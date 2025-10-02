Președintele Nicușor Dan prezintă astăzi liderilor europeni cum a încercat Rusia să influențeze alegerile în România, în favoarea lui Călin Georgescu

Președintele Nicușor Dan participă la Copenhaga la reuniunea informală a Consiliului European și la cea de-a șaptea reuniune a Comunității Politice Europene, unde principalele teme de discuție sunt conflictul din Ucraina și securitatea europeană.

Înainte de reuniune, Nicușor Dan a spus că va prezenta liderilor europeni felul în care au fost influențate alegerile din România de către Rusia.

„Azi o să fie o reuniune a statelor europene, cu o adunare plenară și în cadrul ei mai multe discuții, una pe Republica Moldova imediat după alegeri, una pe droguri și una pe dezinformare și pe influență rusă. În cadrul acestei discuții o să prezint materialul pe care Procurorul General l-a prezentat public. Și, pe lângă asta, o să mai avem întâlniri bilaterale cu prim-miniștrii din Suedia, din Belgia și din Armenia. Ăsta e programul zilei.

Da, este rechizitoriul pe care l-a prezentat Procurorul General acum două sau trei săptămâni și care ia în considerare și finanțarea, și încercările cu gruparea Potra de a destabiliza, dar cel mai important este partea de influență pe rețele sociale, cu acel mecanism pe care vi l-a prezentat Procurorul General, cu trei etape”, a declarat șeful statului.

Pe parcursul zilei, președintele României va participa la discuțiile și la întâlnirile bilaterale programate.

