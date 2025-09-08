Președintele Nicușor Dan anunță că îi primește pe reprezentanții profesorilor la Cotroceni. Ce se va discuta la întâlnire

Nicușor Dan anuntă că îi primește pe profesori la Cotroceni Foto: Hepta

Nicuşor Dan a anunţat că se va întâlni luni cu sindicaliştii din Educaţie la Cotroceni, la ora 13:30, în contextul protestelor profesorilor care boicotează începutul anului şcolar pentru a cere condiţii mai bune în învăţământ şi pentru a atrage atenţia asupra măsurilor guvernamentale care afectează sistemul educaţional.

Preşedintele României a făcut declaraţiile la şcoala gimnazială 150 din Bucureşti, unde învaţă fetiţa sa.

„O să discutăm toate nemulţumirile”, a declarat Nicuşor Dan reporterilor.

Elevii încep, luni, 8 septembrie, anul şcolar 2025 - 2026, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, însă sindicatele din Educaţie au anunţat că vor boicota începutul de an şcolar, vor picheta sediul Executivului şi vor organiza un marş de protest până la Palatul Cotroceni.

Sindicaliştii din educaţie au anunţat boicotarea începutului de an şcolar din cauza măsurilor fiscal-bugetare luate de Guvern.

"Pe 8 septembrie, în loc să ne aflăm la catedră pentru a sărbători începutul şcolii, noi, profesorii, vom ieşi în stradă pentru viitorul educaţiei şi pentru viitorul României. Nu suntem în stradă pentru salarii mai mari, ci pentru condiţii mai bune în desfăşurarea actului educaţional, pentru dreptate.

Suntem în stradă deoarece Guvernul a luat o serie de măsuri care ne afectează direct munca şi, implicit, educaţia pe care o oferim", au afirmat sindicaliştii într-un comunicat remis presei.

Peste 30.000 de profesori sunt aşteptaţi luni în stradă, în marş de la Guvern la Palatul Cotroceni, după cum au anunţat sindicatele din Învăţământ.

Recent, Marius Nistor, preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret”, a declarat, la emisiunea InfoEdu de la TVR Info, că profesorii care nu vor să protesteze „ar trebui să fie solidari cu colegii lor care protestează pentru un viitor mai bun al învăţământului românesc”, transmite Edupedu.

Daniel David, ministrul Educaţiei şi Cercetării, a declarat, pentru TVR Info, că „niciun profesor, sindicalist sau nesindicalist, nu-şi va permite să nu primească elevii în şcoală şi în clasă”.

