Marile proiecte ale Primăriei Capitalei. Ce a rămas de făcut după Nicușor Dan. Lista completă și cartierele fără apă caldă

Din punct de vedere formal, Primăria Capitalei nu are primar general din luna mai, după tranșarea alegerilor prezidențiale reluate. În urma vacantării funcției din administrația locală, un nou primar va trebui să continue proiectele derulate în mandatul lui Nicușor Dan.

Data alegerilor pentru PMB nu a fost decisă. Până atunci, se zvonesc nume de potențiali candidați: Cătălin Drulă (USR) - susținut de fostul edil, Ciprian Ciucu (PNL) - susținut de către premierul Bolojan, Daniel Băluță (PSD) și Anca Alexandrescu - susținută de AUR. Până la concretizarea aspectelor politice, Ziare.com propune pentru analiză aspectele adminsitrative pe care viitorul primar va trebui să le gestioneze.

Primăria Municipiului București a transmis pentru Ziare.com lista principalelor lucrări aflate în desfășurare, dar și a celor planificate, respectiv propuse.

Direcția Generală Investiții din cadrul Primăriei Municipiului București derulează următoarele obiective de investiții, aflate în diferite stadii de realizare (SF - studiu de fezabilitate, PT - proiect tehnic, execuție):

- Penetrație Prelungirea Ghencea Domnești și Supralărgire B.dul Ghencea între Str.Brașov și Terminal tramvai 41 – PT+execuție;

- Reabilitarea infrastructurii a 16 linii de tramvai în municipiul București, însumând aproximativ 49,06 km cale dubla linii de tramvai – PT+execuție;

Ads

- Renovarea Integrată (Consolidare Seismică și Renovare Energetică Moderată) a clădirilor publice pentru Reabilitare Corp A și Corp B Maternitatea Bucur – Strada Bucur nr. 10 (Corp A) și nr.19 (Corp B ), sector 4 – PT+execuție - proiect aprobat pentru finanțare în cadrul PNRR/2022/C5/2/B.1/1 - Componenta 5 - Valul Renovării, Axa 2 – Schema de Granturi pentru Eficiență Energetică și Reziliență Clădiri Publice, Operațiunea B.1;

- Refacere și modernizare Patinoar artificial Mihai Flamaropol și realizarea de spații adiacente necesare desfășurării activităților sportive și de agrement – PT+execuție;

- Modernizare magistrale de termoficare aparținând SACET București, obiectivele 2, 3, 4, 5 – 7,36 km – PT+execuție - proiect aprobat pentru finanțare în cadrul Programului Termoficare la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;

- Consolidare, reabilitare, extindere şi restaurare faţadă imobil B.dul Regina Elisabeta nr.29-31, sector 5 - execuție;

- Modernizarea a 20 de puncte termice folosind capacități modulare de producere de energie termică pentru rețeaua de termoficare a Municipiului București – PT+execuție;

Ads

- Modernizare si accesibilizare peroane statii (7 peroane) – PT+execuție;

„Realizarea retelelor de alimentare cu apa, canalizare si iluminat public și a drumurilor aferente ansamblului Henri Coanda, lot II” - retele de iluminat public si drumuri” – PT+execuție;

- Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a Municipiului București - Traseul 4 - Bd. Libertății - Bd. Unirii - Bd. Decebal - Bd. Basarabia – PT+execuție;

- Reconfigurare intersecție Piața Libertății, Sector 4, București - SF;

- Reconfigurare intersecție Șoseaua Colentina – Șoseaua Fundeni – Șoseaua Andronache – strada Gherghiței - SF;

- Prelungire Str.Brașov între Prelungirea Ghencea și Șos. Alexandriei - SF;

- Extinderea infrastructurii de tramvai în zona Unirii - SF;

- Extinderea inel medial sud-est rețea de linie de tramvai - SF;

- Lucrări de amenajare linie de tramvai și stații aferente între Capătul tramvaiului 5 din strada Grațioasă și Complexul Comercial Băneasa, Sector 1 al Municipiului București” - SF;

Ads

- Extindere linie tramvai buclă Mezeș – Complexul comercial Colosseum - SF;

