„Pelerinaj prezidențial”: Cum a fost primit Nicușor Dan la Mănăstirea Arsenie Boca de stareț

Autor: Catalina Sirbu
Duminica, 17 August 2025, ora 16:19
295 citiri
Președintele Nicușor Dan a fost sâmbătă, 17 august, în pelerinaj la Mănăstirea Arsenie Boca FOTO captură Antena 3 CNN

Președintele Nicușor Dan a fost sâmbătă, 17 august, în pelerinaj la Mănăstirea Arsenie Boca, din Valea Sâmbetei.

Nicuşor Dan a fost primit cu pâine și sare de starețul mănăstirii. A venit acolo purtându-l în spate pe fiul său, potrivit Antena 3 CNN.

Nicușor Dan a urmat pe traseul de creastă pe Valea Sâmbetei, un traseu turistic de 7 kilometri, până în Căldarea Sâmbetei la Mănăstirea Arsenie Boca.

În imagini, se vede cum Președintele îl purta pe băiețelul lui în rucsacul din spate.

Nicușor Dan a fost primit cu pâine și sare chiar de către starețul mănăstirii. El i-a salutat pe enoriașii prezenți la slujbă.

Președintele Nicușor Dan a vizitat, sâmbătă, baza Salvamont de pe Valea Sâmbetei, au transmis, pe Facebook, reprezentanții Serviciului Public Județean Salvamont Brașov.

Potrivit salvatorilor montani, 'în cadrul discuțiilor, s-a subliniat necesitatea identificării unor soluții concrete pentru problemele ridicate de salvatorii montani în ultima perioadă'.

'Cu această ocazie, șeful statului a vizitat baza noastră Salvamont de pe Valea Sâmbetei, unde i-am prezentat refugiul, activitatea noastră zilnică și problemele cu care ne confruntăm zi de zi. În cadrul discuțiilor, s-a subliniat necesitatea identificării unor soluții concrete pentru problemele ridicate de salvatorii montani în ultima perioadă, astfel încât activitatea de salvare montană să se desfășoare în continuare la cel mai înalt nivel profesional', a declarat directorul Salvamont Brașov, Sebastian Marinescu.

Tot sâmbătă, viceprim-ministrul Tanczos Barna s-a întâlnit cu salvatorii montani de la Salvamont Râșnov.

'În paralel, colegii de la Salvamont Râșnov, aflați în tură de patrulare preventivă pe traseul turistic de pe Valea Mălăiești, s-au întâlnit cu viceprim-ministrul României, domnul Tanczos Barna, care și-a reafirmat sprijinul pentru susținerea și dezvoltarea activității Salvamont', se arată în mesajul de pe Facebook.

