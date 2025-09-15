Președintele Nicușor Dan a chemat partidele din coaliție la discuții. Ilie Bolojan e cu demisia pe masă

Autor: Daniel Groza
Luni, 15 Septembrie 2025, ora 09:37
1896 citiri
Premierul Bolojan ameninta din nou cu demisia FOTO Facebook /Ilie Bolojan

Tensiunile din Coaliția PSD-PNL-USR-UDMR ating cote maxime. Viitorul Guvernului Bolojan este incert, iar conflictele privind reforma administrației locale și ridicarea plafonării prețurilor la alimentele de bază amenință stabilitatea Executivului.

Premierul ar putea decide chiar luni dacă rămâne sau nu în fruntea Executivului, conform Antena 3 CNN, care anunță că liderii celor patru partide sunt așteptați astăzi la Palatul Cotroceni, la invitația președintelui Nicușor Dan, pentru a media conflictele iscate de reforma administrației locale, care presupune cel mai mare val de concedieri din ultimii 30 de ani, dar și scandalul generat de dorința prim-ministrului de a elimina plafonarea la alimentele de bază.

Bolojan vrea ridicarea plafonării la prețurile alimentelor de bază

Conform sursei citate, premierul Ilie Bolojan a refuzat, în ședința de Guvern din 12 septembrie, prelungirea plafonării prețurilor la alimentele de bază, fapt care nu ar fi fost acceptat de către PSD.

Ministerul Agriculturii a propus menținerea plafonării la produsele de bază și după data de 30 septembrie 2025, când expiră actuala măsură. Unul dintre argumentele celor de la PSD ar fi fost că inflația ar mai putea crește cu încă 2-3 procente dacă ar fi eliminată plafonarea.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat sâmbătă că va cere „urgent” clarificări „partenerilor de guvernare”. În replică, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat, sâmbătă, că decizia neprelungirii plafonării adaosului comercial la alimentele de bază a fost luată în interiorul coaliției de guvernare fără să existe opinii contrare la momentul respectiv. Fostul ministru Adrian Câciu a contrazis-o, spunând că nu a existat un astfel de consens în Coaliție.

De asemenea, ea a fost contrazisă și de ministrul Economiei. Radu Miruță a spus sâmbătă că decizia privind ridicarea plafonării la alimentele de bază urmează să fie luată în Coaliție.

Lista alimentelor cu adaosul comercial plafonat până la 30 septembrie 2025:

- pâine albă simplă cu gramaj cuprins între 300-500 grame, fără specialități;

- lapte de vacă de consum 1 l, grăsime 1,5%, cu excepția UHT;

- brânză telemea de vacă vrac;

- iaurt simplu din lapte de vacă, 3,5% grăsime, cu gramaj maxim 200 grame;

- făină albă de grâu „000” până la 1 kg;

- mălai până la 1 kg;

- ouă de găină calibru M;

- ulei de floarea-soarelui până la 2 litri;

- carne proaspătă de pui;

- carne proaspătă de porc;

- legume proaspete vrac;

- fructe proaspete vrac;

- cartofi proaspeți albi vrac;

- zahăr alb tos până la 1 kg;

- smântână - 12% grăsime;

- unt până la 250 grame;

- magiun până la 350 grame.

Bolojan amenință din nou cu demisia

Coaliția este zdruncinată și de scandalul reformei administrației locale. Premierul insistă să fie concediați 13.000 de angajați din consilii județene, prefecturi și primării, iar PSD se opune. Ilie Bolojan a amenințat că își va da demisia, dacă măsura nu va fi luată.

„Dacă doar stai pe o funcție și lucrurile despre care știi că trebuie făcute pentru a trece țara prin această perioadă dificilă nu le poți face, nu se justifică să stai pe acest post, dar asta nu e o problemă de amenințare sau de termeni ultimativi, e pur și simplu o constatare de bun simț și sper să ajungem la jumătatea lunii septembrie la o soluție și la acest pachet foarte important”, a spus prim-ministrul public, după prima rundă de mediere de la Palatul Cotroceni.

Liderii Coaliției de guvernare au fost chemați luni, din nou, la Palatul Cotroceni, pentru a ajunge la un consens cu privire la pachetul de măsuri care vizează administrația locală.

