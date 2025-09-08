Președintele Nicușor Dan spune că ar vrea o coaliție de guvernare mai unită, după ce Sorin Grindeanu a criticat măsurile luate de premierul Ilie Bolojan

Autor: Daniel Groza
Luni, 08 Septembrie 2025, ora 10:31
229 citiri
Președintele Nicușor Dan spune că ar vrea o coaliție de guvernare mai unită, după ce Sorin Grindeanu a criticat măsurile luate de premierul Ilie Bolojan
Nicușor Dan, președintele României vrea o coaliție mai unită FOTO Facebook/Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a atras atenția asupra importanței coeziunii în cadrul coaliției de guvernare, subliniind că, deși partidele au libertatea de a-și exprima opiniile, deciziile care implică costuri sociale semnificative ar trebui abordate unit. Declarațiile vin în contextul în care liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a criticat recent metodele premierului Ilie Bolojan de reducere a cheltuielilor statului, evidențiind tensiunile interne din coaliție.

Nicușor Dan a fost întrebat, luni, despre discuția avută cu liderii coaliției în care le-a sugerat să nu se mai atace între ei și, cu toate acestea, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, l-a atacat pe premierul Ilie Bolojan chiar în discursul susținut duminică, la dezbaterea moțiunilor de cenzură inițiate de AUR împotriva Executivului.

”Nu e regulă ca partidele din coaliție să se atace între ele. Asta e opinia mea, bineînțeles că au libertatea să facă ce vor, numai că noi suntem într-o situație în care avem patru partide și minoritățile la guvernare și aceste partide împreună iau niște măsuri care au costuri sociale importante și atunci, în opinia mea, ar trebui să fie bloc unit”, a explicat Nicușor Dan.

El a mai fost întrebat dacă nu i se pare excesivă utilizarea procedurii de asumare a răspunderii pe pachetele de măsuri.

”E o măsură necesară într-o perioadă de criză”, a răspuns președintele României.

Atacul lui Grindeanu

Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat duminică, în Parlament, la dezbaterea celor patru moțiuni de cenzură inițiate de AUR, că PSD nu va vota nicio moțiune, aceste moțiuni ale AUR fiind, în opinia sa, doar un exercițiu de pură demagogie. El a mai spus însă că România nu are nevoie de austeritate extremă și că țara nu se conduce cu foarfeca și toporul în mâini! ”Nu merge cu ultimatumuri și amenințări în fața PSD. Noi nu guvernăm cu pistolul la tâmplă”, a mai spus Grindeanu, afirmațiile sale fiind percepute ca aluzii la modul în care premierul Ilie Bolojan înțelege să reducă cheltuielile statului.

PSD nu a intrat în această coaliție ca să tacă, ci pentru a da echilibru și pentru a opri excesele”, a declarat Grindeanu.

El a mai spus că România nu are nevoie de austeritate extremă.

”Nu putem trece cu buldozerul peste țară, doar tăind și concediind. Țara nu se conduce cu foarfeca și toporul în mâini! Dacă reduci totul la cifre reci și concedieri, vei avea, în final, mai puțină economie și mai multă suferință. Austeritatea aplicată fără discernământ va duce România în recesiune. PSD și-a asumat să apere viața de zi cu zi a oamenilor, drepturile lor și șansa la o viață decentă. De aceea, o spun clar: nu merge cu ultimatumuri și amenințări în fața PSD. Noi nu guvernăm cu pistolul la tâmplă. Vom continua să spunem că România are nevoie de o direcție clară, indiferent cât deranjează. Nu ne speriem și nu ne lăsăm șantajați!”, a avertizat Sorin Grindeanu.

Președintele se declară mulțumit de actuala coaliție de guvernare. "Nu am motive de îngrijorare în acest moment"
Președintele se declară mulțumit de actuala coaliție de guvernare. "Nu am motive de îngrijorare în acest moment"
Președintele Nicușor Dan a declarat că este mulțumit de funcționarea coaliției și că nu are motive de îngrijorare privind stabilitatea acesteia, subliniind totodată că decizia privind...
Nicușor Dan își pune singur o notă, după 100 de zile de mandat la Cotroceni: "7 - 8, așa ceva". Care consideră că au fost marile provocări
Nicușor Dan își pune singur o notă, după 100 de zile de mandat la Cotroceni: "7 - 8, așa ceva". Care consideră că au fost marile provocări
Președintele Nicușor Dan, ajuns la 100 de zile de mandat în funcția de șef al statului, consideră că ar merita, pentru activitatea lui în actuala funcție, o notă de "7 - 8, așa ceva"....
#Nicusor Dan, #coalitie de guvernare, #ilie bolojan, #Sorin Grindeanu, #partide politice , #stiri Nicusor Dan
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
VIDEO Scandal major in Sanatate, dupa conferinta de la Brasov a medicilor conspirationisti: masurile anuntate de ministrul Rogobete
DigiSport.ro
A fost filmat! Reactia total neasteptata a lui Donald Trump, in timp ce Carlos Alcaraz era in extaz
DigiSport.ro
Ce au facut invitatii in momentul in care mirele a aprins o torta la o nunta din Cluj

Ep. 124 Israelul ne avertizează că

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. AUR solicită retragerea ambasadorului României la Washington. "Nu are acces nici măcar la niveluri minime ale administrației americane"
  2. Guvernul marelui eșec sau Guvernul marilor reforme? Scenariile unui analist politic ANALIZĂ
  3. Președintele Nicușor Dan spune că ar vrea o coaliție de guvernare mai unită, după ce Sorin Grindeanu a criticat măsurile luate de premierul Ilie Bolojan
  4. Călin Georgescu dezminte orice legătură cu o schemă de fraudă majoră pe Internet. "Folosește ilegal numele și imaginea mea, fără consimțământ"
  5. Președintele se declară mulțumit de actuala coaliție de guvernare. "Nu am motive de îngrijorare în acest moment"
  6. „Bolojan aruncă România în criză”. Reforma premierului în administrație, desființată: „Am ajuns să avem un stat minimal, securitar”
  7. George Simion s-a dezlănțuit după ce moțiunile de cenzură au picat. „Nu am putut face mai multe pentru a-i opri pe acești nebuni care distrug țara”
  8. AUR va ataca la CCR cele patru legi pe care Guvernul și-a asumat răspunderea, imediat după voturile asupra moțiunilor de cenzură
  9. Parlamentul a respins toate cele patru moțiuni de cenzură, fără emoții pentru guvernul Bolojan. De la votul în plen au lipsit chiar unii parlamentari care anterior semnaseră moțiunile
  10. În timp ce moțiunile pică, Alina Gorghiu explică rostul măsurilor de austeritate: "investiții, locuri de muncă bine plătite și servicii publice care funcționează"