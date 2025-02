Primarul general spune că e decis să recupereze Parcul IOR. Ce bani va folosi pentru răscumpărare

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, anunță că e decis să recupereze bucata retrocedată a Parcului IOR, aflat în Sectorul 3.

Nicușor Dan precizează că va obține această bucată de parc prin răscumpărare de la actualul proprietar. Sursa de bani pentru răscumpărare va fi, în opinia primarului general, exact amenda pe care actualul proprietar urma s-o plătească: 35 de milioane de euro.

Primarul general a prezentat această strategie într-un mesaj postat pe Facebook, în ziua de 7 februarie 2025.

"Suntem hotărâți să recuperăm bucata retrocedatǎ din parcul IOR. O să ne înscriem la masa credală cu suma de 35 de milioane de euro, valoarea amenzii pentru distrugerea spațiului verde aplicate anul trecut. Deși este un proces de durată, sunt optimist că vom reuși să răscumpărăm cu acești bani cele 12 hectare de spațiu verde pentru comunitate", a scris primarul general, Nicușor Dan, pe Facebook.

Primăria Capitalei a retrocedat o zonă din Parcul IOR, către o persoană fizică, în anul 2006

În opinia lui Nicușor Dan, "situația de azi a Parcului IOR este încă un exemplu elocvent al eșecului instituțiilor statului".

"În anul 2006, Primăria Capitalei a retrocedat terenul din Parcul IOR, ignorând dovezile clare că era un spațiu verde vital pentru comunitate și deschizând calea abuzurilor mafiei imobiliare.

În 2012–2013, când primăria de sector a declanșat un litigiu împotriva Primăriei Generale pe acest subiect, reprezentanții municipalității au refuzat să prezinte dovezile care ar fi confirmat statutul de parc.

Zece ani mai târziu, instanța a hotărât definitiv că terenul nu este parc – o decizie pe care, din păcate, noi nu o mai putem contesta.

Am sancționat proprietarul terenului pentru fiecare copac defrişat, am dat amenda de 35 de milioane de euro pentru distrugerea spațiului verde, am sesizat toate instituțiile statului cu atribuții în protecția mediului şi nu ne vom da bătuți!

Vom lupta în continuare pentru stoparea abuzurilor şi pentru a reda cetățenilor ce le-a fost furat", a scris Nicușor Dan pe Facebook.

După cum se știe, retrocedarea Parcului IOR și tentativele nereușite de a-l readuce la statutul de spațiu verde au generat și un conflict între primarul Capitalei, Nicușor Dan, și primarul Sectorului 3, Robert Negoiță.

