Impresiile turiștilor care s-au întâlnit cu președintele Nicușor Dan în drumeție: ”A fost foarte calm, cald și foarte prietenos!”

Autor: Aniela Manolea
Luni, 18 August 2025, ora 13:17
459 citiri
Impresiile turiștilor care s-au întâlnit cu președintele Nicușor Dan în drumeție: ”A fost foarte calm, cald și foarte prietenos!”
Președintele Nicușor Dan, în drumeție cu familia FOTO Facebook /Flavius Ilioni

Președintele Nicușor i-a impresionat pe unii turiști cu faptul că a continuat drumețiile la Mănăstirea de la Sâmbăta de Sus, unde se află fosta chilie a lui Arsenie Boca. Impresionați de interacțiunile cu președintele României, aflat în drumeție cu un singur agent SPP, turiștii i-au cerut să se pozeze alături de ei, iar președintele a acceptat de fiecare dată.

„Cobor azi de pe munte, după 60.000 de pași în 24 de ore (adică obosit bine) și peste cine credeți că dau? Nicușor Dan, președintele României, cu fiul lui în spate și un singur ofițer SPP care urca la Mănăstirea de la Sâmbăta de Sus, în drumeție pe jos. Am dat mâna cu el și am povestit puțin despre munca mea ca asistent social”, a povestit pe Facebook unul dintre cei care s-au întâlnit cu președintele duminică, 18 august.

Bărbatul care l-a întâlnit în drumeția pe Valea Sâmbetei pe Nicușor Dan l-a descris ca fiind foarte prietenos.

„El m-a întrebat ce lucrez și i-am povestit despre munca cu refugiați și combaterea traficului de persoane. În scurta interacțiune, mi-a spus că consideră că este nevoie de a face mai multe pentru combaterea traficului de persoane în rândul minorilor din România. I-am povestit cum mergem în școli, cum folosim tabere, activități informale pentru a oferi informații despre siguranță în mediul online. A fost foarte calm, cald și foarte prietenos! Să îi dea bunul Dumnezeu înțelepciune”, se încheie mesajul său.

Traseul pe Valea Sâmbetei are 7 kilometri, iar președintele l-a făcut ducându-l în spate și pe fiul său, Antim (3 ani).

„Pe cărarea spre Chilia Părintelui Arsenie Boca, în tăcerea Munților Făgăraș, am trăit o întâlnire neașteptată, dar plină de sens. Alături de noi pe drum se afla și Președintele României, domnul Nicușor Dan. Un semn că atunci când pornești într-o călătorie spirituală, muntele îți scoate în cale nu doar liniștea, ci și oameni care, la rândul lor, caută”, a scris o altă turistă pe Facebook.

Consilierul prezidențial Radu Burnete: ”Guvernul nu poate să taie chiar așa, ca un măcelar”. Care ar fi vulnerabilitatea României
Consilierul prezidențial Radu Burnete: ”Guvernul nu poate să taie chiar așa, ca un măcelar”. Care ar fi vulnerabilitatea României
Consilierul prezidențial Radu Burnete recunoaște că reformele implementate de Guvernul Bolojan sunt dificile, însă declară că ele trebuie continuate. „Operăm cumva un pacient care nu e...
Sugestia lui CTP pentru a ”scoate România la liman” economic: ”Președintele Dan are soluția crizei”
Sugestia lui CTP pentru a ”scoate România la liman” economic: ”Președintele Dan are soluția crizei”
Ziaristul Cristian Tudor Popescu l-a criticat dur pe consilierul președintelui Nicușor Dan, Radu Burnete, care l-a contrazis pe premierul Bolojan cu privire la situația economiei. CTP scrie...
#Nicusor Dan, #drumetie, #arsenie boca, #Muntii Fagaras, #Presedintele Romaniei , #stiri Nicusor Dan
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Ce salarii ofera Ministerul de Externe pentru cele 180 de posturi scoase la concurs. Oana Toiu: "Nu creste presiunea asupra bugetului"
DigiSport.ro
La doar 24 de ani, fiica lui Adrian Ilie poate deveni una dintre cele mai bogate femei din Romania
DigiSport.ro
Primarul Capitalei, revoltat: "Da-ti demisia, sa vina altul!" / "Asta e rusinea Bucurestiului!"

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Impresiile turiștilor care s-au întâlnit cu președintele Nicușor Dan în drumeție: ”A fost foarte calm, cald și foarte prietenos!”
  2. PNL s-a adresat instanței de judecată. Bolojan cere înapoi banii cheltuiți în campania electorală
  3. ”Nimeni nu e nebun să taie bani de la investiţii”. Dominic Fritz explică de ce banii promiși nu există
  4. Salariile oferite pentru cele 180 de posturi scoase la concurs de Ministerul de Externe. Oana Țoiu: ”Plaja nu este foarte mare”
  5. Călin Georgescu, mesaj de revoltă după ieșirea din secția de Poliție: „Taxe și impozite mari? Da, dar pe cifra de afaceri a marilor corporații!”
  6. Atac virulent împotriva lui Bolojan din partea unui fost premier PSD: „Un fel de Robin Hood original, neaoș românesc”
  7. Ședință PSD pentru poziționarea față de proiectul privind suspendarea unor finanțări PNRR și Anghel Saligny: ”Nu se bazează pe un consens între partidele aflate la guvernare”
  8. De ce asocierea lui Călin Georgescu cu Sorin Ovidiu Vântu îl poate compromite pe „liderul spiritual” al suveraniștilor. „RO EXIT” și aderența românilor la anti-europenism
  9. Ce se mai poate schimba cu programul Visa Waiver pentru români. „Suntem într-un loc mult mai bun decât acum câteva luni”
  10. Cum încep pregătirile pentru vizita lui Nicușor Dan în SUA. „O să vedem acest lucru în primul trimestru al anului 2026”