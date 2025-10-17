Legea care limitează indemnizațiile conducerilor companiilor de stat, promulgată de președintele Nicușor Dan. Ce prevede

Președintele Nicușor Dan a promulgat vineri, 17 octombrie, legea care limitează indemnizațiile și numărul membrilor din conducerea companiilor de stat, act normativ pe care Guvernul condus de Ilie Bolojan și-a angajat răspunderea în Parlament la sfârșitul lunii august.

Potrivit Decretului privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (PL-x 244/30.08.2025), noul cadru legislativ stabilește plafonarea remunerațiilor și reducerea numărului de membri din consiliile de administrație și de supraveghere ale companiilor de stat.

Ce prevede legea

Companiile administrate în sistem unitar vor avea un consiliu de administrație format din 3 membri;

Companiile administrate în sistem dualist vor avea un consiliu de supraveghere format din 5 membri;

Remunerația fixă a membrilor executivi și neexecutivi nu va putea depăși de două ori media câștigului salarial mediu brut lunar pe ultimele 12 luni;

Componenta variabilă a remunerației membrilor executivi nu poate depăși de patru ori media câștigului salarial mediu brut lunar, în funcție de activitatea regiei autonome.

Legea introduce, de asemenea, noi criterii de selecție pentru administratori și directori, precum și noi indicatori de performanță pentru evaluarea activității acestora.

