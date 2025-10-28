Ce pensie consideră Nicușor Dan că ar merita magistrații. “E absolut necesar ca această lege să treacă”

Președintele Nicușor Dan a declarat marți, 28 octombrie, că este necesară o reformă a pensiilor magistraților, prin reducerea procentului raportat la ultimul salariu și creșterea vârstei de pensionare.

„Acum sunt 100% din ultimul salariu și este o invitație pentru cine a ajuns la 48 de ani, 50 de ani, să iasă la pensie, când ei sunt în floarea pregătirii lor și competenței lor profesionale”, a explicat șeful statului, într-un interviu pentru Cotidianul.ro.

Întrebat care ar fi un procent corect, Nicușor Dan a răspuns: „70% mi se pare un procent corect, da.(…) Nu cred că între 70% și 75% e o mare diferență. Eu nu cred că tensiunea suplimentară generată de această lege a fost din cauza procentului de 70% sau 75%. Eu cred că este ceva ce se poate discuta. Dar e absolut necesar ca această lege să treacă și de-aia nici referendumul nu are ce să spună, pentru că e ceva ce toată lumea știe, agreează: trebuie să scadă pensiile.”

În privința vârstei de pensionare, președintele a arătat că și aceasta trebuie majorată.

„Vârsta de pensionare, de asemenea, trebuie să crească. Am agreat până la 65 de ani, discuția este în ce ritm să se întâmple lucrul acesta”, a spus președintele.

Nicușor Dan a explicat că susține o tranziție graduală.

„Eu am spus 15 ani. În sensul că, pentru fiecare an pe care îl mai ai până la pensie, pe legea actuală, dacă mai ai șapte ani, să faci 14. Guvernul Bolojan zice că pentru fiecare an să faci un an și jumătate. Din nou, nu este o diferență așa de mare”, a explicat șeful statului.

În ceea ce privește respingerea legii de către Curtea Constituțională, președintele a arătat că motivul a fost lipsa avizului CSM.

„A picat pentru că nu a avut avizul CSM-ului. Așa a spus Curtea Constituțională.”

El s-a arătat optimist că proiectul va fi adoptat după ce va fi retrimis Parlamentului:

„Nu pot să anticipez ce va vota Curtea Constituțională. Ce pot eu să spun este că există voință politică la toate partidele din coaliție. Aici nu văd diferențe fundamentale. Și că această lege va trece. Eu sunt convins că va trece.”

