Nicușor Dan, optimist în legătură cu economia României: „Statul român necesită o reformă” VIDEO

Președintele României, Nicușor Dan, a afirmat, marți, 26 august, în discursul rostit la întâlnirea cu diplomații români, că în plan intern statul român necesită o reformă, iar imediat după aceasta trebuie relansată economia. El a adăugat că în plan extern sunt mai multe crize, printre care războiul din Ucraina, războiul hibrid și că față de toate aceste schimbări diplomația trebuie să se adapteze.

”Unde suntem azi? În plan intern statul român necesită o reformă și imediat după reformă trebuie să relansăm economia și sunt foarte optimist că o să putem să facem lucrul ăsta.

În plan extern trăim de câțiva ani crize multiple pe care le cunoaștem: războiul din Ucraina, competiția globală care s-a schimbat a devenit mai acerbă, concentrată pe economie, pe resurse, tehnologia devine tot mai importantă, război hibrid inclusiv în zona noastră de Europă.

Și față de aceste schimbări evident că diplomația trebuie să se adapteze și sunt convins că avem puterea să o facem”, a declarat Nicușor Dan în discursul său la Reuniunea Anuală a Diplomației Române.

Aceasta este prima întâlnire a șefului statului, de la preluarea mandatului acestuia, cu diplomații români acreditați în diferite țări ale lumii, care anual, la finalul lunii august - începutul lunii septembrie, se reunesc la București.

Ministerul Afacerilor Externe organizează Reuniunea Anuală a Diplomației Române (RADR2025), sub titlul 'Un deceniu al schimbărilor: impactul diplomației române'.

Evenimentul este organizat, conform tradiției, în apropierea Zilei Diplomației Române, sărbătorită anual la data de 1 septembrie.

