Nicușor Dan „reînvie” tema reorganizării administrativ-teritoriale, dar spune că nu se poate discuta acum. Certurile coaliției pe concedierile din administrație îl contrazic

Reforma administrativ-teritorială a României sau regionalizarea, este una dintre temele care apare periodic în discursul politic din ultimii 35 de ani, la fel ca alte teme precum reducerea numărului de parlamentari sau revenirea la alegerea primarilor în două tururi.

Zilele acestea a fost rândul președintelui Nicușor Dan să readucă tema în discuție, după ce acest aspect a mai fost discutat anul trecut de către guvernarea PSD-PNL și urma să fie întocmit un plan de către o comisie formată din reprezentanții partidelor, însă acest lucru nu s-a mai întâmplat.

Președintele Nicușor Dan a declarat că atunci „când, în sfârşit, n-o să mai fim în obligaţia de a acţiona în regimul de hei-rup, va trebui să ne uităm pe ea (n.red. pe reorganizarea administrativ teritorială), însă a precizat că această discuție nu va avea loc anul acesta”.

De altfel, în luna iunie, tot președintele Nicușor Dan spunea că această reformă nu se poate face mai devreme de 2028.

Subiectul a reapărut în spațiul public în urma neînțelegerilor din coaliție pe marginea reducerii numărului de posturi în administrația publică locală. Pe scurt, premierul Ilie Bolojan vrea o reducere cu 10% a numărului de posturi din administrație pentru a reduce presiunea pe deficitul bugetar, în timp ce social-democrații se opun acestei propuneri pe motiv că ar crește presiunea asupra comunităților locale.

Din cauza acestor certuri privind concedierile din administrație, coaliția a intrat în blocaj, iar premierul Ilie Bolojan a început să amenințe cu demisia.

Practic, în lipsa unei reforme administrativ-teritoriale, în situație de criză și „reforme absolut necesare”, așa cum consideră premierul Ilie Bolojan, Guvernul vrea să ia măsuri ad-hoc privind reconfigurarea aparatului administrativ local, mai exact să concedieze oameni, după ce mult clamata reformă a fost tergiversată și blocată ani de zile din cauza lipsei unui consens politic.

Același aspect subliniază și analistul și jurnalistul Ion M. Ioniță, adăugând că partidele politice au deja o structură organizațională la nivel de județe, iar reforma le-ar da planurile peste cap.

„E clar că reforma administrativă nu se poate face de pe o zi pe alta. Asta este o primă concluzie. Nu s-a făcut ani de zile din motive politice, pentru că partidele sunt structurate pe județe și și-au consolidat o structură teritorială la care nu vor să renunțe. Este evident. De asta o reformă administrativ-teritorială nu a avut susținere politică.

Analistul spune că pentru a obține susținerea politică pentru o reformă administrativ-teritorială este nevoie de timp, deoarece, la rândul lor, partidele vor trebui să se reorganizeze.

„Era iluzoriu să vorbim despre reforma administrativă, acum, în două-trei luni, iar despre reducerea numărului de posturi din administrație, iar era iluzoriu, pentru că partidele ar fi trebuit să-și reducă din propria clientelă politică, iar foarte greu de realizat într-un timp scurt. Prima urgență pe care președintele Nicușor Dan și-a pus–o pentru începutul de mandat a fost chestiunea economică, legată de deficitul bugetar. De-abia de la anul ar putea să creioneze niște reforme de substanță”, explică acesta.

Ion M. Ioniță crede că acest proces de reorganizare administrativă ar trebui început prin dezbateri și discuții în următoarele luni, pentru că se vorbește despre această reformă însă nimeni nu spune concret ce ar trebui să conțină.

„Care e propunerea. Cum ar trebui să arate. Și nu mă refer aici la reducerea de posturi. Reducerea de posturi se poate rezolva și ea tot într-o perioadă de 2-3 de ani prin metode pur administrative.”, adaugă acesta.

Jurnalistul spune că toate partidele ar avea de pierdut în urma reorganizării administrativ-teritoriale, dar mai ales PSD și UDMR. Social-democrații au primari în foarte multe localități și comune mici, iar în cazul în care s-ar putea problema desființării și comasării de unități administrativ-teritoriale, ar pierde posturi.

„Din cauza asta au și refuzat începerea unui acest proces. Depinde ce pui în loc, asta e cel mai important lucru. Nu putem discuta așa, vag. De unde pornim și unde vrem să ajungem. Dacă faci o reformă negândită bine, ea va fi respinsă de populație. Nu va vrea nimeni, așa, fără argumente, să-i dispară primarul, să i se desființeze localitatea”, spune acesta.

Ion M. Ioniță subliniază că tema reformei administrative a reapărut în discuție în aceste zile din cauza unei conjuncturi, anume deficitul bugetar foarte mare. „Dacă deficitul bugetar nu ar fi fost de 9,3% în 2024, ci ar fi fost 5%, nimeni nu ar fi vorbit despre această reformă, deși ea este necesară”.

