Dan
