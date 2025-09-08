Președintele se declară mulțumit de actuala coaliție de guvernare. "Nu am motive de îngrijorare în acest moment"

Nicușor Dan se declară mulțumit de coaliția de guvernare Foto: Captură video/Facebook/Administrația Prezidențială a României

Președintele Nicușor Dan a declarat că este mulțumit de funcționarea coaliției și că nu are motive de îngrijorare privind stabilitatea acesteia, subliniind totodată că decizia privind alegerile pentru Primăria Capitalei va fi luată prin hotărâre de guvern.

Nicușor Dan a fost întrebat, luni, dacă are încredere că această coaliție va funcționa, având în vedere nemulțumirile din ultima vreme.

”În orice coaliție există discuții pentru că sunt mulți oameni și oamenii au opinii diferite și asta e normal într-o democrație. Ce e lăudabil este că această coaliție funcționează, că pe pachetul de măsuri ea a funcționat și nu am motive de îngrijorare în acest moment”, a afirmat Nicușor Dan.

El a fost întrebat când vor avea loc alegeri pentru Primăria Capitalei.

”E o decizie a coaliției care se va concretiza prin hotărâre de guvern”, a explicat președintele României.

Nicușor Dan a mai fost întrebat de ce anume îi este cel mai dor de la catedră.

”A fost un altfel de exercițiu intelectual, mai sofisticat”, a transmis Nicușor Dan.

Ads