- Lărgire bd. Dimitrie Pompeiu cu extindere infrastructură de tramvai și străpungere bd. Barbu Văcărescu, construire drum de legătură între șos. Pipera, bd. Dimitrie Pompeiu și str. Fabrica de Glucoză și construire parcare de tip park&ride cu acces din bd. Dimitrie Pompeiu - SF;

- Modernizarea și extinderea sistemului de semaforizare inteligentă (Managementul Traficului București-Ilfov) și prioritizarea vehiculelor de transport public, în vederea creșterii siguranței rutiere, fluidizării traficului și reducerii poluării – SF - proiect aprobat pentru finanțare în cadrul PNRR/2022/C10 – Componenta C10 – Fondul Local;

- Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reincarcare vehicule electrice – SF - proiect aprobat pentru finanțare în cadrul PNRR/2022/C10 – Componenta C10 – Fondul Local;

Dezvoltarea serviciilor de tren urban pe semi-inelul feroviar de nord - realizare si amenajare 10 puncte de oprire – Tren metropolitan - SF;

Ads

- Sistem ITS integrat Smart & Green Mobility pentru regiunea București - Ilfov – Informarea călătorilor în stațiile de transport public – SF - proiect aprobat pentru finanțare în cadrul PNRR/2022/C10 – Componenta C10 – Fondul Local;

- Amenajare depou Bujoreni pentru deservirea autobuzelor electrice –PT+execuție;

- Amenajare depou Berceni pentru deservirea autobuzelor electrice – PT+execuție;

- Amenajare depou Bucurestii Noi pentru deservirea autobuzelor electrice – în curs de semnare contract PT+execuție.

Direcția Generală Investiții are planificate proiecte de investiții - aflate doar la stadiul de propuneri, „care vor putea fi demarate în funcție de disponibilitatea bugetară pe anul 2025 și de prioritizarea proiectelor ce va fi stabilită la nivelul Primăriei Municipiului București”:

- Reconfigurare, reabilitare și modernizare intersecție Șos. Chitilei cu B-dul Bucureștii Noi, reconfigurare, reabilitare și modernizare B-dul Bucureștii Noi (segment str. Timișului – Pod Constanța), reconfigurare, reabilitare și modernizare Calea Griviței (segment Pod Constanța – Str. Carpați), reconstrucție pod Constanța – există DALI;

Ads

- Supralărgire Șos. București – Măgurele – propunere SF;

- Spațiu public urban Podul Calicilor - Ansamblu urban Domnița Bălașa, Parcaj subteran, amenajare urbană Palatul de Justiție” - Obiectul 1. „Podul Calicilor – legătura dintre străzile Șelari și Sfinții Apostoli” – propunere execuție (există PTE și AC);

- Cheiul Dâmboviței Unirii - Izvor, Splaiul Independenței - Pod Unirii - Pod Izvor – propunere execuție (există PTE);

- Obiect 11. Nod Avionului - Inchidere Inel Median – propunere SF;

- Obiect 21. Nod Andronache – Închidere inel Median – propunere revizuire PTE;

- Obiect 15. Nod Petricani-Închidere Inel Median – propunere SF;

- Drum de acces în cartierul Henri Coandă prin Str.Biharia – propunere proiectare+execuție (există SF);

Traseu prioritar pietonal si de biciclisti – 36 subproiecte – propunere execuție (există PTE);

- Consolidare și reamenajare sediu administrativ Centrul Militar Zonal – Str.Icoanei nr.27, sector 2 –propunere revizuire DALI;

- Restaurare și punere în valoare a Palatului Voievodal - Curtea Veche – propunere revizuire PTE+rest execuție;

Ads

- Consolidarea, reabilitarea și modernizarea Policlinicii Iancului – propunere proiectare+execuție (există expertiză și DALI);

- Consolidarea, reabilitarea și modernizarea Policlinicii Vasile Lascăr – propunere expertiză tehnică;

Reparații capitale Pasaj rutier denivelat superior Basarab – propunere proiectare (există expertiză tehnică).

Șantiere deschise pentru modernizarea sistemului de termoficare

În prezent sunt deschise 24 de șantiere, dintre care 18 cu finanțare europeană nerambursabilă prin POIM și 6 cu fonduri de la bugetul local și cofinanțare de 15% de la Ministerul Dezvoltării.

