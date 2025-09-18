Președintele Nicușor Dan nu va merge la Adunarea Generală a ONU de la finalul lunii septembrie. Cine va reprezenta România în locul său

Președintele Nicușor Dan nu va fi prezent la sesiunea Adunării Generale ONU din perioada 23-29 septembrie, potrivit informațiilor G4Media. În schimb, România va fi reprezentată de ministrul de Externe, Oana Țoiu. De regulă, la un astfel de eveniment participă șefii statelor membre ONU sau prim-miniștrii acestora.

A existat un precedent, când șeful statului nu a participat la Adunarea Generală ONU. În septembrie 2016, fostul președinte Klaus Iohannis a preferat să-l trimită pe Dacian Cioloș, premierul în funcție la data respectivă. Totuși, România a fost mereu reprezentată la vârf la acest eveniment important de politică externă.

Informația vine în contextul în care președintele Nicușor Dan a subliniat, luni, într-un interviu la Antena 3, „necesitatea ca România să fie bine reprezentată pe plan internațional”.

Într-o conferință de presă din 30 iulie, Nicușor Dan a dat de înțeles că nu va fi prezent la Adunarea Generală ONU, dar nu a spus clar că nu va participa.

„În primul rând, în luna septembrie este, după cum știți, această Adunare Generală ONU, la care se aniversează 80 de ani și la care o să meargă doamna ministru de externe, și cu această ocazie o să fie discuții mai aprofundate cu partea americană. Eu cred că o vizită prezidențială în Statele Unite trebuie pregătită foarte bine, inclusiv pe ceea ce am spus de multe ori în deplasările externe pe care le-am văzut, inclusiv sau în special pe partea economică, pentru că miza noastră este să ne conectăm economic și în felul ăsta să creștem investițiile în România și, în timp, să aducem prosperitatea.”.

