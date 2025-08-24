Mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Independenței Ucrainei: ”Doresc prietenilor noștri noi puteri și o speranță neclintită” VIDEO

Duminica, 24 August 2025, ora 10:26
Nicușor Dan FOTO Facebook/ Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a transmis duminică, 24 august, un mesaj cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei, reafirmând sprijinul României pentru poporul ucrainean în fața agresiunii ruse. Președintele a punctat angajamentul țării noastre în procesul de reconstrucție și integrare europeană a Ucrainei.

„De Ziua Independenței Ucrainei, transmit poporului ucrainean cele mai calde felicitări și sincere urări de pace și securitate. În pofida agresiunii ruse, doresc să reafirm sprijinul României pentru lupta legitimă a Ucrainei pentru autoapărare”, a declarat Nicușor Dan într-un mesaj video.

Sprijin pentru reconstrucție și integrare europeană

Nicușor Dan a subliniat disponibilitatea României de a contribui la eforturile internaționale de reconstrucție a Ucrainei și de a sprijini parcursul acesteia către Uniunea Europeană. „Vom sprijini, de asemenea, eforturile de reconstrucție a Ucrainei și parcursul său către integrarea europeană”, a adăugat președintele.

Omagiu adus curajului armatei și populației

În mesajul său, Nicușor Dan a evidențiat curajul și reziliența arătată de armata ucraineană și de cetățeni în apărarea independenței și suveranității țării. „Hotărârea voastră este un exemplu puternic de luptă pentru libertate și democrație împotriva unui inamic autocratic”, a afirmat șeful statului.

De la începutul invaziei ruse, în februarie 2022, România s-a alăturat eforturilor europene și transatlantice de sprijinire a Ucrainei, oferind ajutor umanitar, logistic și militar, dar și asistență financiară și politică în cadrul instituțiilor internaționale. Bucureștiul a facilitat exporturile de cereale ucrainene prin Dunăre și Marea Neagră și a susținut pachetele de sancțiuni ale Uniunii Europene împotriva Federației Ruse.

Ucraina celebrează duminică cea de-a 34-a aniversare a Zilei Independenței, în timp ce continuă să se apere de agresiunea rusă, care a dus la ocuparea ilegală a aproximativ 20% din teritoriul său. În acest context, Nicușor Dan a transmis urări de speranță și încredere pentru poporul ucrainean: „În această zi specială, doresc prietenilor noștri ucraineni noi puteri și o speranță neclintită într-un viitor mai bun.”

Sfidare la adresa lui Putin. O țară NATO vecină cu Rusia și amenințată constant de Moscova se oferă să trimită militari în Ucraina
Sfidare la adresa lui Putin. O țară NATO vecină cu Rusia și amenințată constant de Moscova se oferă să trimită militari în Ucraina
Estonia, o țară NATO de pe Flancul Estic, este dispusă să participe la o eventuală operațiune de menținere a păcii în Ucraina cu efective de până la o companie, a afirmat vineri, 22...
Ucraina anunță pierderile Rusiei de pe front: peste 1 milion de soldați de la începutul invaziei
Ucraina anunță pierderile Rusiei de pe front: peste 1 milion de soldați de la începutul invaziei
Rusia a pierdut 1.075.160 de soldați în Ucraina de la începutul invaziei pe scară largă din 24 februarie 2022, a anunțat Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei, citat de...
