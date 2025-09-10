Nicușor Dan anunță că România va acționa la fel ca Polonia, dacă va fi cazul: „Procedurile sunt pregătite. Oamenii nu trebuie să fie îngrijorați”

România este pregătită din toate punctele de vedere pentru a acționa prompt, în eventualitatea în care și-n țara noastră s-ar petrece un incident precum cel din Polonia, a transmis președintele Dan.

Declarația făcută de către Nicușor Dan a fost făcută în contextul în care azi noapte, 19 drone rusești au fost doborâte în spațiul aerian polonez.

„Solidaritate cu Polonia. A fost o măsură justificată, toate statele NATO și-au exprimat solidaritatea. Noi nu am avut incidente de acest fel, ce am avut noi am avut accidental. Dacă se va întâmpla, procedurile sunt pregătite pentru a reacționa la fel, numai că oamenii nu trebuie să fie îngrijorați”, a declarat Nicușor Dan.

Mesajul ferm al lui Nicușor Dan pe tema momentului

Și militar, din legal, România are toate pârghiile necesare, este ferm convins oficialul de la Palatul Cotroceni.

„În urma legii pe care Parlamentul a dat-o în martie și a procedurilor ulterioare din CSAT, procedurile sunt îndeplinite. România este pregătită și oamenii nu trebuie să fie îngrijorați”, a subliniat Dan.

Totodată, președintele a mai precizat că gradul de alertă nu a fost ridicat în România.

