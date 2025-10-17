Legea care limitează indemnizațiile conducerilor companiilor de stat, promulgată de președintele Nicușor Dan. Ce prevede

Autor: Monica Vasilescu
Vineri, 17 Octombrie 2025, ora 22:20
478 citiri
Legea care limitează indemnizațiile conducerilor companiilor de stat, promulgată de președintele Nicușor Dan. Ce prevede
Nicușor Dan, președintele României FOTO Facebook/Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a promulgat vineri, 17 octombrie, legea care limitează indemnizațiile și numărul membrilor din conducerea companiilor de stat, act normativ pe care Guvernul condus de Ilie Bolojan și-a angajat răspunderea în Parlament la sfârșitul lunii august.

Potrivit Decretului privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (PL-x 244/30.08.2025), noul cadru legislativ stabilește plafonarea remunerațiilor și reducerea numărului de membri din consiliile de administrație și de supraveghere ale companiilor de stat.

Ce prevede legea

Companiile administrate în sistem unitar vor avea un consiliu de administrație format din 3 membri;

Companiile administrate în sistem dualist vor avea un consiliu de supraveghere format din 5 membri;

Remunerația fixă a membrilor executivi și neexecutivi nu va putea depăși de două ori media câștigului salarial mediu brut lunar pe ultimele 12 luni;

Componenta variabilă a remunerației membrilor executivi nu poate depăși de patru ori media câștigului salarial mediu brut lunar, în funcție de activitatea regiei autonome.

Legea introduce, de asemenea, noi criterii de selecție pentru administratori și directori, precum și noi indicatori de performanță pentru evaluarea activității acestora.

Nicușor Dan, ironizat de Traian Băsescu după ce a spus că vrea să implice SRI în lupta anticorupție: ”Prefer să privesc”
Nicușor Dan, ironizat de Traian Băsescu după ce a spus că vrea să implice SRI în lupta anticorupție: ”Prefer să privesc”
Președintele României Nicușor Dan a anunțat luni, 13 octombrie, că pregătește o "schimbare majoră" în lupta împotriva corupției. Șeful statului susține că doar prin implicarea SRI...
AUR sesizează Curtea Constituțională împotriva legii privind plata pensiilor private. "Guvernul Bolojan fură pensiile românilor din pilonul II și III"
AUR sesizează Curtea Constituțională împotriva legii privind plata pensiilor private. "Guvernul Bolojan fură pensiile românilor din pilonul II și III"
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) sesizează joi Curtea Constituțională împotriva legii privind plata pensiilor private, adoptată miercuri de Camera Deputaților, acuzând că „prin...
#Nicusor Dan, #indemnizatii, #companii de stat, #lege, #promulgata , #stiri Nicusor Dan
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Cine pune in pericol siguranta energetica a Romaniei si face jocurile Rusiei. Economist: "Erati in echipa cu Calin Georgescu"
DigiSport.ro
Argentinienii au facut la unison acelasi anunt despre Messi si iubita sa! Fotbalistul a rupt tacerea si a lamurit totul
DigiSport.ro
Lovitura de teatru: Jurgen Klopp a semnat!

Ep. 144 - România este pe primul loc la...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Legea care limitează indemnizațiile conducerilor companiilor de stat, promulgată de președintele Nicușor Dan. Ce prevede
  2. Mesajul lui Călin Georgescu după explozia din Rahova: „Răul nu vine doar din întâmplare”
  3. Cum explică Ministrul Apărării criticile privind exercițiul de mobilizare: "Există propagandă rusă care împinge anumite narative şi vrea să denigreze Armata Română"
  4. Își aleg bucureștenii primarul pe 7 decembrie? Care este condiția pusă de PSD pentru a fi de acord cu această dată SURSE
  5. Premierul Bolojan vrea o coaliție stabilă, dar nu ”una mormântală, care nu face nimic, care se blochează”
  6. Diana Șoșoacă, toată un zâmbet în studioul Russia Today: ”Uniunea Europeană e ca pe timpul Inchiziției Catolice”
  7. Ilie Bolojan anunță posibilele date pentru alegerile la Primăria Capitalei: Vor fi în noiembrie sau decembrie
  8. A murit sora fostului premier Adrian Năstase. „A suferit mult în viață. Inclusiv pentru mine, în vremea dosarelor și a închisorilor”
  9. Cum a redus Ilie Bolojan, pe șest, subvențiile pentru partide. „Unii dintre liderii partidelor nu au știut”
  10. Desființarea CCR, fantezia pe care AUR o vinde românilor. Ce urmărește, de fapt, George Simion prin promovarea acestui referendum