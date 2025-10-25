România ar putea deveni prima țară din Europa de Est care dezvoltă o inimă artificială complet implantabilă. Explicațiile lui Nicușor Dan

Autor: Monica Vasilescu
Sambata, 25 Octombrie 2025, ora 17:26
176 citiri
România ar putea deveni prima țară din Europa de Est care dezvoltă o inimă artificială complet implantabilă. Explicațiile lui Nicușor Dan
Nicușor Dan, președintele României, la Iași - FOTO Facebook Nicușor Dan

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că a discutat cu echipa din spatele unui proiect medical inovator, cea mai mică inimă artificială complet implantabilă, dezvoltată de un grup de cercetători și studenți din Iași. Președintele s-a declarat impresionat de inițiativă, punctând potențialul major pe care îl are această invenție atât pentru pacienți, cât și pentru cercetarea medicală românească.

„Cea mai mică inimă artificială complet implantabilă, cu aplicație atât pentru adulți, cât și pentru copii, este un proiect dezvoltat de un grup de cercetători și studenți ieșeni cu care am discutat ieri. Am fost impresionat de acest proiect cu potențial uriaş”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

Potrivit acestuia, prototipul dispozitivului se află deja într-o fază avansată de testare în laborator, iar în următoarele 12 luni urmează să înceapă testele preclinice pe model animal.

„Prototipul se află într-o fază avansată de testare în laborator, iar în următoarele 12 luni sunt planificate testele preclinice pe model animal.

Dacă aceste etape vor fi finalizate cu succes, România va deveni prima țară din Europa de Est capabilă să dezvolte și să valideze o tehnologie proprie de circulație mecanică asistată complet implantabilă”, a transmis președintele.

Proiectul, derulat de echipa MAVIS Artificial Heart, are ca obiectiv dezvoltarea unei soluții moderne pentru pacienții care suferă de insuficiență cardiacă avansată și care se află pe listele de așteptare pentru transplant.

Pe lângă impactul medical, Nicușor Dan a subliniat și importanța acestui proiect pentru formarea unei noi generații de specialiști în inginerie biomedicală, care pot contribui la integrarea României în ecosistemul european de cercetare avansată.

„Oportunitatea pe care o oferă aceste proiecte sunt soluțiile noi pentru pacienții cu insuficiență cardiacă avansată care se află pe listele de așteptare pentru transplant, dar și formarea unei noi generații de specialiști în inginerie biomedicală care pot adânci integrarea României în ecosistemul european de cercetare avansată.

Am transmis echipei MAVIS Artificial Heart admirația și sprijinul meu deplin. Avem mare nevoie de studenți, cercetători și mentori ca ei”, a mai spus Nicușor Dan.

