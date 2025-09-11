Președintele Nicușor Dan avertizează că există riscul creșterii extremismului în România. "Vine dintr-o neîncredere față de leadershipul politic al țării" VIDEO

Nicușor Dan, președintele României FOTO Facebook/Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan avertizează că România se confruntă cu un risc real de creștere a mișcărilor extremiste și a propagandei legionare, pe fondul nemulțumirilor sociale și al neîncrederii în clasa politică. Șeful statului atrage atenția că lipsa de încredere în leadership poate fi canalizată spre xenofobie și ură, dacă nu este gestionată prin măsuri echilibrate și un dialog care să prevină escaladarea tensiunilor.

Într-un interviu pentru TVR, el a subliniat rolul său de mediator și a atras atenția asupra pericolului creșterii mișcărilor extremiste, alimentate de nemulțumirile sociale și neîncrederea în clasa politică.

„Eu am spus din campanie că vreau să fiu președintele tuturor românilor și că vreau să am un dialog pe care l-am și propus când au fost diversele consultări la Cotroceni cu toate partidele, dar intenția de a trimite la Curtea Constituțională și intenția de a trimite la Parlament acea lege (n.r. de înăsprire a pedepselor pentru propagandă legionară) este pur și simplu exercitarea unei atribuții a președintelui care dorește să fie un mediator în societate și să nu permită ca tensiuni și mai grave să se producă.

Bineînțeles că suntem împotriva extremismului, împotriva urii, împotriva antisemitismului, a xenofobiei, astea sunt valori pe care nu cred că ne suspectează nimeni că nu le avem, dar mai departe, trebuie să existe un echilibru”, a declarat Nicușor Dan, într-un interviu oferit pentru TVR, citat de B1TV.

Avertismentul președintelui

Președintele e de părere că există riscul ca mișcările extremiste și propaganda legionară să ia amploare și să câștige tot mai mulți adepți în România, iar acest fenomen este rezultatul nemulțumirilor sociale și al neîncrederii în clasa politică.

„Evident că există un risc ca o nemulțumire care, în opinia mea, este în esență socială, care vine din inechități în societate, care vine din corupție, să se ducă într-o zonă de xenofobie, de ură, tocmai pentru că vine dintr-o neîncredere la adresa leadershipului politic al țării și ăsta este un risc asupra căruia noi trebuie să reflectăm. Dar mijloacele cu care o facem trebuie să fie proporționale, ca să nu alimenteze mai mult o astfel de posibilă direcționare a unei părți din societate”, a mai spus președintele României.

Nicușor Dan a comentat și informația că ar putea pune bazele unui partid conservator în România.

„Cred că trebuie să existe o separație între conservatori pro-europeni, oamenii dialogului, și conservatori pro-ruși și oameni care propagă ura în societate. Această distincție trebuie să existe. Cum se va realiza ea în societate, din poziția pe care o am, aș zice că nu e treaba mea. Iar tocmai pentru că există această tensiune, diferență de opinii, pe care eu am simțit-o pe pielea mea când eram președintele USR-ului, cu atât mai mult cu cât acum sunt președinte și, prin fișa postului, trebuie să fiu mediator, nu vreau să mă definesc într-un fel sau altul și încerc din această poziție să preiau acele lucruri care să ne ajute să ne vedem obiectivele comune”, a afirmat șeful statului.

