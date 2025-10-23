Planul președintelui. Îl susține Nicușor Dan pe Cătălin Drulă pentru a nu-i fi rival la prezidențiale? „Ecuația e foarte complicată și imprevizibilă”

Alegerile pentru Primăria Capitalei sunt programate pentru 7 decembrie, iar competiția se anunță una intensă. Deputatul USR Cătălin Drulă și-a început deja campania și, spre deosebire de alți candidați, nu se lasă influențat de sondajele care îl creditează cu doar 18%. În schimb, își pune speranțele în sprijinul președintelui Nicușor Dan, alături de care a apărut recent într-o imagine publică, singura de acest fel în ultimele luni.

Ca atare, fotografia a stârnit comentarii în spațiul politic, mai ales în contextul în care Nicușor Dan și-a anunțat intențiile pentru un nou mandat, iar sprijinul pentru Cătălin Drulă ar putea ascunde, de fapt, asigurarea că acesta nu va revendica o candidatură la alegerile prezidențiale viitoare.

Politologul Sergiu Mișcoiu, profesor universitar la Facultatea de Studii Europene din cadrul Universității Babeș-Bolyai, a vorbit, într-un dialog cu Ziare.com, despre posibilele rațiuni politice din spatele sprijinului arătat tacit de Nicușor Dan pentru liderul USR, Cătălin Drulă. În opinia sa, gestul nu ar trebui interpretat ca o mișcare calculată pe termen lung în vederea prezidențialelor, ci mai degrabă precum un act de solidaritate tactică în interiorul aceleiași zone politice reformiste.

„Nicușor Dan și-ar dori să-l aibă ca moștenitor al Primăriei pe Cătălin Drulă”

Profesorul Sergiu Mișcoiu subliniază că, în logica sistemului politic românesc, un președinte în exercițiu are, de obicei, sprijinul formațiunii sau al celor care l-au sprijinit. Întrebat dacă Nicușor Dan îl susține pe Cătălin Drulă pentru a nu-i crea probleme peste cinci ani la prezidențiale, politologul a respins un asemenea calcul politic și ipoteza unei rivalități viitoare între cei doi lideri pentru o platformă prezidențială.

„Așa cum este conceput sistemul românesc, președintele în funcție, doar în cazul în care nu își propune să candideze din nou nu este candidatul cvasi oficial al partidului de guvernământ sau al majorității guvernamentale care l-a propulsat. Este greu de crezut că domnul Drulă s-ar lansa într-o competiție cu Nicușor Dan peste câțiva ani sau că va emite asemenea pretenție. Cred că este un calcul care nu este de actualitate, dar sunt sigur că domnul Nicușor Dan și-ar dori să-l aibă ca moștenitor al Primăriei pe domnul Drulă. Problema este că ecuația, așa cum am văzut, e foarte complicată și imprevizibilă”, a spus Sergiu Mișcoiu pentru Ziare.com.

Sistemul de vot într-un singur tur, un obstacol pentru reprezentativitate

În discuția cu Ziare.com, politologul a reiterat o critică mai veche la adresa sistemului electoral, pe care îl consideră „profund incorect” și lipsit de reprezentativitate.

„Cred că trebuie spus din nou că acest sistem de vot cu un singur tur pentru alegerea primarului în orașele, comunele și municipiile din România este un sistem profund incorect care face ca primarii să fie uneori aleși cu un număr foarte mic de voturi de o proporție de sub un sfert din numărul alegătorilor care s-au prezentat la urne în acea localitate”, a menționat Sergiu Mișcoiu pentru Ziare.com.

Primăria Capitalei, o rampă către Cotroceni doar în anumite condiții

Întrebat dacă susținerea pentru Drulă ar putea fi o mișcare menită să evite o eventuală rivalitate prezidențială, Sergiu Mișcoiu a oferit o perspectivă istorică asupra relației dintre funcția de primar al Bucureștiului și cea de președinte al României. Politologul consideră că Primăria Capitalei devine o rampă de lansare spre Cotroceni doar atunci când spațiul politic al președintelui în funcție rămâne vacant, nu atunci când acesta are posibilitatea unui nou mandat.

„Domnul Nicușor Dan este președinte în funcție și are toată legitimitatea să se reprezinte în alegerile de peste cinci ani. Rampa aceasta funcționează în cazul în care președinții sunt la al doilea mandat și nu mai pot candida din nou. Niciodată nu a existat o lansare directă în cazul unui președinte în funcție ales care a rămas în funcție din partea unui contracandidat venind din aceeași zonă politică, de la Primăria Capitalei. S-a întâmplat în felul ăsta în 2004 cu Traian Băsescu, dar, din nou, Ion Iliescu nu mai putea candida. S-a întâmplat în trecut cu primari ai altor orașe, Klaus Iohannis de la Sibiu, dar tot în condițiile în care era imposibil să mai candideze pentru un al doilea mandat la președinție”, a explicat profesorul Sergiu Mișcoiu într-o analiză pentru Ziare.com.