Acesta dă exemplul reformei administrative de succes din Polonia, care le-a adus beneficii în administrație și în absorbția de bani europeni.

Tentativele de modificare a organizării administrativ-teritoriale de după 1989

În 1997, Guvernul Ciorbea a venit pentru prima dată cu o propunere de reorganizarea teritorială, în contextul noilor cerințe privind dezvoltarea regională și având în vedere că România își pregătea candidatura pentru aderarea la Uniunea Europeană.

Se dorea reorganizarea în 8 regiuni mari în loc de județe conduse de o administrație regională și un guvernator, cu grad mai mare de autonomie.

Propunerea a întâmpinat opoziție din partea unor partide politice și lideri locali, care se temeau de pierderea influenței în noile structuri regionale. Mulți prefecți, primari și alți oficiali locali erau reticenți față de comasarea unităților administrative. În plus, costurile de reorganizare erau considerate mari și, în același timp, nu exista un consens la nivelul societății.

În 1998, la presiunea UE, au fost create, formal, cele 8 regiuni de dezvoltare, fiind de altfel și singura măsură de reorganizare post-comunistă.

Apoi, în anul 2002, UE, prin comisarul Michel Barnier, care se ocupa pe atunci cu politica regională, cerea, din nou, o reformă administrativă în România, cu o împărțire pe regiunea după model european.

Atunci, s-a semnat la Cluj un memorandum. Mai multe personalități locale maghiare și române cereau și puneau punct acestei inițiative. Opinia publică privea atunci reforma ca pe o încercare de independență a Transilvaniei sau chiar de separare de România. Premierul PSD Adrian Năstase a încheiat atunci orice fel de discuții.

Regionalizarea după USL

În anul 2013, tema regionalizării și a reformei administrativ-teritoriale revenea în spațiul public.

Ministrul Dezvoltării de atunci, Liviu Dragnea, responsabil cu regionalizarea, a comandat studii şi sondaje de opinie și a organizat mai multe întâlniri în țară pe această temă.

PDL și președintele de atunci, Traian Băsescu, propuneau o regionalizare prin renunțarea la cele 40 de județe existente. Aceștia dorea 14 regiuni conduse de un Consiliu regional care va hotărî asupra conducerii activității publice în fiecare regiune.

De partea cealaltă, PSD și Victor Ponta propuneau că România să se reorganizeze în cele 8 regiuni negociate cu UE, iar liberalii erau în mare parte de acord cu aceste regiuni.

În 2014 Curtea Constituțională a decis că Legea descentralizării este neconstituțională. La scurt timp, alianța de guvernare USL s-a rupt și, iar reorganizarea nu a mai fost discutată, fiind campanie electorală.

Regionalizarea în epoca Iohannis

În 2015 se discuta din nou despre regionalizare. Klaus Iohannis a promis reluarea discuțiilor pe acest subiect, iar Liviu Dragnea, liderul PSD, a trimis un nou proiect de lege privind descentralizarea către dezbatere.

Proiectul prevedea constituirea unor Poli de Dezvoltare la nivelul fiecărei regiuni din cele 8 negociate cu UE, iar celelalte municipii din actualele județe urmau să devină poli de creștere, însă și această inițiativă a rămas în aer.

Zilele trecute, premierul Marcel Ciolacu a primit undă verde din partea Consiliului Național al PSD pentru alcătuirea unui nou proiect de reformă administrativă a României. Proiectul ar urma să fie redactat de o comisie formată din primari PSD și reprezentanți ai partidului, negociată în coaliție și dusă în Parlament pentru dezbatere.

În octombrie 2024, USR au depus și proiecte de lege pentru reforma administrativ-teritorială a României, însă acestea încă se află în circuitul parlamentar.

Mediul de afaceri, prin Camera de Comerț a României și mai multe organizații patronale au cerut tot în anul 2024 reorganizarea teritorială a României: comasarea și Principalele măsuri cerute de Camera de Comerț:

reducerea numărului de județe de la 41 (plus București) la 15

redefinirea noţiunii de comună ca localitate cu cel puţin 5000 de locuitori

redefinirea noțiunii de oraș ca localitate cu cel puțin 10.000 de locuitori

toate instituțiile publice deconcentrate trebuie să fie regrupate sub această nouă formă administrativă.

Tot anul trecut, guvernul Ciolacu a adresat această temă și a promis formarea unei comisii care să redacteze un plan de reorganizare administrativ-teritorială, însă de atunci nu s-a mai auzit nimic despre această propunere.

În contextul discuțiilor legate de concedieri în aparatul administrativ local, pe care Guvernul Bolojan vrea să le impună, tema reformei administrative este reluată pentru a evidenția necesitatea ei prealabilă.

