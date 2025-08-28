Ruptură între Palatul Victoria și Cotroceni pe tema Justiției: „Președintele Dan se teme de anumite repercusiuni pe care le-ar avea reformele pensiilor speciale”

Magistrații din întreaga țară au declanșat un protest de amploare împotriva proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu. Judecătorii și procurorii au decis suspendarea activității în instanțe și parchete, cu excepția cauzelor urgente, cerând retragerea imediată a actului normativ propus de premierul Ilie Bolojan, care le modifică statutul și veniturile.

Consiliul Superior al Magistraturii a confirmat că toate cele 16 curți de apel din țară au adoptat aceeași poziție, după adunările generale organizate marți, solicitând retragerea de urgență a proiectului legislativ.

Judecătorii contestă noile prevederi care ridică vârsta de pensionare și reduc cuantumul beneficiilor speciale, considerând că independența sistemului judiciar este pusă în pericol. Protestul riscă să ducă la un blocaj masiv al sistemului, cu efecte imediate asupra cetățenilor.

Analistul politic Alexandru Coita, consultant de strategie și expert în relații internaționale și afaceri europene, a vorbit, într-o analiză pentru Ziare.com, despre caracterul inedit al protestului. În opinia expertului, gestul președintelui Nicușor Dan de a veni în ședința coaliției cu o propunere de compromis privind pensiile speciale arată o posibilă temere de repercusiuni.

Ads

„Președintele încearcă să găsească o formulă la care împace sistemul de justiție cu cei din zona politică”

Analistul politic Alexandru Coita sugerează că președintele Dan ar putea încerca să anticipeze și o posibilă decizie nefavorabilă a Curții Constituționale privind legea pensiilor speciale, căutând o soluție de compromis între justiție și politică.

„Putem, poate hazardându-ne un pic, specula faptul că președintele cumva se teme de anumite repercusiuni pe care le-ar avea aceste reforme ale pensiilor speciale asupra procesului de justiție. Vedem că magistrații au intrat într-o așa-numită grevă, pentru că, desigur, ei nu au voie, conform legii, să facă grevă, dar e o procedură care de fapt înseamnă că nu își desfășoară activitatea, probabil că se teme de o situație în care instanțele ar fi blocate și încearcă să medieze. Soluția în egală măsură e posibil ca președintele să aibă informații că cei de la Curtea Constituțională au invalidat un astfel de act normativ și atunci probabil că încearcă să găsească o formulă la care împace sistemul de justiție cu cei din zona politică”, a menționat Alexandru Coita pentru Ziare.com.

Ads

„Semnalul nu este unul bun”

Totodată, analistul nu exclude ipoteza unei tensiuni politice la vârf. „Oricum, din păcate, semnalul nu este unul bun, deși poate are motivele sale. Președintele Dan cumva dă indirect un mesaj de temperare a reformelor care abia au fost agregate de coaliție și, mai mult decât atât, vine să coroboreze anumite speculații că există tensiuni și poate chiar o ruptură între Palatul Victoria și Palatul Cotroceni între domnul Bolojan și domnul Nicușor Dan”, a spus Alexandru Coita pentru Ziare.com.

Premieră: grevă fiindcă magistrații nu mai ies la pensie la 48 de ani, cu o pensie mai mare decât salariul

Magistrații din întreaga țară au declanșat un protest fără precedent împotriva proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu. Judecătorii și procurorii au decis suspendarea activității, cu excepția cauzelor urgente, cerând retragerea imediată a actului normativ care le modifică statutul și veniturile.

Ads

Începând de miercuri, instanțele au anunțat că nu vor mai soluționa dosarele aflate pe rol, cu excepția celor care privesc măsuri preventive privative de libertate sau emiterea de ordine de protecție. Procurorii s-au alăturat judecătorilor, suspendând și ei activitatea curentă, ceea ce riscă să ducă la un blocaj masiv al sistemului judiciar.

Consiliul Superior al Magistraturii a confirmat că toate cele 16 curți de apel din țară au adoptat aceeași poziție, după adunările generale organizate marți, solicitând retragerea de urgență a proiectului legislativ. Magistrații contestă prevederile care ridică vârsta de pensionare și reduc beneficiile speciale, considerând că independența sistemului judiciar este pusă în pericol.

Aceasta este prima dată când întreg corpul magistraților recurge la o astfel de formă de protest, decizia lor venind pe fondul presiunilor publice și politice pentru reformarea pensiilor speciale, văzute de societate drept un privilegiu excesiv.

Ads