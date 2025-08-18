Impresiile turiștilor care s-au întâlnit cu președintele Nicușor Dan în drumeție: ”A fost foarte calm, cald și foarte prietenos!”

Președintele Nicușor i-a impresionat pe unii turiști cu faptul că a continuat drumețiile la Mănăstirea de la Sâmbăta de Sus, unde se află fosta chilie a lui Arsenie Boca. Impresionați de interacțiunile cu președintele României, aflat în drumeție cu un singur agent SPP, turiștii i-au cerut să se pozeze alături de ei, iar președintele a acceptat de fiecare dată.

„Cobor azi de pe munte, după 60.000 de pași în 24 de ore (adică obosit bine) și peste cine credeți că dau? Nicușor Dan, președintele României, cu fiul lui în spate și un singur ofițer SPP care urca la Mănăstirea de la Sâmbăta de Sus, în drumeție pe jos. Am dat mâna cu el și am povestit puțin despre munca mea ca asistent social”, a povestit pe Facebook unul dintre cei care s-au întâlnit cu președintele duminică, 18 august.

Bărbatul care l-a întâlnit în drumeția pe Valea Sâmbetei pe Nicușor Dan l-a descris ca fiind foarte prietenos.

„El m-a întrebat ce lucrez și i-am povestit despre munca cu refugiați și combaterea traficului de persoane. În scurta interacțiune, mi-a spus că consideră că este nevoie de a face mai multe pentru combaterea traficului de persoane în rândul minorilor din România. I-am povestit cum mergem în școli, cum folosim tabere, activități informale pentru a oferi informații despre siguranță în mediul online. A fost foarte calm, cald și foarte prietenos! Să îi dea bunul Dumnezeu înțelepciune”, se încheie mesajul său.

Traseul pe Valea Sâmbetei are 7 kilometri, iar președintele l-a făcut ducându-l în spate și pe fiul său, Antim (3 ani).

Ads

„Pe cărarea spre Chilia Părintelui Arsenie Boca, în tăcerea Munților Făgăraș, am trăit o întâlnire neașteptată, dar plină de sens. Alături de noi pe drum se afla și Președintele României, domnul Nicușor Dan. Un semn că atunci când pornești într-o călătorie spirituală, muntele îți scoate în cale nu doar liniștea, ci și oameni care, la rândul lor, caută”, a scris o altă turistă pe Facebook.

Ads