POIM – 25 de obiective împărțite în 5 loturi, 210 km conducte magistrale de termoficare

În prezent, se lucrează la 18 obiective, 1 obiectiv din cele 25 a fost finalizat in anul 2023:

- Obiectiv 1 – Strazi afectate: Bd. Energeticienilor, Strada lt. Nicolae Pascu, Bd. Râmnicu Sărat, Str. Soldat Spiridon Matei, Calea Vitan, Strada Niță Elinescu, Strada Alunelului, Aleea Jieneasca, Strada Știrului, Șos. Mihai Bravu, Strada Răcari, Strada Agatha Bârsescu, Strada Laborator, Aleea Râmnicul Vâlcea, Calea Dudești

Ads

- Obiectivul 2 - strazi afectate: șoseaua Mihai Bravu, bulevardul Camil Ressu, strada Laborator, aleea Școlarilor, drumul Murgului, bulevardul Liviu Rebreanu, strada Odobești, intrarea Odobești, strada Fizicienilor, aleea Ianca, strada Lotrioara, aleea Fuiorului, bulevardul Nicolae Grigorescu

- Obiectivul 3 - strazi afectate: B-dul Basarabia, Str. Câmpia Libertăţii, Intr. Gheorghe Tudorache, Str. Ion Țuculescu, Intr. Sabiţei. Str. Căpitan N. Licăreț, Str. Gruiul Argeșului, Str. Baba Novac, Str. Constantin Brâncuşi, B-dul Nicolae Grigorescu

- Obiectivul 4 – Strazi afectate: Piața Iancului, Șos. Mihai Bravu, Strada Locotenent Medic Constantin Zlătescu, Aleea Lungulețu, Strada Episcopul Damaschin, Strada Orzari, Strada Vidraru, Calea Călărași, Bd. Decebal, Strada Apostol Mărgărit, Strada Țiglina, Strada Rodul Pământului, Strada Ion Țuculescu, Strada Ștefan Nicolau, Strada Baba Novac, Strada Traian Popovici, Strada Cosițelor, Strada Vulcan Județul, Strada Caloian Județul, Calea Dudești

- Obiectiv 6 - Strazi afectate: șoseaua Colentina, strada Ion Alexe, strada Turmelor, strada Mașina de Pâine, bulevardul Teiul Doamnei, strada Ion Berindei, strada Silvia, strada Elena, strada Litovoi Voievod, strada Tugomir Voievod, aleea Oteșani, strada Arh. Petre Antonescu, aleea Brașoveni, strada Grigore Ionescu, strada Târlei, strada Oteșani, strada Brebu, strada Sub Tei, strada Alexandru cel Bun, strada Deleni, bulevardul Ghica Tei, strada Dorin Pavel, strada Algelor, strada Inginerilor Tei, bulevardul Lacul Tei, strada Grigore Moisil, strada Gheorghe Țițeica, strada Vidin, strada Aromei, strada Zambilelor

- Obiectivul 7 - Strazi afectate: Calea Giulești, Strada Alizeului, Strada Ing. Scarlat Varnav, Strada George Mihail Zamfirescu, Strada Ing. Pascal Cristian, Complex Studențesc Belvedere, Complex Sportiv Sportul Studențesc, Baza Sportivă Politehnica, Strada Alexandru Ivasiuc, Complex Studențesc Regie, Strada Stoica Vizitiu, Bulevardul Regiei, Șoseaua Orhideelor, Splaiul Independenței, Șoseaua Grozăvești, Bulevardul Doina Cornea, Calea Plevnei, Strada Știrbei Vodă

- Obiectivul 8 - Strazi afectate: Strada Cluj, Strada Turda, Strada Abrud, Strada Iordache Golescu, Parcul Regina Maria, Intrarea Mânăstirea Bistrița, Strada Barbu Lăutaru, Strada Radu Greceanu, Calea Griviței, Bulevardul Nicolae Titulescu, Strada Petru Rareș, Bulevardul Banu Manta, Strada Teodosie Rudeanu, Strada Pictor C.C. Szathmary, Strada Frosa Sarandy, Strada Dr. Iacob Felix, Bulevardul Ion Mihalache

