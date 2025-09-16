Cum ar trebui să arate planul de țară al României. Un economist, un politolog, un jurist, un medic și un specialist în comunicare au răspuns: „Nicușor Dan are pârghiile”

Președintele Nicușor Dan a transmis, recent, că România „nu are un plan de țară”. Afirmația oficialului de la Cotroceni a generat multiple reacții: de la îngrijorare și furie, până la amuzament.

Care sunt cauzele pentru care România a ajuns fără „un plan de țară”? Ce ar trebui să cuprindă un astfel de proiect? Ziare.com a discutat cu specialiști din mai multe domenii, pe marginea acestui subiect.

Economistul Radu Nechita, profesor universitar, crede că proiectul de țară trebuie să aibă în centru creșterea nivelului de trai al cetățenilor.

„În primul rând, eu aș vrea o viziune corectă din punct de vedere economic, o viziune a schimbării mediului de afaceri, legislativ, a ambianței intelectuale din România în direcția care să favorizeze producția de bogăție, nu luptele sterile și păguboase pentru a împărți 'o pizza' foarte mică. Mi-aș dori ca acea 'pizza' să crească. Trebuie protejați și răsplătiți cei care ajută la acest lucru.

Un proiect de țară trebuie să favorizeze producția de bogăție a românilor, care necesită și un anumit set de valori morale, care să condamne furtul, inclusiv furtul mascat. E nevoie de un sistem de justiție care să se ocupe de justiție, nu de un program de privilegii. Valorile noastre nu trebuie să fie de invidie a capitalismului, a întreprinzătorului care a reușit pe o piață concurențială, ci de admirație. Cum crește productivitatea? Prin investiții. Bogăția nu este nici de disprețuit, nici de combătut. Contează procedura prin care se ajunge acolo”, a explicat economistul, pentru Ziare.com.

Profesorul universitar oferă un exemplu de acțiune concretă, ce ar putea face parte dintr-un plan de țară.

„Dacă tot vor să facă un proiect, iată o idee: 'Bursa din București să fie cea mai mare din Balcani și Europa Centrală la un loc, să fie mai mare decât cea de la Varșovia. Iar dacă nu suntem în stare să facem asta, să o unim cu Euronext'. Cât timp piața nu e foarte mare, nu putem avea jucători ce pot fi relevanți, nu putem să avem productivitate, capacitatea de a produce pe scară mare”, a mai precizat economistul.

În opinia politologului George Jiglău, Nicușor Dan ar trebui să facă mai mult decât o constatare.

„Foarte multă lume are niște păreri despre cum ar trebui să arate societatea și ce ar trebui făcut. Dar nu toate se aliniază cu principiile pe care le-am acceptat atunci când România a aderat la Uniunea Europeană și la NATO. Este o parte bună a politicienilor, a cetățenilor care au un proiect foarte clar, dar care nu se potrivește cu valorile occidentale, despre care spunem că ne călăuzesc. Eu nu cred că România duce lipsă de idei. Însă, ca societate, suntem puși pe o dinamică polarizată. Ceea ce lipsește până la coagulare și consens este o discuție mai serioasă privind aceste multitudini de idei. Aici iarăși, președintele are pârghii, dacă dorește.

Poate că societatea și-ar dori mai multă pro-activitate, o contribuție mai mare la marile dialoguri. Însă președintele Nicușor Dan este portavocea României pe plan internațional, când vine vorba despre politică externă. Dacă Nicușor Dan simte aceste lucruri, are pârghiile să dea direcția acestei țări și să și-o asume. Dar luările sale de poziție din ultima vreme au ridicat semne de întrebare, apropo de care sunt valorile sale. Nu cred că cineva pune sub semnul întrebării poziția sa pro-UE sau pro-NATO, dar sunt anumite zone față de care a păstrat o anumită ambiguitate, poate strategică, poate politică, din dorința de a nu antagoniza. Dar dacă este să dăm o direcție, ambiguitatea nu este o direcție propriu-zisă, respectiv o soluție”, a comentat Jiglău, pentru Ziare.com.

Profesorul universitar așteaptă Strategia pe care o va prezenta oficialul de la Cotroceni, în curând.

„La șase luni de la preluarea mandatului, orice președinte are obligația de a prezenta în fața Parlamentului Strategia Națională de Apărare a Țării. Dacă spune președintele că nu există o strategie, trebuie să vină și să o propună, să vină cu idei. De asemenea, are pârghii, în calitate de președinte, de a numi anumite persoane în funcții-cheie”, a punctat Jiglău.

Silvia Uscov, avocat, critică aspru prestația președintelui Dan.

„Fără o direcție strategică, o țară se află în permanență în situația de a răspunde la crize în loc să le prevină, de a improviza soluții în loc să implementeze reforme structurale și de a naviga după interesele sau capriciile momentane ale liderilor politici sau intereselor particulare.

