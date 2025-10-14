De ce crede Nicușor Dan că Republica Moldova nu este în pericol să fie atacată de Rusia. Cum s-ar fi schimbat situația dacă pro-rușii ar fi câștigat alegerile

Autor: Daniel Groza
Marti, 14 Octombrie 2025, ora 07:40
213 citiri
De ce crede Nicușor Dan că Republica Moldova nu este în pericol să fie atacată de Rusia. Cum s-ar fi schimbat situația dacă pro-rușii ar fi câștigat alegerile
Nicușor Dan, președintele României FOTO Facebook/Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan afirmă că Republica Moldova nu se confruntă cu riscul unui atac din partea Rusiei, atât timp cât Ucraina continuă să reziste pe front. Șeful statului a explicat că poziția geografică a Moldovei, situată între România – membră NATO – și Ucraina, îi oferă în prezent o protecție strategică, iar pericolul unei agresiuni este exclus în aceste condiții.

Întrebat dacă România ar interveni să își apere cetățenii din Republica Moldova în condițiile unui atac al Rusiei, Nicușor Dan a declarat, luni, la Observator Antena 1, că acest pericol nu există.

"Republica Moldova are doar doi vecini, Ucraina și România. Din fericire, Ucraina rezistă, adică Moldova nu se poate accesa din direcția asta și cu atât mai puțin din direcția României, care este țară membră NATO. Deci, atât timp cât Ucraina rezistă, acest pericol nu există", a precizat Nicușor Dan.

Șeful statului consideră că dacă alegerile în Republica Moldova ar fi fost câștigate de forțele pro-ruse, atunci există pericolul unei întăriri militare rusești în Transnistria.

"Dacă cumva ar fi câștigate forțe pro-ruse, atunci ele ar fi permis o întărire a micuței forțe armate de cam 1.000 de persoane care este acum în Transnistria. Dar așa, Moldova, atât timp cât Ucraina rezistă, nu are niciun fel de amenințare", a adăugat președintele Dan.

Australia își deschide reprezentanță diplomatică în România. Nicușor Dan și Ionuț Moșteanu s-au întâlnit cu șeful Camerei Reprezentanților de la Canberra
Australia își deschide reprezentanță diplomatică în România. Nicușor Dan și Ionuț Moșteanu s-au întâlnit cu șeful Camerei Reprezentanților de la Canberra
Preşedintele Nicuşor Dan și ministrul Ionuț Moșteanu s-au întâlnit, luni, la București, cu președintele Camerei Reprezentanților din Australia, Milton Dick, iar președintele României a...
Anunțul Maiei Sandu după ce guvernul a rămas fără premier, odată cu retragerea lui Dorin Recean: ”A fost omul cel mai potrivit”
Anunțul Maiei Sandu după ce guvernul a rămas fără premier, odată cu retragerea lui Dorin Recean: ”A fost omul cel mai potrivit”
Președinta Republicii Moldova Maia Sandu a reacționat la anunțul surpriză al premierului Dorin Recean, care nu va mai conduce guvernul PAS în viitoarea legislatură. „Am încredere că vei...
#Nicusor Dan, #Republica Moldova, #pericol, #atac Rusia , #stiri Nicusor Dan
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Seful NATO rade de submarinele rusilor:"Pare o vanatoare a celui mai apropiat mecanic"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
IS-TO-RI-E: tara cat judetul Ilfov s-a calificat la CM 2026! VIDEO

Ep. 141 - AUR conduce detașat în...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. De ce crede Nicușor Dan că Republica Moldova nu este în pericol să fie atacată de Rusia. Cum s-ar fi schimbat situația dacă pro-rușii ar fi câștigat alegerile
  2. E Bolojan un premier diferit? „Își proiectează imaginea de tehnocrat auster care „face ce trebuie, nu ce dă bine”, dar bilanțul primelor luni nu confirmă asta”
  3. Competiția pentru Primăria București se intensifică, de data asta în PNL. Stelian Bujduveanu, o alternativă la Ciprian Ciucu?
  4. România devine „regim post-democratic”, cu alegeri la cheremul Guvernului. Partidele, în fața unui „test crucial”
  5. George Simion nu se dă dus din fruntea AUR. Candidează pentru un nou mandat de președinte la congresul partidului din noiembrie
  6. Ce l-a sfătuit Nicușor Dan să facă pe premierul Ilie Bolojan dacă legea privind pensiile magistraților pică la CCR
  7. Simion pornește "avalanșa" moțiunilor. AUR vrea să atace fiecare ministru din actualul Cabinet
  8. Iese PSD de la guvernare sau pică Bolojan? „Ruperea coaliției este un „no-go”. Va pune pe tapet soluții mai puțin bune pentru România”
  9. George Simion își păstrează mandatul politic în partid. „AUR urmează tiparul clasic al mişcărilor radicale: un lider dominant și un eșalon doi slab vizibil” ANALIZĂ
  10. AUR și-a pierdut șeful de la filiala Sibiu. Sebastian Suciu și-a dat demisia din funcţie şi din partid acuzând "compromisuri politice impuse"