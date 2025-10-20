Nicușor Dan, după verdictul CCR: „Imediat după publicarea deciziei Curții Constituționale va fi redactat un nou text legislativ”

Autor: Andreea Deaconescu
Luni, 20 Octombrie 2025, ora 17:25
1010 citiri
Nicușor Dan, după verdictul CCR: „Imediat după publicarea deciziei Curții Constituționale va fi redactat un nou text legislativ”
Nicușor Dan, președintele României - FOTO Facebook Nicușor Dan

Decizia Curții Constituționale a României de a declara neconstituțională legea privind modificarea pensiilor magistraților a reaprins disputa dintre instituțiile statului și clasa politică. Nicușor Dan a reacționat la scurt timp după anunțul oficial, subliniind că reforma sistemului de pensii speciale trebuie dusă mai departe, însă cu respectarea deciziei CCR.

„Reforma pensiilor magistraților rămâne o prioritate. Nu este o poziționare împotriva magistraților, ci corectarea unei prevederi anormale – pensia egală cu salariul – pe care clasa politică a reglementat-o defectuos acum câțiva ani”, a transmis Nicușor Dan într-o postare pe Facebook.

El a precizat că toate formațiunile din actuala coaliție de guvernare și-au asumat acest obiectiv și că procesul legislativ va fi reluat imediat după publicarea deciziei Curții. „Imediat după publicarea Deciziei Curții Constituționale va fi redactat un nou text legislativ, care va ține cont de decizia de azi, prin care pensiile magistraților să fie corectate în mod echitabil pentru societate”, a adăugat acesta.

Hotărârea Curții Constituționale, pronunțată luni, 20 octombrie, a venit după o perioadă tensionată de aproape două luni. În ședința decisivă, începută la ora 14:00, judecătorii au votat cu 5 la 4 pentru admiterea sesizării Înaltei Curți de Casație și Justiție. Surse apropiate CCR au indicat că voturile favorabile admiterii au venit din partea judecătorilor Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu, Mihai Busuioc și Mihaela Ciochină.

Printre argumentele care au stat la baza deciziei se numără lipsa avizului Consiliului Superior al Magistraturii – un viciu de procedură care, potrivit specialiștilor, nu afectează fondul reformei, dar obligă Guvernul să reia procesul legislativ.

Fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, a explicat că o astfel de situație permite reluarea legii, însă doar cu respectarea pașilor procedurali omis. „Dacă e vorba de motive extrinseci, pe procedură, cum ar fi, de exemplu, avizul CSM-ului, abilitarea Guvernului de a-și angaja răspunderea pe legile justiției etc, atunci legea poate fi reluată cu respectarea procedurii și aprobată”, a declarat Toader. Acesta a adăugat că, în cazul în care Curtea ar fi respins legea pe motive de fond, „soluțiile declarate neconstituționale nu ar mai fi putut fi reluate de legiuitor”.

Legea, inițiată de Guvernul Ilie Bolojan și asumată în Parlament la începutul lunii septembrie, prevedea creșterea vârstei de pensionare a judecătorilor și procurorilor până la 65 de ani și plafonarea pensiei la 70% din ultima remunerație. Înalta Curte a contestat însă actul normativ, susținând că acesta încalcă principiile statului de drept și dreptul de proprietate al magistraților.

PSD cere reluarea procedurii pentru pensiile magistraților după decizia CCR. Sorin Grindeanu: „Este clar că s-a mers pe repede înainte”
PSD cere reluarea procedurii pentru pensiile magistraților după decizia CCR. Sorin Grindeanu: „Este clar că s-a mers pe repede înainte”
Decizia Curții Constituționale de a admite obiecția Înaltei Curți de Casație și Justiție asupra legii pensiilor magistraților a provocat reacții imediate în mediul politic. Printre...
Șeful Senatului, după ce CCR a respins legea pensiilor magistraților: "Se reia procedura"
Șeful Senatului, după ce CCR a respins legea pensiilor magistraților: "Se reia procedura"
Mircea Abrudean, președintele Senatului, a declarat luni, 20 octombrie, după hotărârea CCR de neconstituționalitate a proiectului privind pensiile magistraților că, în funcție de motivarea...
#Nicusor Dan, #CCR , #pensii speciale
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Un sofer de autocar a murit, dupa ce autovehiculul pe care-l conducea a fost atacat cu pietre. Reactia premierului
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
A vrut sa fuga din Romania prin metoda "tubului de oxigen". Apoi, din sofer a ajuns milionar
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. PSD cere reluarea procedurii pentru pensiile magistraților după decizia CCR. Sorin Grindeanu: „Este clar că s-a mers pe repede înainte”
  2. Firma care ar fi rupt sigiliul la blocul explodat din Rahova era inactivă fiscal din august, anunță ANAF. S-a întâmplat după acțiunea "Cuibul cu fantome"
  3. Cum s-a transformat tragedia din Rahova, cauzată de o explozie de gaze, într-o teorie conspiraționistă. Campania ar fi fost lansată de un susținător al lui Călin Georgescu
  4. Comportamentul misterios al bizonilor anunță o schimbare ecologică majoră în Statele Unite
  5. Nicușor Dan, după verdictul CCR: „Imediat după publicarea deciziei Curții Constituționale va fi redactat un nou text legislativ”
  6. Șeful Senatului, după ce CCR a respins legea pensiilor magistraților: "Se reia procedura"
  7. Datoriile CFR blochează circulația a peste 30 de trenuri de călători. De când se suspendă totul și care sunt garniturile feroviare trase pe dreapta
  8. Ludovic Orban sare în apărarea Guvernului Bolojan după decizia CCR: „Nu există niciun motiv ca premierul să-și depună mandatul”
  9. Ce opțiuni are Guvernul Bolojan pentru a adopta legea pensiilor magistraților, după decizia CCR prin care a fost declarată neconstituțională
  10. Transfăgărășanul și Transalpina, închise de luni. Anunțul făcut de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere

Ultimele emisiuni

Acum 4 ore

Business Focus,
Cu cât poate crește din nou TVA. Riscuri grave pentru economia României în 2026