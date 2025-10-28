Nicușor Dan, despre o posibilă rupere a coaliției de guvernare: "Multe din tensiunile actuale ar fi putut fi evitate de toate părțile"

Președintele Nicușor Dan a vorbit din nou despre ruperea coaliției de guvernare după disputele dintre Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu, pe tema reformei pensiilor magistraților.

Întrebat într-un interviu la Cotidianul.ro despre felul în care acționează cei doi, mai ales despre faptul că președintele PSD, Sorin Grindeanu, organizează întâlniri separate cu șefii din justiție, președintele a spus:

“Eu nu cred că este ceva rău în asta. Eu cred că, pe orice fel de proiect de lege, orice partid politic care are reprezentare în Parlament poate să vadă corect cu oricare dintre actorii relevanți pentru domeniul (...). Să nu ne prefacem că nu vedem că este o luptă de comunicare publică pe multe din subiecte. Și, bineînțeles, că eu aș prefera ca aceste chestiuni să se tranșeze prin negocieri și prin discuții în interiorul coaliției. Și coaliția, împreună, să aibă aceste discuții cu categorii profesionale.”

Despre competiția dintre Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu, președintele României spune că: “Văd o poziționare pe comunicare politică pe multe subiecte diferite între PNL și PSD”, dar speră ca aceasta să nu ducă la ruperea coaliției.

“Eu sper să nu și cred că nu, în momentul acesta. Cel puțin pe un interval pe care îl vedem de câteva luni de acum încolo. Sunt multe din tensiunile actuale care ar fi putut fi evitate de toate părțile.

Multă lume se comportă ca și cum am fi în ecuația parlamentară din mandatul trecut, în care partidele pro-occidentale împărțeau 90% din mandate și nu 65%, cum împart acum”, a mai declarat Nicușor Dan.