- Obiectivul 11 - Strazi afectate: Bulevardul Iancu de Hunedoara, Bulevardul Gheorghe Duca, Bulevardul Alexandru Ioan Cuza, Bulevardul Ion Mihalache, Bulevardul Mareșal Alexandru Averescu, Strada Turda, Strada Sfânta Maria, Strada Costache Sibiceanu, Strada Iordache Golescu, Parcul Regina Maria, Calea Griviței, Calea Giulești și Calea Plevnei

- Obiectivul 16 - Strazi afectate: Bulevardul Libertății, Bulevardul Națiunile Unite, Bulevardul Eroilor Sanitari, teren al Universității de Medicină și Farmacie ”Carol Davila - Parcul Eroilor Sanitari”, Bulevardul Eroilor, Șoseaua Panduri, Calea 13 Septembrie, Strada Buzoieni, Strada Dumbrava Nouă, Bulevardul General Paul Teodorescu, Bulevardul Timișoara, Drumul Taberei nr. 18

- Obiectivul 13 - Strazi afectate: Grădina Botanică, Șoseaua Cotroceni, Palatul Cotroceni, Bulevardul Geniului, Piața Danny Huwe, Bulevardul Timișoara, Drumul Sării, Str. Sergent Nuțu Ion, Str. Mihail Sebastian, Str. Locotenent Colonel Constantin Marinescu, Aleea Platanului, Aleea Craiovița, Str. Baltagului, Aleea Erou Cristian George Stanciu, Drumul Taberei, Bulevardul General Paul Teodorescu, Str. Poiana Cîmpina, Str. Mihaela Ruxandra Marcu

- Obiectivul 15 - Strazi afectate: P-ța Dr. Jose Rizal, Calea 13 Septembrie, str. Sabinelor, str. Puișor, str. Mihail Cioranu, P-ța Arsenalului, str. Izvor, str. Ion Creangă, P-ța Francofoniei, Bulevardul Libertății, str. Tismana, P-ța Constituției, B-dul Unirii, Str. Paul Orleanu, Str. Sfinții Apostoli, Str. Poenaru Bordea, Parcul Tribunalului, Str. Gheorghe Danielopol, Str. Mitropolit Antim Ivireanul, Splaiul Independenței, Str. Bibescu Vodă, Str. Sf. Ecaterina.

- Obiectivul 18 - Strazi afectate: strada Turnu Măgurele, strada Emil Racoviță, aleea Moldovița, strada Moldovița, aleea Tomești, șoseaua Berceni, drumul Jilavei, strada Vârciorova, strada Drăgănești, strada Poieni, strada Comișani, strada Cătrunești, strada Crețeștilor, strada Dălhăuți, strada Măceșului, bulevardul Metalurgiei

- Obiectivul 19 - Strazi afectate: Șos.Giurgiului, Drumul Bercenarului, Depoul Giurgiului, Strada Acțiunii, Intrarea Ciuruleasa, Strada Anghel Moldoveanu, Strada Tudor Gociu, Strada Orăștie, Strada Luică, Strada Reșița, Strada Uioara, Strada Izvorul Oltului, Aleea Izvorul Oltului, Bulevardul Constantin Brâncoveanu

- Obiectivul 20 - Strazi afectate: Str. Frunzișului, Str. Șoimuș, Str. Hațegului, Str. Stoian Militaru, Intrarea Târgu Frumos, Strada Ghimpați, Strada Bucșoiu, Strada Alunișului, Strada Idilei, Strada Timuș Nicolae, Drumul Găzarului, Strada Petre Țuțea, Parc Flamura, Strada Șerban Constantin, Șos. Giurgiului, Strada Toporași, Strada Basarabi, Strada Doljești, Strada Ștefan Vodă, Aleea Podul Giurgiului, Strada Podul Giurgiului, Strada Vigoniei, Strada Reșița, Strada Straja, Aleea Straja, Strada Grădiștei, Aleea Grădiștei, Aleea Reșița A, Aleea Reșița B, Aleea Reșița C, Strada Urziceni, Strada Luică

- Obiectivul 22 - Strazi afectate: Piața Eroii Revoluției, Șoseaua Olteniței, str. Șura Mare, aleea Padeșu, str. Padeșu, str. Laloșu, str. Stoian Militaru, calea Piscului, Parcul Orășelul Copiilor, Parcul Tineretului și sala Polivalentă.

