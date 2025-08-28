Cum a ajuns Nicușor Dan să propună la SRI un „suveranist” pe sufletul celor de la AUR și care sunt riscurile „politizării excesive” a serviciilor din România

Președintele Nicușor Dan a participat marți la ședința Guvernului Bolojan, unde, potrivit unor surse politice, le-a înaintat celor de la PSD și PNL două nume pentru șefia SRI și SIE. Unul dintre aceste două nume este al avocatului Gabriel Zbârcea. Zbârcea, care printre altele a reprezentat compania canadiană Roșia Montană Gold Corporation în litigiul cu statul român, a declarat în urmă cu mai mult timp, în cadrul unui podcast, că este „suveranist” și adept al ideii de „Europă a națiunilor”, un concept îmbrățișat de euroscepticii extremiști europeni și chiar de AUR, care consideră că „suveranitatea” statelor membre este subminată de ordinele venite de la Bruxelles.

Celălalt nume pe care Nicușor Dan și-l dorește la șefia SIE este cel al diplomatului Marius Lazurca, ambasador al României în Mexic și diplomat de profesie.

Propunerile înaintate de Nicușor Dan lui Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu nu ar fi fost foarte bine primite, potrivit surselor Antena 3 CNN, iar propunerile trebuie votate de către Parlament, iar fără susținerea coaliției, acest lucru nu este posibil.

Numirea unui personaj cu tendințe „suveraniste” la șefia Serviciului Român de Informații ridică o problemă intens dezbătută, mai ales în contextul războiului hibrid dus de Rusia în România. S-a discutat în timpul campaniei din noiembrie-decembrie 2024, când a avut loc ascensiunea lui Călin Georgescu, despre facțiuni din servicii favorabile unui astfel de viraj ideologic.

De altfel, cele două nume l-au încântat și pe senatorul AUR Petrișor Peiu, care consideră că cei doi sunt „onorabili” și „ortodocși practicanți”.

„E din ce în ce mai clară impresia că Nicușor Dan din articolul scris în 2000 în Dilema și președintele de astăzi sunt una și aceeași persoană, iar schimbările nu au existat în mod semnificativ. Vorbim despre un avocat care își asumă în mod deschis naționalismul și suveranismul. Care este militant în această direcție”, afirmă politologul într-o intervenție pentru Ziare.com.

Profesorul Pîrvulescu face referire la un articol scris de Nicușor Dan în anul 2000, în Dilema Veche, cu titlul „O simplă declarație de dragoste”, în care actualul președinte, pe atunci matematician, critica „contractualismul occidental” și își exprima clar dezaprobarea față de manifestarea „comportamentelor homosexuale” în public, care, conform acestuia, lezează valorile tradiționale. În același articol, Nicușor Dan face referire la autorul Răzvan Codrescu, care avea simpatii legionare.

Cristian Pîrvulescu spune că și varianta propusă la Serviciul de Informații Externe, Marius Gabriel Lazurca, este una problematică.

„Este un personaj pe care unii și-l aduc aminte ca ambasador la Budapesta, dar era și la Vatican și la Chișinău și nu au fost cele mai fericite momente în relațiile noastre cu Chișinău, spre exemplu din cauza unei oarecare obtuzități în abordarea relațiilor”, precizează acesta.

Profesorul Cristian Pîrvulescu vede în această propunere a lui Gabriel Zbârcea la SRI un semnal de alarmă și se întreabă dacă nu este vorba despre o politizare excesivă a serviciilor secrete din România.

„Faptul că domnul Zbârcea a reprezentat Roșia Montană Gold Corporation în litigiul cu România ar putea fi o problemă, pentru că nu a reprezentat țara noastră. Ați văzut că există o întreagă rețea de personaje dubioase care au legătură cu Frank Timiș. E o zonă de ambiguitate absolută”, remarcă decanul Facultății de Științe Politice.

Politologul spune că ar putea fi o strategie a lui Nicușor Dan pentru a înainta și alte propuneri de numire în funcție.

„Acum nu înțeleg de ce președintele s-a dus la Guvern și nu i-a invitat pe cei doi la Cotroceni. Mi s-a părut o cedare a importanței funcției prezidențiale, în logica constituțională, ca președintele să se ducă la Guvern să se înțeleagă cu reprezentanții coaliției. Și doar cu doi? Dar ceilalți? E ciudat.”

Cristian Pîrvulescu spune că între viziunea lui George Simion și cea a lui Gabriel Zbârcea nu este nicio diferență, mai ales când vine vorba despre Uniunea Europeană. „Sunt pentru o Europă a Națiunilor.”

„O să ni se spună că și Charles de Gaulle era pentru Europa Națiunilor, numai că de Gaulle a murit în 1970. Acum 55 de ani și nu mai era președinte din 68. Ne raportăm la cu totul altă Europă. Și oricum, istoria a dovedit că de Gaulle nu avea dreptate și această tendință de a avea o confederație care este eventual doar o piață este eronată, pentru că din punct de vedere strategic ne aruncă direct în brațele marilor puteri și în special în ale Rusiei. România rămasă suverană este o Românie care va deveni vorbitoare de limbă rusă în următoarea sută de ani”, încheie politologul.

De ce este controversat Gabriel Zbârcea

Zbârcea este printre persoanele vehiculate ca posibili susținuți de președintele Nicușor Dan pentru șefia Serviciului Român de Informații (SRI), scrie G4Media.ro. „Eu sunt un naționalist și suveranist. Am crezut și cred în UE, dar într-o Europă a națiunilor. România mea e o țară superbă, cu oameni extrem de inventivi.”

În același podcast, Gabriel Zbârcea a relatat cum l-a cunoscut pe Marian Munteanu, fondatorul Ligii Studenților din România.

„Când am intrat la Facultatea de Drept, primul gest pe care l-am făcut a fost să mă înscriu în Liga Studenților. Și ulterior, la un an, l-am întâlnit pe Marian Munteanu, care era liderul nostru sau unul dintre idolii generației mele, și i-am cerut un autograf pe carnetul de Liga Studenților. Apoi mi s-a oferit șansa să devin președintele Ligii și am fost cel mai longeviv președinte al Ligii”. Marian Munteanu este cunoscut pentru simpatiile sale legionare.

Zbârcea a pledat ca avocat împotriva statului român, când a reprezentat firma Roșia Montană Gold Corporation.

El a spus că în acea perioadă a editat și revista „Generația noastră”.

Zbârcea a fost președintele Ligii Studenților din cadrul Universității din București în perioada noiembrie 1993 – mai 1995, potrivit CV-ului de pe site-ul Avocatura.ro. Conform site-ului oficial al cabinetului de avocatură, Gabriel Zbârcea este partener coordonator (managing partner) la casa de avocatură Țuca Zbârcea & Asociații.

Zbârcea are experiență ca avocat în fuziuni, achiziții, dreptul energiei și al gazelor naturale, programe de achiziții militare și proiecte de securitate energetică în România și Republica Moldova.

Conform informațiilor citate, „a avut un rol esențial în procesele de privatizare a întreprinderilor de stat, inclusiv în primele tranzacții de privatizare din România în domeniul electricității, petrolului și gazelor”.

Propunerile de directori ai SRI și SIE trebuie votate în Parlamentul României pentru a fi validate.

