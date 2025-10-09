Președintele Nicușor Dan face apel la toleranță. "Avem obligaţia să combatem prin toate mijloacele discursul antisemit, xenofob, care incită la ură"

Președintele Nicușor Dan a subliniat joi, 9 octombrie, la ceremonia de Ziua Națională de Comemorare a Victimelor Holocaustului din România, importanța păstrării memoriei evenimentelor tragice și a combaterii discursului antisemit și xenofob.

Șeful statului a atras atenția că, într-o perioadă marcată de tensiuni sociale, este esențial să încurajăm toleranța și incluziunea, acționând pentru ca astfel de tragedii să nu se mai repete. Evenimentul a avut loc la Memorialul Victimelor Holocaustului din România.

"Într-un moment al istoriei în care vedem tensiuni tot mai mari şi vedem o aceeaşi tentaţie de a arunca vina pentru neîmpliniri personale sau sociale tot timpul către celălalt, avem obligaţia să avem în memorie şi să păstrăm în memorie acest eveniment tragic”, a declarat președintele.

Acesta avertizează că "avem obligaţia să combatem prin toate mijloacele discursul antisemit, discursul xenofob, discursul care incită la ură".

"Într-un moment în care forţe ostile demonstraţiei încearcă să adâncească toate tensiunile şi toate distanţele între grupurile sociale, culturale, etnice din societatea noastră, avem obligaţia ca, în manifestările noastre publice, să încurajăm toleranţa", a mai declarat şeful statului.

Nicuşor Dan a încheiat apreciind că trebuie "să păstrăm memoria acestor oameni, să păstrăm memoria acestor suferinţe şi să acţionăm astfel încât aceste lucruri să nu se mai întâmple niciodată".

