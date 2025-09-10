Reacție a președintelui Nicușor Dan, după atacul cu drone rusești din Polonia. "Acest lucru este inacceptabil, Rusia trebuie oprită și presată să vină la masa negocierilor."

Reacția a președintelui Nicușor Dan pe fondul tensiunilor tot mai mari de la granița estică a NATO, după ce mai multe drone rusești au pătruns adânc în Polonia. Într-o postare pe Rețeaua X, președintele condamnă ferm acțiunile Moscovei și transmite angajamentul clar al României de a rămâne alături de aliați și de Ucraina, într-un moment în care securitatea regională este pusă la încercare.

"Rusia a demonstrat din nou, inclusiv prin încălcarea flagrantă a spațiului aerian polonez de aseară, că se comportă agresiv, testându-ne constant limitele și sfidând toate eforturile noastre de a realiza pacea.

Acest lucru este inacceptabil, Rusia trebuie oprită și presată să vină la masa negocierilor. România este pe deplin solidară cu Polonia, aliatul și partenerul nostru strategic. Suntem uniți pentru a face NATO și, în special, Flancul Estic, de la Marea Baltică până la Marea Neagră, mai sigure. De asemenea, vom continua să sprijinim pe deplin Ucraina și poporul său curajos, care continuă să fie atacat nemilos în fiecare zi", a scris Nicușor Dan.

Armata poloneză a doborât mai multe drone rusești care au încălcat spațiul aerian al Poloniei în timpul unui atac asupra Ucrainei, incident ce a determinat închiderea unor aeroporturi și mobilizarea avioanelor NATO. Autoritățile de la Varșovia au ridicat nivelul de alertă și au avertizat populația să rămână în case, în timp ce exercițiile militare ruso-belaruse programate în apropierea graniței sporesc tensiunile regionale.

Russia has demonstrated again, also through the flagrant violation of Polish airspace last night, that it is behaving aggressively, constantly testing our limits and defying all our efforts to achieve peace. This is unacceptable, Russia must be stopped and pressured to come to… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) September 10, 2025

