Nicușor Dan, „tras de mânecă” de un susținător activ, la nici trei luni de la preluarea mandatului. „În mod sigur PSD-ul nu va ezita să-l suspende.”

Președintele Nicușor Dan comite deja niște erori foarte grave, care nu pun în pericol doar mandatul său, ci și parcursul european al României, avertizează activistul Valeriu Nicolae, expert în comunicare.

Izolarea lui Nicușor Dan la Cotroceni, întârzierea în a-și alege o echipă de colaboratori, incapacitatea de a deveni inspirațional pentru români, blocajul în care a intrat cu serviciile secrete îl duc pe președinte într-o fundătură, estimează el într-un interviu pentru News.ro.

După ce l-a susținut activ pe Nicușor Dan în campania electorală, Valeriu Nicolae atrage acum atenția că acesta comite niște greșeli atât de mari, încât își diminuează inclusiv șansele de a termina actualul mandat la Cotroceni, nu doar pe cele de a fi reales în 2029.

Tendința lui Nicușor Dan de a împăca pe toată lumea, când e evident că acest lucru nu se poate face, duce la eșecuri. Președintele nu trebuie să-și facă iluzii, PSD îl va suspenda din funcție în prima clipă în care va simți că poate face asta fără să-și diminueze șansele electorale. În același timp, felul în care șeful statului evită să abordeze problema șefilor de servicii secrete vulnerabilizează grav statul român, pentru că perpetuează debandada și împiedică o capacitate de reacție adecvată la agresiunea hibridă rusească, mai adaugă activistul.

„Dacă nu vrem ca următoarele alegeri să fie câștigate de nebuni mesianici de tip Georgescu, de mitomani oportuniști de tip Simion, atunci domnul președinte trebuie să devină rapid mult mai inspirațional decât este acum. Fiindcă acum pare că nu are nicio treabă cu noi, pare că mai mult are treabă să se ducă în vizite în străinătate. Nu spun, sigur că vizitele acelea în străinătate sunt importante.

Dar puțină lume din România înțelege importanța lor. Și lumea aia n-o să fie îndeajuns încât să-l voteze pe domnul Nicușor înapoi la Cotroceni. De inabilitatea domnului președinte de a comunica, de a inspira în orice fel, o să se folosească atât propaganda rusă, cât și cei de tip Georgescu. Și asta e foarte trist! Fiindcă, din nou, Nicușor Dan incontestabil este un președinte cinstit, e un om foarte deștept, dar cu abilități foarte reduse de a comunica și asta trebuie să o îmbunătățească rapid! Fiindcă președintele nostru nu trebuie să rezolve probleme date la Olimpiada Internațională de Matematică, ci trebuie să inspire inclusiv oamenii din rural. Ideea că președintele ne dă extemporal la politici europene sau la politici economice nu e cea mai bună. Președintele ar trebui să ne inspire să facem lucruri care să contribuie la societatea asta, să facă societatea asta mai bună”, a spus activistul.

Valeriu Nicolae spune că Nicușor Dan pare că nu vrea și un al doilea mandat, dacă analizează strategiile din prezent.

„Dacă președintele a decis că va avea un singur mandat, asta e cea mai bună strategie pe care o poate avea să se asigure că are un singur mandat! Și s-ar putea ca mandatul ăla să nu fie unul întreg! Mă îndoiesc că PSD-ul o să stea la cutie prea mult. Și dacă PSD-ului nu-i va fi teamă că o suspendare a președintelui va duce la o creștere a suportului pentru președinte și o scădere dramatică a suportului pe care îl are PSD-ul, în mod sigur PSD-ul nu va ezita să-l suspende! (...)

E o debandadă la nivelul serviciilor! Vă reamintesc că noi habar nu avem cine se va duce la SRI. Domnul Nicușor mi-a spus: am echipă, am nu știu ce… Băi, unde e? Că nu știm! Și, de fiecare dată când întrebi, răspunde aberant că «am nevoie de analiză». Asta crește instabilitatea! Și pare că președintele nu are nicio idee: cine o să fie, cum înlocuim, cum profesionalizăm serviciile, cum asigurăm un control ca lumea al Parlamentului asupra serviciilor?“, se mai arată în interviu.

