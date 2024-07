Nicușor Dan a anunță schimbarea locurilor de joacă, vechi de 15 ani. Ce alte renovări urmează în parcuri VIDEO

Nicușor Dan, primarul Capitalei, a anunțat că municipalitatea înlocuiește locurile de joacă din parcurile administrate de Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti (ALPAB). „N-au mai fost schimbate de 14-15 ani”, a declarat edilul luni, 1 iulie.

„Tocmai am dat drumul la unul din locurile de joacă, noi avem 47 cu totul. Din aceste 47 făcuserăm deja 20. Suntem într-un lot de 22 noi, din care am făcut cinci, până la sfârşitul anului o să avem 14. Sunt, după cum vedeţi, multe dintre ele sunt cu elemente naturale, da, deci, sunt aşa cum spun specialiştii că trebuie să fie, pentru ca copiii să aibă interacţiunea cea mai normală cu ele şi de asemenea, o noutate faţă de fostele locuri de joacă este că tartanul este dintr-o piesă, dintr-o bucată compactă şi nu mai apar denivelările între bucăţelele de tartan, cum erau înainte. Lucrurile de joacă n-au mai fost schimbate de 14-15 ani (...), e nevoie să le schimbăm pe toate. Aşa cum am spus, am făcut 20. Avem un contract pentru 22, din care avem finanţare şi o să facem 14 anul ăsta”, a spus Nicuşor Dan, într-o declaraţie de presă, marţi, în Parcul Regele Mihai I, despre modernizarea locurilor de joacă în parcurile administrate de ALPAB.

El a estimat că trei locuri de joacă din Parcul Carol vor fi deschise în circa o lună.

„În acest lot de 14 urmează foarte curând Parcul Carol. Acolo (...) trei locuri de joacă sunt închise demult şi (...) urmează probabil că într-o lună o să fie gata”, le-a răspuns Nicuşor Dan jurnaliştilor care l-au întrebat în ce parcuri mai sunt locuri de joacă nemodernizate.

În legătură cu locurile de joacă închise la finalul anului 2022 de ANPC, el a precizat că modernizarea lor durează, pentru că trebuie făcută achiziţie publică.

"ANPC-ul le-a închis discreţionar. Vă dau eu câteva, că locuiesc în Sectorul 5. Vă dau eu câteva, care ar fi trebuit să fie închise şi n-au fost. Durează, pentru că trebuie să faci achiziţie publică şi noi respectăm legea", a explicat edilul general al Capitalei.

În altă ordine de idei, el a anunţat că din 15 octombrie vor începe reparaţiile la malurile lacului din Parcul Regele Mihai I (Herăstrău).

„Imediat ce terminăm asfaltarea aleilor din Parcul Cişmigiu, o să venim aici pentru aleile interioare, cele care nu au legătură cu malurile de lac şi începând cu 15 octombrie o să începem reparaţiile la malurile de lac. N-au mai fost făcute de zeci de ani şi ele fac ca, alunecând malurile de lac, evident că se rup şi aleile care sunt în apropierea lacului. Costă 60 de milioane şi o să dureze 2 ani şi, bineînţeles, după aceea o să facem şi aleile din jurul lacurilor”, a adăugat Nicuşor Dan.

