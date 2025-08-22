Președintele Nicușor Dan își prezintă prioritățile pentru politica externă, în prima întâlnire oficială cu diplomații români

Președintele Nicușor Dan va avea săptămâna viitoare prima întâlnire oficială cu diplomații români, în cadrul Reuniunii Anuale a Diplomației Române. Șeful statului va susține un discurs marți, la Cotroceni, în fața șefilor de misiuni diplomatice, a consulilor și a directorilor institutelor culturale.

Conform agendei oficiale, președintele îi va primi la Cotroceni marți, de la ora 10.00, pe șefii de misiuni diplomatice, șefii oficiilor consulare și pe directorii Institutelor culturale românești.

Lucrările Reuniunii Anuale a Diplomației Române vor fi conduse de către ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, și se vor desfășura la București, la Palatul Parlamentului.

”Evenimentul organizat, conform tradiției, în apropierea Zilei Diplomației Române, sărbătorită anual la data de 1 septembrie, va reuni, în format fizic, șefii misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare ale României din străinătate, precum și membri ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe și înalți oficiali români. Alături de ministrul afacerilor externe, sesiunea de deschidere a RADR2025 va fi onorată de prezența conducerii Parlamentului și a Guvernului”, arată comunicatul oficial al Ministerului Afacerilor Externe.

Sesiunile de lucru ale RADR2025 vor fi dedicate, printre altele, noii realități strategice din regiune, diplomației economice și aderării la OCDE, consolidării unei Europe unite, mai sigură și mai prosperă, pregătite pentru extindere, gestionării afacerilor consulare și relației MAE cu partenerii instituționali.

Potrivit MAE, invitații speciali pentru aceste sesiuni de lucru sunt: Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru politică externă și politica de securitate, Kaja Kallas (în sistem videoconferință), Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi; Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Polone, Radosław Sikorski (în sistem videoconferință); Secretarul general adjunct al NATO, Radmila Šekerinska (în sistem videoconferință).

Program prezidențial pentru politica externă

În programul său de prezidențiabil, intitulat ”Viziunea România Onestă”, referitor la politica externă, Nicușor Dan afirma că ”România are nevoie de o politică externă activă și de o securitate națională solidă, pentru a fi respectată și protejată într-o lume tot mai instabilă. Un stat puternic nu doar reacționează, ci propune, construiește alianțe strategice și își apără valorile”, iar ”vocea României trebuie să fie clară, fermă și prezentă acolo unde se iau deciziile care ne influențează viitorul”.

El propunea:

1. Consolidarea relațiilor transatlantice. România își afirmă angajamentul pe trei paliere: întărirea NATO, menținerea și extinderea parteneriatului strategic cu SUA, precum și contribuția activă la cooperarea între Uniunea Europeană și Statele Unite.

2. Participare activă la arhitectura europeană de apărare. România susține consolidarea capacității de reacție rapidă și a interoperabilității cu partenerii europeni, participă activ la inițiativa ReArm a Uniunii Europene și sprijină dezvoltarea de capacități naționale de producție militară.

3. Reducerea dependențelor economice strategice. Diminuarea vulnerabilităților în domeniile energiei, tehnologiei și lanțurilor de aprovizionare prin inovare și parteneriate cu state democratice din Europa și din regiunea Indo-Pacific (Japonia, Coreea de Sud, Australia). România trebuie să evite dependența tehnologică de regimuri autoritare precum China.

4. Apărare eficientă împotriva războiului hibrid. Înființarea unei forțe operaționale pentru combaterea amenințărilor hibride (inclusiv atacuri cibernetice și dezinformare), modernizarea infrastructurii de intelligence prin utilizarea inteligenței artificiale și a tehnologiilor de tip big data, parteneriate cu experți din sectorul privat în securitate cibernetică și integrarea într-un sistem european de intelligence.

5. Creșterea investițiilor în apărare. Alocarea treptată a 3,5% din PIB pentru înzestrarea și pregătirea forțelor armate, în conformitate cu angajamentele strategice ale României.

6. O voce activă în Uniunea Europeană. România trebuie să participe plenar la procesele de decizie europeană în domenii de interes național: negocierea noului cadru financiar multianual, consolidarea programului ReArm, extinderea UE către Republica Moldova și Balcanii de Vest, precum și creșterea competitivității economiei europene.”

Potrivit lui Nicușor Dan, Republica Moldova este o prioritate strategică de politică externă.

”Republica Moldova este familia noastră de destin. România are datoria strategică și morală de a sprijini ferm parcursul european al Moldovei, prin investiții, conectare și susținere instituțională”, spunea el, subliniind necesitatea sprijinului pentru parcursul european al Republicii Moldova. ”România va oferi sprijin diplomatic activ în cadrul structurilor Uniunii Europene, asistență tehnică pentru utilizarea fondurilor de preaderare și transfer de bune practici în domenii-cheie”, anunța el.

