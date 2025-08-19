Nicușor Dan, pesimist cu privire la războiul din Ucraina. „Dacă Rusia dorea pacea, putea să ne-o arate până în momentul ăsta” VIDEO

Autor: Catalina Sirbu
Marti, 19 August 2025, ora 22:34
85 citiri
Nicușor Dan FOTO Facebook/ Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a declarat marți, 19 august, după participarea online la Coaliția de Voință de la Comandamentul Forțelor pentru Operații Speciale din Târgu Mureș, că au fost formulate o serie de concluzii, una fiind că Statele Unite sunt interesate de războiul din Ucraina și de securitatea Europei, ceea ce este un lucru foarte bun, iar a doua concluzie a fost că suntem mult mai aproape de o întâlnire în trei SUA-Ucraina-Rusia.

'A fost o videoconferință care s-a anunțat de ieri pentru azi și eram în zonă și atunci am ales o unitate militară în care am putut să am comunicațiile și am fost foarte fericit să vin aici, la Comandamentul pentru Operații Speciale. După cum știți, este a treia dintr-o serie - vorbim despre Coaliția de Voință - a fost una miercuri, a fost una duminică și una azi. Marți a fost una înainte de discuțiile pe care președintele Trump le-a avut cu președintele Zelenski și liderii europeni, luni (ieri), în care s-a pregătit mesajul nostru și una imediat după. Concluzia este că Statele Unite sunt interesate de războiul din Ucraina, de securitatea Europei, ceea ce este un lucru foarte bun. A doua concluzie este că suntem mult mai aproape de acea conferință, întâlnire în trei între Statele Unite, Ucraina și Rusia. Probabil că ea va fi precedată de o discuție în doi, Rusia-Ucraina, dar ce e important este să ajungem la acea discuție în trei', a declarat presei președintele Nicușor Dan, la Târgu Mureș.

A treia concluzie a întâlnirii, a spus președintele statului, este că pozițiile exprimate în cadrul reuniunii au fost de la optimism spre pesimism în privința Rusiei.

'A treia concluzie este că lumea occidentală este unită pe subiectul ăsta, în sensul că e un război de agresiune, că Ucraina este victima în acest război, că s-a încălcat, după 80 de ani de pace, s-a încălcat ordinea internațională și că noi trebuie să luptăm. Pentru că luptând pentru pace înseamnă să respecți ordinea internațională, pentru că altfel o să fie peste tot revendicări de teritorii. Și exact asta nu ne trebuie în momentul ăsta. Ca să vă dau așa, un inside, din ce s-a discutat în interior, pozițiile erau de la optimism spre pesimism în ceea ce privește ce va face Rusia. Adică existau oameni mai optimiști, lideri mai optimiști că vom ajunge la un proces de pace, erau alții mai pesimiști, care spuneau că dacă Rusia dorea pacea, putea să ne-o arate până în momentul ăsta. Și atunci, pentru acest al doilea scenariu, din nou a fost un acord că trebuie să continuăm cu sancțiunile economice, care sunt singurul mod de a pune presiune pe Rusia pentru a ajunge în cele din urmă la pace', a menționat președintele Nicușor Dan.

Șeful statului a mai spus că Ucraina își dorește pacea de când a început războiul și că problema este Rusia, iar pentru a pune presiune pe Rusia pentru obținerea păcii 'trebuie să o constrângi cu ceva'.

'După cum știți, Europa a avut 18 și acum pregătește pachetul 19 de sancțiuni economice. Aceste sancțiuni economice au avut efect, există la nivelul Congresului American pregătit un set de sancțiuni, tarife, care de asemenea să descurajeze Rusia. Decizia părții americane este să aștepte această întâlnire trilaterală pentru a vedea acum cum se poziționează, având și ei optimismul că se va ajunge la consens. În caz contrar, există posibilitatea ca și Statele Unite să impună sancțiuni asupra Rusiei. Cam ăsta este momentul în care ne aflăm și în timp ce noi vorbim, războiul e în desfășurare și atunci statele occidentale continuă să ofere suport economic și militar Ucrainei (...). S-a văzut că Europa este unită și că toți cei șapte lideri europeni care au fost acolo au vorbit pe aceeași voce: presiune pe organizarea acestei întâlniri în trei. Foarte important, după cum știți, rolul Coaliției de Voință, care s-a format în urmă cu șase luni, a fost, dincolo de a oferi ajutor concret Ucrainei în momentul ăsta, a fost de a pregăti ce se va întâmpla imediat după încetarea focului sau după pace. Și noutatea după săptămâna care a trecut și întâlnirea din Alaska și discuția telefonică și întâlnirea de ieri, noutatea este că și Statele Unite vor să participe la aceste garanții de securitate', a afirmat Nicușor Dan.

În momentul în care războiul se va încheia, a adăugat Nicușor Dan, există discuții între țările occidentale, inclusiv Statele Unite, cu privire la asigurarea păcii pe termen lung.

'Poziția României este că, așa cum am spus după conferința de duminică, e important ca Statele Unite să rămână parte din proces, lucrul ăsta s-a întâmplat, un lucru bun. E important ca să ne apropiem de acea întâlnire în trei, se prevede că se va întâmpla. E important ca Europa să vorbească pe o singură voce, lucrul ăsta se întâmplă, să continuăm să ajutăm. Și aici este cine e mai optimist și cine e mai pesimist. Noi credem că Rusia nu-și dorește pacea în momentul ăsta și de aceea trebuie să fim pregătiți cu pachetul de sancțiuni ca să punem presiune pe ei', a concluzionat Nicușor Dan.

În timpul vizitei la Comandamentul Forțelor pentru Operații Speciale de la Târgu Mureș, a precizat președintele, a fost însoțit de comandantul Comandamentului Forțelor pentru Operații Speciale și de șeful Batalionului de la Târgu Mureș, care i-au prezentat activitățile pe care le desfășoară.

'Sunt Forțele Speciale, sunt cumva o parte foarte, foarte importantă a Armatei Române și oameni care sunt tot timpul în linia întâi. Sunt onorat că mi-au prezentat tot ce fac ei, inclusiv o sesiune de antrenamente', a mai arătat președintele Nicușor Dan.

Trump și Zelenki, din nou față în față
