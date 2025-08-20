Preşedintele Nicuşor Dan crede că Statele Unite ar trebui să aplice sancțiuni Rusiei: "Cred că va trage de timp în continuare"

Autor: Daniel Groza
Miercuri, 20 August 2025, ora 14:50
Preşedintele Nicuşor Dan crede că Statele Unite ar trebui să aplice sancțiuni Rusiei: "Cred că va trage de timp în continuare"
Președintele României, Nicușor Dan FOTO Hepta

Președintele Nicușor Dan se declară „pesimist” în privința disponibilității Rusiei de a pune capăt războiului din Ucraina și subliniază importanța menținerii implicării Statelor Unite în negocieri, inclusiv prin aplicarea unor noi sancțiuni economice la adresa Moscovei.

”E de văzut cât de serioasă va fi Rusia și vă spun sincer că a fost o discuție ieri, unii erau mai optimiști, unii erau mai pesimiști despre cum se va comporta Rusia. Eu sunt dintre pesimiști, adică eu cred că Rusia va trage de timp în continuare, tocmai de aceea e important ca Statele Unite să rămână la masă, și în momentul în care va fi convinsă să aplice și pachetul de sancțiuni pe care îl are pregătit și e deja discutat, concret. Ideal ar fi să avem pace sau încetarea focului în câteva zile, dar pentru situația în care nu se întâmplă pachetul 19 de sancțiuni al Europei este în pregătire și pachetul american, de asemenea”, a declarat Nicușor Dan, miercuri, la Roșia Montană.

Șeful statului afirmă că obiectivul Coaliției de Voință este atât sprijinirea Ucrainei în fața agresiunii, cât și pregătirea reconstrucției post-conflict, în care România va avea un rol strategic prin hub-urile logistice, portul Constanța și transportul pe Dunăre. Totodată, președintele insistă asupra necesității repatrierii imediate a copiilor ucraineni răpiți și garantează că România va continua să susțină Ucraina prin măsuri ferme de securitate și solidaritate internațională.

„Poziția pe care noi o avem, faptul că am avut niște hub-uri logistice prin care s-a tranzitat și umanitar, și echipament militar asta ne va ajuta, adică aceleași hub-uri care au fost și în Polonia și în România vor fi utilizate pentru transport de materiale, pentru tot procesul de reconstrucție. De asemenea, portul Constanța este important în procesul de reconstrucție, Dunărea, care este o cale de transport ieftină, astea sunt atuurile României imediat după ce vom vorbi de reconstrucție”, a adăugat președintele.

Președintele Nicușor Dan a transmis, marți, după cele două videoconferințe cu liderii europeni, în formatul Coaliției pentru Voință și Consiliului European, că Rusia trebuie să înceteze uciderea civililor iar sancțiunile trebuie menținute și, dacă e necesar, chiar intensificate.

În plus, spune șeful statului, trebuie să asigurăm întoarcerea imediată a tuturor copiilor ucraineni răpiți, iar România va continua să sprijine acest efort. România va contribui la garanții solide de securitate pentru Ucraina, a dat asigurări Nicușor Dan.

