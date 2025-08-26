Nicușor Dan, optimist în legătură cu economia României: „Statul român necesită o reformă” VIDEO

Autor: Maria Mora
Marti, 26 August 2025, ora 10:41
151 citiri
Nicușor Dan, optimist în legătură cu economia României: „Statul român necesită o reformă” VIDEO
Nicușor Dan Foto: Captură video/Facebook/Administrația Prezidențială a României

Președintele României, Nicușor Dan, a afirmat, marți, 26 august, în discursul rostit la întâlnirea cu diplomații români, că în plan intern statul român necesită o reformă, iar imediat după aceasta trebuie relansată economia. El a adăugat că în plan extern sunt mai multe crize, printre care războiul din Ucraina, războiul hibrid și că față de toate aceste schimbări diplomația trebuie să se adapteze.

”Unde suntem azi? În plan intern statul român necesită o reformă și imediat după reformă trebuie să relansăm economia și sunt foarte optimist că o să putem să facem lucrul ăsta.

În plan extern trăim de câțiva ani crize multiple pe care le cunoaștem: războiul din Ucraina, competiția globală care s-a schimbat a devenit mai acerbă, concentrată pe economie, pe resurse, tehnologia devine tot mai importantă, război hibrid inclusiv în zona noastră de Europă.

Și față de aceste schimbări evident că diplomația trebuie să se adapteze și sunt convins că avem puterea să o facem”, a declarat Nicușor Dan în discursul său la Reuniunea Anuală a Diplomației Române.

Aceasta este prima întâlnire a șefului statului, de la preluarea mandatului acestuia, cu diplomații români acreditați în diferite țări ale lumii, care anual, la finalul lunii august - începutul lunii septembrie, se reunesc la București.

Ministerul Afacerilor Externe organizează Reuniunea Anuală a Diplomației Române (RADR2025), sub titlul 'Un deceniu al schimbărilor: impactul diplomației române'.

Evenimentul este organizat, conform tradiției, în apropierea Zilei Diplomației Române, sărbătorită anual la data de 1 septembrie.

Nicușor Dan se întâlnește cu diplomații români acreditați în străinătate. Când are loc evenimentul
Nicușor Dan se întâlnește cu diplomații români acreditați în străinătate. Când are loc evenimentul
Președintele Nicușor Dan îi va primi marți, 26 august, la Palatul Cotroceni, pe șefii de misiuni diplomatice, șefii oficiilor consulare și directorii institutelor culturale românești,...
„Război” între Nicușor Dan și Ilie Bolojan: „Dacă vor candida și Ciucu și Drulă, conflictul PNL-USR riscă să rupă coaliția”
„Război” între Nicușor Dan și Ilie Bolojan: „Dacă vor candida și Ciucu și Drulă, conflictul PNL-USR riscă să rupă coaliția”
Relația dintre președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan este marcată de răceală în ultimul timp. Unii analiști politici atribuie tensiunile deciziei premierului de a majora TVA,...
#Nicusor Dan, #presedinte Romania, #diplomati romani , #stiri Nicusor Dan
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Ofurile romanilor intorsi din vacantele in Grecia: "Insula colcaie de turisti romani. In doi-trei ani va deveni Mamaia Nord"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Umilita la ultimul meci in circuit, a izbucnit in lacrimi in bratele sotului. O mare campioana se retrage din tenis

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ministrul Apărării s-a întâlnit cu premierul de la Kiev și au discutat despre participarea companiilor româneşti la reconstrucţia Ucrainei FOTO
  2. Nicușor Dan, optimist în legătură cu economia României: „Statul român necesită o reformă” VIDEO
  3. Ce propuneri iau în calcul membrii Coaliției de guvernare la pachetul 2 de măsuri fiscale. Modificările ar viza înființarea de firme noi
  4. Cine a tras cu tunul în România?
  5. Nicușor Dan se întâlnește cu diplomații români acreditați în străinătate. Când are loc evenimentul
  6. Bătălia pentru Capitală: „Există o luptă între Ciucu și Drulă. Amândoi folosesc PSD-ul și pe Băluță pentru a se război”
  7. Ce vrea Călin Georgescu. „Pe măsură ce se strâng problemele penale, își dorește revenirea în politică”. Ce șanse are să fie premier într-o construcție AUR-PSD? ANALIZĂ
  8. Ar putea fi viitorul primar al Bucureștiului dintr-un partid extremist? Analist: „Sunt șanse să câștige AUR Capitala”
  9. De ce alegerile pentru Primăria București de anul acesta sunt unele atipice. Provocările, dar și posibilele avantaje pe care le-ar avea viitorul primar general
  10. De ce a decis PSD brusc că revine la ședințele de coaliție și ce rol au avut ultimele sondaje de opinie: „Încep să viseze la victorie, la recuperări electorale”