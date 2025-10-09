Președintele Nicușor Dan face apel la toleranță. "Avem obligaţia să combatem prin toate mijloacele discursul antisemit, xenofob, care incită la ură"

Autor: Daniel Groza
Joi, 09 Octombrie 2025, ora 11:06
80 citiri
Președintele Nicușor Dan face apel la toleranță. "Avem obligaţia să combatem prin toate mijloacele discursul antisemit, xenofob, care incită la ură"
Președintele României, Nicușor Dan Foto: Hepta

Președintele Nicușor Dan a subliniat joi, 9 octombrie, la ceremonia de Ziua Națională de Comemorare a Victimelor Holocaustului din România, importanța păstrării memoriei evenimentelor tragice și a combaterii discursului antisemit și xenofob.

Șeful statului a atras atenția că, într-o perioadă marcată de tensiuni sociale, este esențial să încurajăm toleranța și incluziunea, acționând pentru ca astfel de tragedii să nu se mai repete. Evenimentul a avut loc la Memorialul Victimelor Holocaustului din România.

"Într-un moment al istoriei în care vedem tensiuni tot mai mari şi vedem o aceeaşi tentaţie de a arunca vina pentru neîmpliniri personale sau sociale tot timpul către celălalt, avem obligaţia să avem în memorie şi să păstrăm în memorie acest eveniment tragic”, a declarat președintele.

Acesta avertizează că "avem obligaţia să combatem prin toate mijloacele discursul antisemit, discursul xenofob, discursul care incită la ură".

"Într-un moment în care forţe ostile demonstraţiei încearcă să adâncească toate tensiunile şi toate distanţele între grupurile sociale, culturale, etnice din societatea noastră, avem obligaţia ca, în manifestările noastre publice, să încurajăm toleranţa", a mai declarat şeful statului.

Nicuşor Dan a încheiat apreciind că trebuie "să păstrăm memoria acestor oameni, să păstrăm memoria acestor suferinţe şi să acţionăm astfel încât aceste lucruri să nu se mai întâmple niciodată".

Oana Țoiu a discutat cu Marco Rubio despre vizita lui Nicușor Dan la Casa Albă. Când se vor întâlni cei doi șefi de stat VIDEO
Oana Țoiu a discutat cu Marco Rubio despre vizita lui Nicușor Dan la Casa Albă. Când se vor întâlni cei doi șefi de stat VIDEO
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a afirmat că a discutat cu secretarul de stat american, Marco Rubio, despre întâlnirea dintre preşedintele SUA, Donald Trump, şi preşedintele...
Oana Țoiu se întâlnește la Washington cu Marco Rubio. Este prima vizită a unui ministru român la un reprezentant al Administrației Trump, după anularea alegerilor din 2024
Oana Țoiu se întâlnește la Washington cu Marco Rubio. Este prima vizită a unui ministru român la un reprezentant al Administrației Trump, după anularea alegerilor din 2024
Ministra de Externe a României, Oana Țoiu, se întâlnește la Washington cu secretarul de stat Marco Rubio, aceasta urmând să fie prima vizită a unui ministru român la un reprezentant al...
#Nicusor Dan, #apel, #toleranta, #Ziua, #Holocaust, #antisemit, #xenofob , #stiri Nicusor Dan
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
"Haosul va incepe". Un sociolog rus anticipeaza sfarsitul lui Putin. "De indata ce vor vedea ca Rusia incepe sa piarda, il vor darama"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
ObservatorNews.ro
Calcul pe un credit de 400.000 de lei: cand este bine sa faci rambursarea partiala

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Președintele Nicușor Dan face apel la toleranță. "Avem obligaţia să combatem prin toate mijloacele discursul antisemit, xenofob, care incită la ură"
  2. Analiză: Puterea Judecătorească își face majoritate la CCR?
  3. Traian Băsescu trebuie să ajungă astăzi în fața judecătorilor. Pentru ce a fost citat fostul președinte
  4. De ce a intrat ANAF cu forța în casa soților Iohannis de la Sibiu. Ce spune șeful instituției despre recuperarea prejudiciului uriaș
  5. Guvernul Bolojan se întrunește astăzi pentru un pachet important de măsuri. Pe agendă ședinței se află și reglementări fiscal-bugetare pentru sezonul rece
  6. Reducerea numărului de parlamentari, Parlamentul unicameral și „alți demoni” populiști. Cum se poate fragiliza o democrație și așa deficitară
  7. Bolojan, mulțumit cu ce-a primit de la CCR. "Deciziile de astăzi ale Curții Constituționale ne permit să reducem posturi inutile, să tăiem salariile excesive și sinecurile"
  8. Marcel Ciolacu despre Nicușor Dan: „Tânăr, cu stângăcii evidente, dar nu va fi rău pentru România”
  9. Ilie Bolojan, în dialog cu industria agroalimentară: plan pentru promovarea produselor românești în străinătate
  10. Continuă ofensiva AUR împotriva președintelui Nicușor Dan. Un parlamentar a cerut să-i fie verificată starea de sănătate, deoarece există o "îngrijorare"