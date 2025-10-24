Nicușor Dan, primit cu huiduieli la Iași: ”Ruşine”, ”Trădătorule”, ”Pleacă în Ucraina”. Reacția președintelui VIDEO

Autor: Maria Mora
Vineri, 24 Octombrie 2025, ora 14:57
1328 citiri
Președintele i-a salutat pe critici, la Iași FOTO Captură video Facebook/Tele M Iași

Zeci de persoane l-au huiduit pe preşedintele Nicuşor Dan în faţa Teatrului Naţional din Iaşi, unde şeful statului participă la ceremonia aniversară comună a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (UAIC) şi a Universităţii Naţionale de Arte „George Enescu” (UNAGE). Cele două instituţii de învăţământ împlinesc 165 de ani de existenţă.

După ce a coborât din maşină, la intrarea în clădirea Teatrului Naţional, Nicuşor Dan a fost întâmpinat de zeci de protestatari, aceştia strigând ”Ruşine”, ”Trădătorule” şi ”Pleacă în Ucraina”.

Un bărbat a strigat către şeful statului ”Eşti cel mai slab preşedinte”.

Nicuşor Dan i-a salutat cu mâna pe protestatari, apoi a intrat în clădirea Teatrului Naţional.

Preşedintele Nicuşor Dan a sosit vineri, 24 octombrie, la Iaşi, direct de la Bruxelles. El va participa la ceremonia festivă organizată cu prilejul împlinirii a 165 de ani de la înfiinţarea Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” şi va vizita ”Antibiotice Iaşi. De asemenea, va avea întâlniri cu echipa MAVIS Artificial Heart din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaş, cu oamenii de afaceri, cu primarul şi cu preşedintele CJ. De la Iaşi, va participa în sistem videoconferinţă, la reuniunea „Coaliţiei de Voinţă”., a statelor care vor să ajute Ucraina.

#Nicusor Dan, #presedinte Romania, #presedinte huiduit, #Iasi , #stiri Nicusor Dan
Ep. 147 - România intră în război???

