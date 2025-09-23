Ce l-a trădat cel mai mult pe Nicușor Dan, la început de mandat? „Nu cred că asta va fi vreodată un plus pentru el”

Autor: Alexandru Negrici
Marti, 23 Septembrie 2025, ora 03:25
Ce l-a trădat cel mai mult pe Nicușor Dan, la început de mandat? „Nu cred că asta va fi vreodată un plus pentru el”
Simion, Dan, Georgescu / FOTO: captură video YouTube, Facebook, Realitatea PLUS

Nicușor Dan a avut parte de o perioadă de miere foarte scurtă la Cotroceni. Deși președinții obișnuiesc să se bucure de primele 100 de zile de mandat pe primul loc în topul preferințelor cetățenilor, fostul primar al Capitalei a navigat ape mult mai tulburi.

Consultantul politic Adi Zăbavă a declarat, pentru Ziare.com, că asta se datorează, în mare măsură, lipsei unei echipe puternice de consilieri.

„Îi lipsesc elemente strategice în comunicare: planificare, pregătire, echipă de consilieri puternică. Parcă îi lipsește o echipă de comunicare robustă și consilieri cu experiență care să-l susțină constant. Probabil că, după ce își va forma un staff mai solid, lucrurile se pot îmbunătăți, dar în acest moment comunicarea nu e un punct forte în sensul creșterii profilului pentru atingerea obiectivelor sale. Mai e adevărat și faptul că profilul politic al lui Nicușor Dan s-a construit mai mult pe acțiuni și credibilitate managerială decât pe o comunicare spectaculoasă. Nu cred că (n.r. dacă ne uităm la comunicare) va fi vreodată un plus pentru el”, a declarat acesta.

Pe de altă parte, consultantul politic a notat și lucrurile în care Nicușor Dan a punctat un oarecare progres.

„Până acum, Nicușor Dan pare într-o perioadă de acomodare cu funcția și asta se vede și în comunicare. Există aspecte pozitive, precum deschiderea mai mare spre dialog decât am văzut-o la precedentul mandat prezidențial al lui Klaus Iohannis”, a explicat Adi Zăbavă.

Călin Georgescu și George Simion, mai sus în topul încrederii decât Nicușor Dan

Potrivit unui sondaj CURS, niciun politician nu reușește să strângă încrederea majoritară a românilor (peste 50%).

Cea mai multă încredere o inspiră Călin Georgescu (40%), urmat de George Simion (38%) și președintele Nicușor Dan (34%). Dintre politicienii aflați în funcții, Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan au câte 26% încredere, iar Anamaria Gavrilă, Dominic Fritz și Diana Șoșoacă câte 19% fiecare.

Consultantul politic Adi Zăbavă interpretează cifrele ca fiind o realitate dură pentru președinte.

„Cred că rezultatele sondajului reflectă o realitate dură pentru Nicușor Dan: imaginea lui, chiar de la începutul mandatului, nu a fost una extrem de solidă. În ultimele luni nu i-a crescut popularitatea; dimpotrivă, funcția publică pe care o ocupă îl expune la probleme zilnice care erodează încrederea.

Pe de altă parte, unele personaje — în cazul ăsta Călin Georgescu — pot fi percepute de anumite segmente drept martiri sau victime ale unui sistem, ceea ce le crește vizibilitatea și simpatiile în rândul unui anumit public. Așadar, fenomenul nu e surprinzător: imaginea publică a lui Nicușor Dan este afectată, iar alte figuri pot urca în topul de încredere pentru că mobilizează un electorat nemulțumit”, a explicat acesta.

Ep. 133 - Simion a fost prins cu minciuna!