Când președintele nu mai pare matematicianul promis în campanie, cu logica riguroasă, ci mai degrabă un poet care astăzi poate fi atras de o floare, mâine de un fluture, iar poimâine de o cu totul altă distracție, cetățenii ar trebui să fie nevoiți să alerge după capriciile conducerii, să ghicească următoarea schimbare de direcție sau să se adapteze constant la noi improvizații politice? Mai îngrijorător este însă scenariul în care lipsa unui plan nu reflectă doar incompetența, superficialitatea sau probleme care afectează anumite persoane, ci realitatea că planul există, doar că nu ne aparține, că direcția țării este dictată de alte interese decât cele naționale, iar noi, ca cetățeni, nu suntem informați despre adevăratele obiective pentru că ele servesc unor agende externe”, a comentat Uscov, pentru Ziare.com.

Medicul Tudor Ciuhodaru, fost europarlamentar, crede că planul de țară trebuie structurat pe patru piloni: sănătate, educație, justiție și dezvoltare economică.

„Pilonii principali trebuie să fie sănătatea, educația și justiția. De aici trebuie să plecăm și totodată, haideți să punem și niște principii de dezvoltare economică. Vă dau un exemplu, Institutul Cantacuzino, care poate deveni oricând un brand de țară.

Și bineînțeles, când vorbim despre adoptarea unui plan de țară, chem la masă cei mai pricepuți oameni, din diverse domenii de activitate, mă consult cu cei mai abilitați în acest sens”, a transmis cadrul medical, pentru Ziare.com.

În opinia lui Radu Enache, specialist în comunicare politică, modul de manifestare al lui Nicușor Dan în spațiul public este greu de interpretat.

„Domnul președinte Dan are niște declarații, cel puțin de când este președinte, foarte hazardate. În momentul în care zice că nu are niciun plan de țară pare a vorbi pe persoană fizică”, a declarat Enache, pentru Ziare.com.

Potrivit analistului politic, liniile mari privind strategia de țară ar trebuie deja să existe, iar dacă președintele în exercițiu nu le-a identificat, această problemă îi este imputabilă, avertizează Enache.

„Nicușor Dan a preluat președinția de la un președinte care a avut două mandate și care a fost președintele unui partid mare, istoric, PNL și la rândul lui, Klaus Iohannis a preluat mandatul a fost preluat de la Traian Băsescu, un fost președinte de partid, fost președinte al României, cu două mandate. Băsescu a preluat mandatul după Ion Iliescu, fost președinte de partid. Nu aveau prea multe Iliescu și Băsescu în comun. Dar să ne amintim, Iliescu a creat la Snagov acel consens, cu direcția de țară, în structurile statului român. În transmiterea mandatelor, de la un președinte la altul, ar trebui să existe și cu siguranță au existat niște dosare care au fost preluate și continuate. Dacă Băsescu, Iohannis ori Dan nu au preluat nimic de la predecesorii săi, acest lucru este în primul rând greșeala președintelui în cauză. El nu a știut ce să caute și să găsească acolo”, a precizat Enache.

Specialistul în comunicare politică lansează două ipoteze, după anunțul surprinzător făcut de către oficialul de la Cotroceni.

„În momentul în care Nicușor Dan spune că nu are un plan de țară înseamnă că la el nu a ajuns nimic din ceea ce s-a făcut în România din 1990 până în prezent, pe partea de strategie, diplomație, analiză economică etc. Dacă nu a ajuns nimic, asta poate să însemne: 1. ori că s-a pierdut pe drum - și trebuie văzut cine e vinovatul, pentru că ceea ce spune domnul președinte este de o gravitate extraordinară. Nu doar președintele trebuie să aibă un plan de țară. Țara trebuie să aibă un plan de țară… Președintele, guvernul conduc ‘mașina’ aceasta, care este țara, pe un drum care poate fi cu gropi și cu diverse probleme; 2. ori domnul președinte nu a vrut să aibă un plan de țară. Dânsul poate să fi venit cu anumite indicații de la sprijinitorii săi, de la sponsorii pe care nu i-am aflat în campanie, care ar fi putut spune că nu mai vor vechiul plan de țară, ci unul nou. OK, dar să-l vedem! Și totuși, după 100 de zile de mandat să spui că nu avem un plan de țară este foarte grav”, a avertizat analistul.

În opinia lui Enache, faptul că președintele în exercițiu nu are un sprijin puternic din partea unui partid pe care să-l fi condus în campania electorală este un handicap în cazul țării noastre.

„Planul de țară trebuie să existe, indiferent de partide, de putere, de opoziție, trebuie să existe un consens pe câteva linii generale. Klaus Iohannis a ajuns în al doilea mandat să susțină la cel de-al doilea mandat România Educată. Nu era un plan de țară, dar era o bucată de plan de țară. În opinia sa, învățământul trebuia să fie atât de bine dezvoltat încât cetățenii de peste 10-20 de ani să fie foarte bine educați și să producă o valoare adăugată foarte mare pentru țara asta. Că a reușit sau nu, asta e altceva. Dar avea un plan. Și Iliescu, și Băsescu, și Iohannis au plecat din poziția de șefi de partide. Domnul Dan a candidat ca independent. Independența asta, după mine, este o greșeală gravă în evoluția României. România nu-și poate permite un independent în momentul în care e nevoie să ai o decizie politică. Iar un plan de țară este o decizie politică. Independența pune un mare semn de întrebare asupra capacității unui astfel de candidat și președinte de a face un astfel de plan de țară”, a mai punctat specialistul în comunicare politică.