- Obiectivul 5 - Strazi afectate: Str. Mașina de Pâine, Str. Vaporul lui Assan, Str. Irimicului, Șos. Ștefan cel Mare, Str. Luncșoara, Aleea Deda, aleea Luncșoara, Str. Doctor Calistrat Grozovici

- Obiectivul 14 – Strazi afectate: șoseaua Panduri, strada Cap. Ion Gârbea, strada Frunte Lată, strada Ioniță Cegan, strada Ion Urdăreanu, calea 13 Septembrie, bulevardul Tudor Vladimirescu, strada Gara Dealul Spirii, strada Progresului, strada Mihail Sebastian, aleea Botorani, strada Sergent Major Nedeleanu Ion, strada Băltărețului, bulevardul Ghencea, strada Petre Ispirescu, strada serg. Maj. Topliceanu Vasile, strada Dorneasca, strada Elev Nicolae Popovici, strada Dumbrava Nouă, strada Crăișorului, strada Soldat Ilie Mihail, strada Bârnova, strada Bârcă, strada Caporal Mișcă Petre

- Obiectivul 23 - Strazi afectate: Str. Trestiana, Str. Tohani, Str. Maria Tănase, Bd. Ghe. Șincai, Str. C-tin Rădulescu Motru, Str. Viorele, Aleea Borcea, Aleea Trestiana, str. V.V Stanciu, Str. Piscului, Calea Văcărești, Aleea Bran, Str. Baladei, Aleea Livada cu Duzi, Bd. Tineretului, Str. Pridvorului, Șos. Mihai Bravu, Str. Secerei, Str. Cărăruia, Str. Grâului, Calea Piscului

BUGET LOCAL – cofinațare în proporție de 85% de la Ministerul Dezvoltării

- Obiectivul 1 Magistrala I Sud – Pantelimon – strazi afectate: Bd. Chișinău, Str. Pictor Dimitrie Hărlescu, Str. Macazului, Str. Soldat Savu Marin, Alee Bloc Șos. Pantelimon nr. 258, Str. Cernăuți, Str. Ciulinului, Aleea Diham, Str. Mozaicului, Șos. Pantelimon de la intesecția cu Bd. Chișinău până la intersecția cu Șos Vergului, Șos Fundeni, Str. Dobroești, str. Aurului, Aleea Pantelimon

- Obiectivul 3 Magistrala II Sud – Colentina – Mihai Bravu – strazi afectate: PT C16, PT Inter Macedonia, PT 1 Republicii, PT 1 Ferdinand, PT P16, PT P8, PT P7, PT 7A, PT P10, PT Iulia Hașdeu, PT 3 Vaselor, PT U1 BIS, PT Chiristigii, Cămin Institut, PT Mecanică Fină Urbană, PT Mecanică Fină 2, PT Carmesin, PT Almo, PT Ziduri Moși, șoseaua Colentina, strada Chiristigiilor, aleea Câmpul Moșilor, șoseaua Mihai Bravu, aleea Avrig, strada Avrig, strada Ion Heliade Rădulescu, șoseaua Pantelimon, strada Oborul Nou, strada Ziduri Moși.

- Obiectivul 4 Magistrala II-III Grozăvești - strazi afectate: B-dul Ion Mihalache, Str. Ion Neculce, Str. Ion Mincu, Str. Mr. Alexandru Câmpeanu, Șos. Kiseleff, B-dul Iancu de Hunedoara, Str. Duiliu Zamfirescu, Str. Argentina, Str. Braziliei, Str. Stokholm, Calea Dorobanți, Str. Axinte Uricariul, Str. Hatmanu Arbore, Calea Floreasca, Str. Tache Ionescu

- Obiectivul 1 Magistrala I Vest - Str. Lujerului, Bd. Timișoara - Conductele au fost montate în cursul anului 2023. Începând cu data de 28.05.2024 lucrarea este sistată la solicitarea CMESB. Au rămas de executat lucrări la căminele electrice și la montarea echipamentelor aferente din cămine (vane, tablouri de acționare, etc) pe Bd Timișoara.

- Obiectivul 2- Magistrala I SUD Camin CP3 – Camin FCP27 - Piata Delfinului - sos. Gherase

- Obiectiv 4, Magistrala II SUD, cămin CC7 – cămin CG9 – str. Ion Berindei - Str. Doamna Ghica

Ads