Președintele Nicușor Dan a confirmat vizita în SUA. Când va avea loc și ce subiecte vor fi abordate

Autor: Daniel Groza
Miercuri, 20 August 2025, ora 14:38
Donald Trump și Nicușor Dan se pot revedea anul viitor Foto: Facebook/Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a confirmat, miercuri, 20 august, că vizita sa oficială în Statele Unite este preconizată pentru începutul anului viitor, subliniind că până atunci vor fi parcurse etapele preliminare necesare, în special în zona economică, pentru a atrage investitori americani în România.

„Important e ca între timp să parcurgem etapele preliminare și, când mergem acolo, să ne ducem cu chestii concrete în special economice. De securitate evident, dar economice. E foarte important ca noi să avem mai mulți investitori străini în România, companii americane pe tehnologie, energie”, a declarat Nicușor Dan, conform Antena 3 CNN.

Ministra de Externe, Oana Țoiu, a anunțat că se va afla pe 20 septembrie, la Chicago, în Statele Unite, pentru pregătirea întâlnirii de la începutul anului viitor între președintele Nicușor Dan și președintele Donald Trump, ea menționând că cel mai probabil vizita va avea loc în primul trimestru din 2026.

”În septembrie, pe 20 septembrie, o să fiu în Chicago, unde se întâlnește Comunitatea Românilor din Diaspora și antreprenorii de acolo, și le mulțumesc mult pentru invitație”, a spus ministra de Externe la TVR INFO.

Despre calendarul vizitei, Oana Țoiu a precizat că, la nivel de agendă, sunt trei obiective principale: participarea noastră la Adunarea Generală a Națiunilor Unite, întâlnirea cu comunitățile de români, atât în New York, cât și în Chicago, și pregătirea vizitei ulterioare, la începutul anului viitor, între președintele Nicușor Dan și președintele Donald Trump.

