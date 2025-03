Deputat PSD: ”Dacă Nicușor Dan ar ajunge președinte, ar fi un risc pentru români”

Principalul risc pentru candidatul alianței România înainte la scrutinul prezidențiale, Crin Antonescu, este „răul din umbră”, independentul Nicușor Dan, a afirmat deputatul PSD Marius Budăi vineri, 21 martie.

„Eu cred că s-a produs așa, o lumină intensă pe acest nou curent al partidelor radicale, care ne-a orbit foarte mult, încât să nu vedem răul din umbră. Eu cred că riscul cel mai mare din umbră care amenință România acum este Nicușor Dan”, a declarat deputatul PSD Marius Budăi la RFI.

Social-democratul îl acuză pe primarul general de tot ce merge prost în Capitală, în ciuda faptului că bugetul Primăriei este și mai mic în 2025 decât în 2024, când bucureștenii au votat pentru mărirea acestuia la referendum.

„Am văzut ce a făcut la Capitala României, am văzut cum bucureștenii au stat în frig sau fără apă caldă sau în trafic sau cu poluare și eu cred că nu neapărat nepriceperea este cea mai mare amenințare, am văzut un fel de indiferență și de nepăsare, o nepăsare disprețuitoare chiar, pe alocuri, la adresa celor care l-au votat în calitate de primar al Bucureștiului (...) Aici este riscul cel mai mare, nu neapărat pentru candidatul PSD-PNL, al alianței aflate acum la guvernare, ci chiar pentru români”, a insistat deputatul PSD.

Întrebat de ce un candidat pro-european este un pericol mai mare pentru români decât unul extremist, acuzat de instigare la violență care promoveză izolaționismul, Marius Budăi și-a nuanțat afirmațiile.

„Nu, nu, nu, nu, nu, nu așa am pus problema, nu, nu, nu, nu, nu. Întrebarea dvs. a fost care este cel mai mare risc în această luptă pentru candidatul alianței și eu am spus că pentru că acea lumină a suveranismului ne-a orbit și n-am văzut candidatul din umbră, cred că pentru noi riscul cel mai mare este Nicușor Dan și am dezvoltat apoi, dacă Nicușor Dan ar ajunge președinte, ar fi un risc pentru români”, a mai spus deputatul PSD la RFI.

