De ce crede Nicușor Dan că Republica Moldova nu este în pericol să fie atacată de Rusia. Cum s-ar fi schimbat situația dacă pro-rușii ar fi câștigat alegerile

Președintele Nicușor Dan afirmă că Republica Moldova nu se confruntă cu riscul unui atac din partea Rusiei, atât timp cât Ucraina continuă să reziste pe front. Șeful statului a explicat că poziția geografică a Moldovei, situată între România – membră NATO – și Ucraina, îi oferă în prezent o protecție strategică, iar pericolul unei agresiuni este exclus în aceste condiții.

Întrebat dacă România ar interveni să își apere cetățenii din Republica Moldova în condițiile unui atac al Rusiei, Nicușor Dan a declarat, luni, la Observator Antena 1, că acest pericol nu există.

"Republica Moldova are doar doi vecini, Ucraina și România. Din fericire, Ucraina rezistă, adică Moldova nu se poate accesa din direcția asta și cu atât mai puțin din direcția României, care este țară membră NATO. Deci, atât timp cât Ucraina rezistă, acest pericol nu există", a precizat Nicușor Dan.

Șeful statului consideră că dacă alegerile în Republica Moldova ar fi fost câștigate de forțele pro-ruse, atunci există pericolul unei întăriri militare rusești în Transnistria.

"Dacă cumva ar fi câștigate forțe pro-ruse, atunci ele ar fi permis o întărire a micuței forțe armate de cam 1.000 de persoane care este acum în Transnistria. Dar așa, Moldova, atât timp cât Ucraina rezistă, nu are niciun fel de amenințare", a adăugat președintele Dan.

