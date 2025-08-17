Săgeți dinspre PNL către președintele Nicușor Dan: "Mi-aș fi dorit ca România să fie mai implicată"

Deputatul PNL Ionuț Stroe a transmis, printr-un mesaj publicat pe Facebook, că România ar trebui să fie implicată activ în consultările internaționale privind soluționarea conflictului din Ucraina, criticând absența țării noastre de la recentele discuții restrânse dintre Statele Unite și liderii europeni.

Stroe a salutat dialogul dintre președintele american Donald Trump și omologul său rus, Vladimir Putin, pe tema păcii în Ucraina, subliniind importanța oricărui pas în direcția opririi agresiunii ruse.

„Orice inițiativă care poate aduce mai aproape pacea trebuie salutată. Inițiativa și dialogul lui Donald Trump cu Vladimir Putin despre pacea din Ucraina reprezintă un prim pas care nu poate fi ignorat.

Indiferent de percepții și poziționări, trebuie să apreciem încercările reale de a opri un război devastator pentru întreaga regiune”, a declarat deputatul liberal, citat de Agerpres.

În același timp, acesta a atras atenția asupra mesajelor transmise de Moscova:

„Desigur, așteptările trebuie gestionate cu prudență și reținere. Președintele Putin a reiterat aceleași teze neconvingătoare, demonstrând încă o dată că nu își dorește cu adevărat pacea”, a punctat Stroe.

Ads

Deputatul a exprimat nemulțumirea față de faptul că România nu a fost inclusă în consultările recente:

„În calitate de membru al Comisiei pentru Politică Externă mi-aș fi dorit însă ca România să fie mai implicată în acest proces. Mi-aș fi dorit să fim invitați la consultările restrânse dintre Statele Unite și liderii europeni din aceste zile și să facem demersuri consistente pentru a fi acolo”, a subliniat acesta.

El a menționat și lipsa participării României la discuția telefonică dintre Donald Trump și liderii europeni, în urma căreia a fost adoptată o declarație comună:

„Nu am participat nici la discuția telefonică de ieri, pe care președintele Trump a avut-o cu câțiva lideri europeni, în care-i informa despre întâlnirea cu Putin din Alaska și, pe cale de consecință, nici nu am fost parte a declarației publice asumate de liderii europeni după această discuție.

De exemplu, Polonia, stat vecin cu Ucraina, exact ca România, a participat la aceste discuții”, a mai spus deputatul.

Stroe a amintit că România a luat parte, în trecut, la formate similare, alături de aliați europeni și NATO, sub coordonarea președintelui american Joe Biden.

Ads

„Avem tot dreptul să fim la masa discuțiilor, având în vedere poziția geopolitică esențială a României și sprijinul constant pe care l-am oferit Ucrainei.

Sper ca acest lucru să fie remediat în perioada următoare, iar România să participe activ la viitoarele consultări restrânse. Trebuie să cerem acest lucru, nu să așteptăm ca alții să ne reprezinte interesele”, a transmis parlamentarul PNL.

În final, acesta a subliniat că țara noastră a demonstrat în trecut că este un partener de încredere și a încurajat inițiative similare și în prezent:

„Nu există niciun motiv pentru care să nu putem reveni acolo, dacă avem inițiativa și voința politică necesare. Sunt convins că și acum se pot face demersuri similare. Totul depinde de dorința noastră de a fi acolo – și eu cred că vrem acest lucru”, a conchis Ionuț Stroe.

Ads